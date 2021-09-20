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Бастрыкин выразил соболезнования родным и близким погибших в Перми
Бастрыкин выразил соболезнования родным и близким погибших в Перми - РИА Новости, 20.09.2021
Бастрыкин выразил соболезнования родным и близким погибших в Перми
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин выразил соболезнования родственникам и близким погибших в результате стрельбы в пермском университете, подчеркнув, что... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T17:36
2021-09-20T17:36
происшествия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
стрельба в пермском госуниверситете
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин выразил соболезнования родственникам и близким погибших в результате стрельбы в пермском университете, подчеркнув, что ведомство примет исчерпывающие меры для детального установления причин произошедшего.По информации Следственного комитета РФ, в понедельник утром студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, шесть человек были убиты, еще 28 пострадали. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен."Выражаю искренние глубокие соболезнования родственникам и близким погибших в результате преступного нападения на обучающихся и преподавателей Пермского государственного национального исследовательского университета... Хочу заверить, что Следственным комитетом будут приняты исчерпывающие меры для детального установления причин произошедшего. Следователи тщательным образом изучат и дадут правовую оценку всем обстоятельствам, которые способствовали совершению этого жестокого и циничного преступления", - написал Бастрыкин в соцсети "ВКонтакте".Он подчеркнул, что нет ничего ужаснее, чем потеря близкого человека, и назвал случившееся страшной трагедией.Бастрыкин также пожелал скорейшего выздоровления раненым и пострадавшим, сил и терпения им и их семьям, чтобы справиться с пережитым кошмаром и преодолеть эту беду, добавив, что СК готов оказать поддержку, в том числе в организации лечения.
https://ria.ru/20210920/perm-1751002240.html
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происшествия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия, стрельба в пермском госуниверситете
17:36 20.09.2021
 
Бастрыкин выразил соболезнования родным и близким погибших в Перми

Бастрыкин: СК детально изучит причины трагедии в пермском вузе

© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© Фото : СК РФ
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин выразил соболезнования родственникам и близким погибших в результате стрельбы в пермском университете, подчеркнув, что ведомство примет исчерпывающие меры для детального установления причин произошедшего.
По информации Следственного комитета РФ, в понедельник утром студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, шесть человек были убиты, еще 28 пострадали. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен.
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"Выражаю искренние глубокие соболезнования родственникам и близким погибших в результате преступного нападения на обучающихся и преподавателей Пермского государственного национального исследовательского университета... Хочу заверить, что Следственным комитетом будут приняты исчерпывающие меры для детального установления причин произошедшего. Следователи тщательным образом изучат и дадут правовую оценку всем обстоятельствам, которые способствовали совершению этого жестокого и циничного преступления", - написал Бастрыкин в соцсети "ВКонтакте".
Он подчеркнул, что нет ничего ужаснее, чем потеря близкого человека, и назвал случившееся страшной трагедией.
Бастрыкин также пожелал скорейшего выздоровления раненым и пострадавшим, сил и терпения им и их семьям, чтобы справиться с пережитым кошмаром и преодолеть эту беду, добавив, что СК готов оказать поддержку, в том числе в организации лечения.
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ПроисшествияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)РоссияСтрельба в Пермском госуниверситете
 
 
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