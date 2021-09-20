https://ria.ru/20210920/sud-1750973338.html
Суд приостановил договоры управления активами основателя Natura Siberica
Суд приостановил договоры управления активами основателя Natura Siberica - РИА Новости, 20.09.2021
Суд приостановил договоры управления активами основателя Natura Siberica
Арбитражный суд Москвы приостановил действие договоров доверительного управления наследственным имуществом основателя косметических брендов Natura Siberica и... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T14:15
2021-09-20T14:15
2021-09-20T14:15
происшествия
россия
natura siberica
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы приостановил действие договоров доверительного управления наследственным имуществом основателя косметических брендов Natura Siberica и "Рецепты бабушки Агафьи" Андрея Трубникова, умершего в январе от коронавируса, следует из опубликованного определения суда.Обеспечительные меры приняты в деле по иску сына Трубникова – Дмитрия, в котором он просит признать эти договоры между нотариусом Айгуль Карнауховой и Григорием Ждановым недействительными.Суд приостановил право Жданова распоряжаться долями Трубникова-старшего в компаниях "Первое решение" (головной структуре группы), "Натура Сиберика", "Вкусные продукты Агафьи", "Планета органика" и "Органик Шоп Рус". В то же время суд отказал Трубникову-младшему в принятии обеспечительных мер в виде назначения исполняющим обязанности доверительного управляющего долями Ирины Трубниковой, первой жены основателя косметической группы.Трубников в начале 2000-х годов основал компанию "Первое решение" и создал бренд "Рецепты бабушки Агафьи". Затем предприниматель запустил бренд косметики Natura Siberica, а в 2012 году в Москве открылся первый магазин под таким названием. Ранее ООО "Натура Сиберика" подала иск о взыскании около 1,7 миллиарда рублей с Трубниковой. По данным ЕГРЮЛ, в московском ООО "Натура Сиберика" Ирине Трубниковой принадлежит 40%, остальная доля пока числится за Андреем Трубниковым и находится в доверительном управлении Жданова.Natura Siberica 1 сентября приостановила выпуск товаров, а также работу российской розничной сети, объединяющей 39 магазинов Organic Shop и 41 магазин Natura Siberica. Компания объясняла, что это стало следствием расторжения эстонской OU Good Design, подконтрольной Трубниковой и владеющей брендами группы, лицензионного договора на использование товарных знаков Natura Siberica. Магазины вновь начали открываться с 8 сентября.В конце августа Трубникова заявляла РИА Новости, что производство косметики под брендами Natura Siberica и "Рецепты бабушки Агафьи" будет продолжено, руководство компании ведет переговоры о выпуске продукции ее остальных брендов. По ее словам, за пару недель из Natura Siberica уволились более 100 сотрудников, после чего было отрезано финансирование подрядчикам, а первые розничные магазины начали закрываться спустя несколько дней "после рейдерского захвата компании". Трубникова заявила, что новые управленцы пытаются списать свои ошибки на запрет использования товарных знаков, и подчеркнула, что "рейдерский захват компании полностью провалился".
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происшествия, россия, natura siberica
Суд приостановил договоры управления активами основателя Natura Siberica
Суд Москвы приостановил договоры управления активами основателя Natura Siberica Трубникова
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости.
Арбитражный суд Москвы
приостановил действие договоров доверительного управления наследственным имуществом основателя косметических брендов Natura Siberica
и "Рецепты бабушки Агафьи" Андрея Трубникова, умершего в январе от коронавируса, следует из опубликованного определения суда.
Обеспечительные меры приняты в деле по иску сына Трубникова – Дмитрия, в котором он просит признать эти договоры между нотариусом Айгуль Карнауховой и Григорием Ждановым недействительными.
Суд приостановил право Жданова распоряжаться долями Трубникова-старшего в компаниях "Первое решение" (головной структуре группы), "Натура Сиберика", "Вкусные продукты Агафьи", "Планета органика" и "Органик Шоп Рус". В то же время суд отказал Трубникову-младшему в принятии обеспечительных мер в виде назначения исполняющим обязанности доверительного управляющего долями Ирины Трубниковой, первой жены основателя косметической группы.
Трубников в начале 2000-х годов основал компанию "Первое решение" и создал бренд "Рецепты бабушки Агафьи". Затем предприниматель запустил бренд косметики Natura Siberica, а в 2012 году в Москве открылся первый магазин под таким названием. Ранее ООО "Натура Сиберика" подала иск о взыскании около 1,7 миллиарда рублей с Трубниковой. По данным ЕГРЮЛ, в московском ООО "Натура Сиберика" Ирине Трубниковой принадлежит 40%, остальная доля пока числится за Андреем Трубниковым и находится в доверительном управлении Жданова.
Natura Siberica 1 сентября приостановила выпуск товаров, а также работу российской розничной сети, объединяющей 39 магазинов Organic Shop и 41 магазин Natura Siberica. Компания объясняла, что это стало следствием расторжения эстонской OU Good Design, подконтрольной Трубниковой и владеющей брендами группы, лицензионного договора на использование товарных знаков Natura Siberica. Магазины вновь начали открываться с 8 сентября.
В конце августа Трубникова заявляла РИА Новости, что производство косметики под брендами Natura Siberica и "Рецепты бабушки Агафьи" будет продолжено, руководство компании ведет переговоры о выпуске продукции ее остальных брендов. По ее словам, за пару недель из Natura Siberica уволились более 100 сотрудников, после чего было отрезано финансирование подрядчикам, а первые розничные магазины начали закрываться спустя несколько дней "после рейдерского захвата компании". Трубникова заявила, что новые управленцы пытаются списать свои ошибки на запрет использования товарных знаков, и подчеркнула, что "рейдерский захват компании полностью провалился".