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Религия
https://ria.ru/20210920/sukkot-1750989414.html
Иудеи отмечают Суккот - "праздник шалашей"
Иудеи отмечают Суккот - "праздник шалашей" - РИА Новости, 20.09.2021
Иудеи отмечают Суккот - "праздник шалашей"
Иудеи по всему миру вечером в понедельник начинают отмечать Суккот, один из главных праздников еврейской религии. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T18:00
2021-09-20T18:07
религия
израиль
берл лазар
россия
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Иудеи по всему миру вечером в понедельник начинают отмечать Суккот, один из главных праздников еврейской религии. Еще одно название - "Праздник шалашей". По традиции, он длится восемь дней – его установили в память о 40-летнем странствовании еврейского народа по пустыне на пути из Египта в Землю обетованную (Израиль), когда они жили в палатках: "суккот" переводится как "шатер". И в соответствии с традицией праздника представители еврейской общины проводят его в построенных шалашах (например, на территории синагог), в которых они едят и пьют."Сидя в шалаше, друг с другом рядом, мы понимаем, что все мы равны: богатые и небогатые, образованные и не такие образованные, молодые и пожилые. Как сказано в Талмуде: "Все евреи заслуживают того, чтобы сидеть рядом в одном шалаше". А используя четыре вида растений, мы понимаем, что все мы разные. У каждого свои таланты, свои возможности. И, когда мы собираемся вместе – мы можем чему-то научить других и чему-то научиться у других!", - приводит слова главного раввина России Берл Лазара его пресс-служба. Суккот называют еще праздником урожая, так как он совпадает со временем жатвы. В этом году его отмечают с вечера 20 сентября по 27 сентября.Суккот – это наше ежегодное предостережение от излишней человеческой горделивости и напоминание о том, что именно в заповедях Всевышнего есть наше истинное предназначение и источник благословения. В конечном итоге только исполнение заповедей, несмотря на их кажущуюся рискованность и даже ощущение их "невыгодности", "нелогичности", "неактуальности", способно привести к всецелому благополучию."Во времена Храма в течение всех дней праздника приносились жертвы за благоденствие каждого из народов мира, и сегодня – в Суккот – это время, когда мы молимся о всех людях земли. Что напрямую связано и с главной идеей праздника – радостью, ведь невозможно испытывать ее полноценно, если поблизости существуют страдания.", - отмечает президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода, чьи слова приводит его пресс-служба. По его словам, Суккот – единственный праздник, про который написано в Танахе (священная книга иудаизма), что в будущем он будет праздноваться всем миром. И это, обращает внимание раввин, "не миссионерство или навязывание специфических ценностей", но указание на то, что гармоничное общество возможно, когда у человечества "есть общее понимание базисных моральных и нравственных ценностей"."Мы напоминаем себе, что истинная радость не в материальных благах, а в духовном богатстве человеческих отношений, когда несмотря на наши различия, мы принимаем друг друга с уважением и готовы вместе разделить радость за одним большим столом, под одной большой крышей", - заключил раввин.
https://ria.ru/20210906/boroda-1748844412.html
https://ria.ru/20210915/kipur-1750171823.html
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израиль, берл лазар, россия
18:00 20.09.2021 (обновлено: 18:07 20.09.2021)
 

Иудеи отмечают Суккот - "праздник шалашей"

© Фото предоставлено ФЕОРГлавный раввин России Берл Лазар во время праздника Суккот
Главный раввин России Берл Лазар во время праздника Суккот
© Фото предоставлено ФЕОР
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Иудеи по всему миру вечером в понедельник начинают отмечать Суккот, один из главных праздников еврейской религии.
Еще одно название - "Праздник шалашей". По традиции, он длится восемь дней – его установили в память о 40-летнем странствовании еврейского народа по пустыне на пути из Египта в Землю обетованную (Израиль), когда они жили в палатках: "суккот" переводится как "шатер". И в соответствии с традицией праздника представители еврейской общины проводят его в построенных шалашах (например, на территории синагог), в которых они едят и пьют.
"Сидя в шалаше, друг с другом рядом, мы понимаем, что все мы равны: богатые и небогатые, образованные и не такие образованные, молодые и пожилые. Как сказано в Талмуде: "Все евреи заслуживают того, чтобы сидеть рядом в одном шалаше". А используя четыре вида растений, мы понимаем, что все мы разные. У каждого свои таланты, свои возможности. И, когда мы собираемся вместе – мы можем чему-то научить других и чему-то научиться у других!", - приводит слова главного раввина России Берл Лазара его пресс-служба.
Суккот называют еще праздником урожая, так как он совпадает со временем жатвы. В этом году его отмечают с вечера 20 сентября по 27 сентября.
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"Во времена Храма в течение всех дней праздника приносились жертвы за благоденствие каждого из народов мира, и сегодня – в Суккот – это время, когда мы молимся о всех людях земли. Что напрямую связано и с главной идеей праздника – радостью, ведь невозможно испытывать ее полноценно, если поблизости существуют страдания.", - отмечает президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода, чьи слова приводит его пресс-служба.
По его словам, Суккот – единственный праздник, про который написано в Танахе (священная книга иудаизма), что в будущем он будет праздноваться всем миром. И это, обращает внимание раввин, "не миссионерство или навязывание специфических ценностей", но указание на то, что гармоничное общество возможно, когда у человечества "есть общее понимание базисных моральных и нравственных ценностей".
"Мы напоминаем себе, что истинная радость не в материальных благах, а в духовном богатстве человеческих отношений, когда несмотря на наши различия, мы принимаем друг друга с уважением и готовы вместе разделить радость за одним большим столом, под одной большой крышей", - заключил раввин.
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