https://ria.ru/20210920/strelba-1751017103.html

Бастрыкин выразил соболезнования родным и близким погибших в Перми

Бастрыкин выразил соболезнования родным и близким погибших в Перми - РИА Новости, 20.09.2021

Бастрыкин выразил соболезнования родным и близким погибших в Перми

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин выразил соболезнования родственникам и близким погибших в результате стрельбы в пермском университете, подчеркнув, что... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T17:36

2021-09-20T17:36

2021-09-20T17:36

происшествия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

стрельба в пермском госуниверситете

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин выразил соболезнования родственникам и близким погибших в результате стрельбы в пермском университете, подчеркнув, что ведомство примет исчерпывающие меры для детального установления причин произошедшего.По информации Следственного комитета РФ, в понедельник утром студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, шесть человек были убиты, еще 28 пострадали. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен."Выражаю искренние глубокие соболезнования родственникам и близким погибших в результате преступного нападения на обучающихся и преподавателей Пермского государственного национального исследовательского университета... Хочу заверить, что Следственным комитетом будут приняты исчерпывающие меры для детального установления причин произошедшего. Следователи тщательным образом изучат и дадут правовую оценку всем обстоятельствам, которые способствовали совершению этого жестокого и циничного преступления", - написал Бастрыкин в соцсети "ВКонтакте".Он подчеркнул, что нет ничего ужаснее, чем потеря близкого человека, и назвал случившееся страшной трагедией.Бастрыкин также пожелал скорейшего выздоровления раненым и пострадавшим, сил и терпения им и их семьям, чтобы справиться с пережитым кошмаром и преодолеть эту беду, добавив, что СК готов оказать поддержку, в том числе в организации лечения.

https://ria.ru/20210920/perm-1751002240.html

https://ria.ru/20210920/strelba-1750997679.html

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происшествия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия, стрельба в пермском госуниверситете