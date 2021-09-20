https://ria.ru/20210920/sukkot-1750989414.html

Иудеи отмечают Суккот - "праздник шалашей"

Иудеи отмечают Суккот - "праздник шалашей" - РИА Новости, 20.09.2021

Иудеи отмечают Суккот - "праздник шалашей"

Иудеи по всему миру вечером в понедельник начинают отмечать Суккот, один из главных праздников еврейской религии. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T18:00

2021-09-20T18:00

2021-09-20T18:07

религия

израиль

берл лазар

россия

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Иудеи по всему миру вечером в понедельник начинают отмечать Суккот, один из главных праздников еврейской религии. Еще одно название - "Праздник шалашей". По традиции, он длится восемь дней – его установили в память о 40-летнем странствовании еврейского народа по пустыне на пути из Египта в Землю обетованную (Израиль), когда они жили в палатках: "суккот" переводится как "шатер". И в соответствии с традицией праздника представители еврейской общины проводят его в построенных шалашах (например, на территории синагог), в которых они едят и пьют."Сидя в шалаше, друг с другом рядом, мы понимаем, что все мы равны: богатые и небогатые, образованные и не такие образованные, молодые и пожилые. Как сказано в Талмуде: "Все евреи заслуживают того, чтобы сидеть рядом в одном шалаше". А используя четыре вида растений, мы понимаем, что все мы разные. У каждого свои таланты, свои возможности. И, когда мы собираемся вместе – мы можем чему-то научить других и чему-то научиться у других!", - приводит слова главного раввина России Берл Лазара его пресс-служба. Суккот называют еще праздником урожая, так как он совпадает со временем жатвы. В этом году его отмечают с вечера 20 сентября по 27 сентября.Суккот – это наше ежегодное предостережение от излишней человеческой горделивости и напоминание о том, что именно в заповедях Всевышнего есть наше истинное предназначение и источник благословения. В конечном итоге только исполнение заповедей, несмотря на их кажущуюся рискованность и даже ощущение их "невыгодности", "нелогичности", "неактуальности", способно привести к всецелому благополучию."Во времена Храма в течение всех дней праздника приносились жертвы за благоденствие каждого из народов мира, и сегодня – в Суккот – это время, когда мы молимся о всех людях земли. Что напрямую связано и с главной идеей праздника – радостью, ведь невозможно испытывать ее полноценно, если поблизости существуют страдания.", - отмечает президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода, чьи слова приводит его пресс-служба. По его словам, Суккот – единственный праздник, про который написано в Танахе (священная книга иудаизма), что в будущем он будет праздноваться всем миром. И это, обращает внимание раввин, "не миссионерство или навязывание специфических ценностей", но указание на то, что гармоничное общество возможно, когда у человечества "есть общее понимание базисных моральных и нравственных ценностей"."Мы напоминаем себе, что истинная радость не в материальных благах, а в духовном богатстве человеческих отношений, когда несмотря на наши различия, мы принимаем друг друга с уважением и готовы вместе разделить радость за одним большим столом, под одной большой крышей", - заключил раввин.

https://ria.ru/20210906/boroda-1748844412.html

https://ria.ru/20210915/kipur-1750171823.html

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израиль, берл лазар, россия