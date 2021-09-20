https://ria.ru/20210920/sud-1751022616.html

Суд ЕС приговорил Польшу к ежедневному штрафу в 500 тысяч евро

Суд ЕС приговорил Польшу к ежедневному штрафу в 500 тысяч евро - РИА Новости, 20.09.2021

Суд ЕС приговорил Польшу к ежедневному штрафу в 500 тысяч евро

Суд Евросоюза в Люксембурге приговорил Польшу к выплате 500 тысяч евро ежедневно вплоть до прекращения добычи угля на шахте "Туров". РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T18:05

2021-09-20T18:05

2021-09-20T23:56

в мире

польша

евросоюз

матеуш моравецкий

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БРЮССЕЛЬ, 20 сен — РИА Новости. Суд Евросоюза в Люксембурге приговорил Польшу к выплате 500 тысяч евро ежедневно вплоть до прекращения добычи угля на шахте "Туров".По мнению инстанции, это должно заставить страну пересмотреть отношение к решению о приостановке работы предприятия.Польшу обязали выплачивать штраф с момента уведомления до выполнения предписания суда.Чехия требовала более крупных взысканий — пять миллионов евро в день.В Центре информации правительства Польши сообщили, что не собираются закрывать шахту, так как это поставит под угрозу стабильность польской энергосистемы, что, по их мнению, может сказаться на всем Евросоюзе. Власти подчеркнули, что хотят решить спор с Чехией мирно, а постановление этому противоречит.В нем отмечается, что на электростанцию "Туров" приходится до семи процентов польского производства энергии, которую поставляют в больницы, школы, домохозяйства и предприятия. Кроме того, она обеспечивает теплом город и муниципалитет Богатыня, где нет альтернативных источников отопления.Ранее суд ЕС по просьбе Чехии обязал польскую сторону немедленно прекратить все работы на шахте, пока дело рассматривается по существу. Прага протестует против расширения добычи, поскольку это может создать проблемы с обеспечением водой близлежащих территорий, а также нанести урон окружающей среде. В ответ польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что его страна не будет выполнять это решение, потому что оно имеет для республики весьма негативные последствия.Польская шахта "Туров" поставляет уголь на соседнюю электростанцию, обе они принадлежат компании PGE, которая намерена вести работы на месторождении до 2044 года. При этом планируется в ближайшее время расширить их площадь до 30 квадратных километров и добывать топливо на глубине до 330 метров.

https://ria.ru/20210715/lgbt-1741390570.html

https://ria.ru/20210916/gaz-1750252847.html

https://ria.ru/20210715/polsha-1741376270.html

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в мире, польша, евросоюз, матеуш моравецкий