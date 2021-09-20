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"Любимчик семьи": что известно о массовом убийстве в Перми
"Любимчик семьи": что известно о массовом убийстве в Перми - РИА Новости, 20.09.2021
"Любимчик семьи": что известно о массовом убийстве в Перми
Шестеро погибших, десятки раненых — жертв вооруженного нападения на Пермский государственный университет могло быть гораздо больше, если бы убийцу прицельными... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T16:49
2021-09-20T20:45
общество
оружие
криминал
пермский край
пермский государственный университет
стрельба в пермском госуниверситете
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости, Мария Марикян. Шестеро погибших, десятки раненых — жертв вооруженного нападения на Пермский государственный университет могло быть гораздо больше, если бы убийцу прицельными выстрелами из табельного оружия не остановил младший лейтенант полиции Константин Калинин. Подозреваемому в массовой расправе — 18 лет, по словам знакомых, он рос в благополучной семье, но всегда был тихим и неразговорчивым. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах трагедии."Хвастался ружьем"О нападавшем известно немного. Он учился в этом же университете на первом курсе юридического факультета по специальности "Судебная экспертиза" — поступил на платное отделение.Опрошенные РИА Новости студенты говорят, что видели его крайне редко, он часто пропускал занятия и не посещал мероприятия для первокурсников.По словам жителя Перми Олега К. (имя изменено по его просьбе), подозреваемый воспитывался в обеспеченной и благополучной семье, у родителей был единственным ребенком.Учился в 60-й школе. Одноклассники отмечают его неразговорчивость и замкнутость. "Тихоня, часто ходил сам по себе. В целом к нему нормально относились, никто не обижал, — вспоминает Антон (имя несовершеннолетнего изменено). — В школьной жизни участвовал. Без проблем мог влиться в коллектив".Примерно за час до нападения молодой человек опубликовал в соцсетях пост о том, что планировал преступление еще с десятого класса, откладывая карманные деньги на оружие. Страницу почти сразу заблокировали."Он хвастался старосте группы, что получил лицензию на оружие. И что хочет его приобрести. Тогда этому не придали значения", — сообщил один из студентов ПГНИУ.Стрельба у входаПервые выстрелы прогремели в половине двенадцатого. "Послышались хлопки внутри здания и на улице. Примерно через час все закончилось", — описывает ситуацию студент Игорь П. (имя изменено).Как установили позже, убийца открыл огонь из помпового ружья, едва переступив порог университета. В одном из городских пабликов опубликовали фото контрольно-пропускного пункта — стекла и двери разбиты, видны следы крови. Студенты и преподаватели забаррикадировались в кабинетах. Многие выпрыгивали из окон."Мне и моим одногруппникам повезло — мы учимся во вторую смену. Было очень страшно за друзей и знакомых. Из моих близких никто не пострадал", — говорит студентка Анастасия.Сотрудник ГИБДД младший лейтенант Константин Калинин и его коллега старший лейтенант Владимир Макаров первыми из силовиков прибыли на место происшествия. Увидели разбегавшихся студентов. Макаров организовал эвакуацию, а Константин, не дожидаясь подкрепления, вытащил из кобуры табельный пистолет и вошел в здание.Заметил неизвестного с ружьем в руках, спускавшегося со второго этажа. "Окрикнул его: "Бросай!" После чего молодой человек направил оружие на меня и произвел выстрел", — восстанавливает ход событий младший лейтенант.Калинин несколькими ответными выстрелами обезвредил нападавшего, отобрал у него ружье, нож, патроны и оказал первую помощь. Преступника с ранениями в грудь и обе ноги в тяжелом состоянии доставили в больницу. Сейчас за его жизнь борются врачи.День траураПо последним данным Минздрава, погибли шесть человек, пострадали 24. Возбудили уголовное дело об убийстве. Занятия в университетах и школах Перми отменили.На место трагедии выехали прокурор Пермского края Павел Бухтояров, губернатор Дмитрий Махонин. Также по поручению премьера Михаила Мишустина в город вылетают главы Минобрнауки и Минздрава Валерий Фальков и Михаил Мурашко.Следователи выясняют мотивы преступления. Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов предположил, что студент находился в состоянии глубокого психоза."Вопрос надо решать не с оружием, а с психиатрической помощью. Мы все время призываем видеть какую-то очень большую проблему в неодушевленном предмете — оружии. Ну, сейчас будут разбираться, насколько законно или незаконно ружье у него было. И что? Человек был в нормальном состоянии, прошел всех врачей, психиатра, нарколога. А потом в голове у него что-то замкнуло", — рассуждает Михайлов.Вторник, 21 сентября, объявлен в Пермском крае днем траура. По поручению губернатора Дмитрия Махонина семьям погибших выделят по миллиону рублей, раненым — по 500 тысяч. Средства поступят из резервного фонда правительства Пермского края.Помочь пострадавшим может любой желающий, направив пожертвования на благотворительный счет Пермского краевого фонда социальной поддержки населения.Станция переливания крови в Перми уже собирает донорскую кровь. Требования: возраст от 18 лет, вес — более 50 килограммов, хорошее самочувствие, отсутствие ВИЧ, гепатитов В и С, а также симптомов ОРВИ.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Стрельба у Пермского университета. Кадры с места событий
Студенты сняли на видео, как ублюдок застрелил человека на входе в Пермский университет.
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общество, оружие, криминал, пермский край, пермский государственный университет, стрельба в пермском госуниверситете
16:49 20.09.2021 (обновлено: 20:45 20.09.2021)
 

"Любимчик семьи": что известно о массовом убийстве в Перми

Предполагаемый стрелок возле Пермского университета. Кадр из видео очевидца
Предполагаемый стрелок возле Пермского университета. Кадр из видео очевидца
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости, Мария Марикян. Шестеро погибших, десятки раненых — жертв вооруженного нападения на Пермский государственный университет могло быть гораздо больше, если бы убийцу прицельными выстрелами из табельного оружия не остановил младший лейтенант полиции Константин Калинин. Подозреваемому в массовой расправе — 18 лет, по словам знакомых, он рос в благополучной семье, но всегда был тихим и неразговорчивым. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах трагедии.

"Хвастался ружьем"

О нападавшем известно немного. Он учился в этом же университете на первом курсе юридического факультета по специальности "Судебная экспертиза" — поступил на платное отделение.
Опрошенные РИА Новости студенты говорят, что видели его крайне редко, он часто пропускал занятия и не посещал мероприятия для первокурсников.
© РИА Новости / Ольга Домская / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов дежурят у входа на территорию Пермской краевой клинической больницы, куда доставили пострадавших от стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете
Сотрудники правоохранительных органов дежурят у входа на территорию Пермской краевой клинической больницы, куда доставили пострадавших от стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Ольга Домская
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Сотрудники правоохранительных органов дежурят у входа на территорию Пермской краевой клинической больницы, куда доставили пострадавших от стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете
По словам жителя Перми Олега К. (имя изменено по его просьбе), подозреваемый воспитывался в обеспеченной и благополучной семье, у родителей был единственным ребенком.

"Мама работает главным бухгалтером. Тихий и спокойный парень, любимчик семьи. Ничего подозрительного", — рассказывает он.

Учился в 60-й школе. Одноклассники отмечают его неразговорчивость и замкнутость. "Тихоня, часто ходил сам по себе. В целом к нему нормально относились, никто не обижал, — вспоминает Антон (имя несовершеннолетнего изменено). — В школьной жизни участвовал. Без проблем мог влиться в коллектив".
Примерно за час до нападения молодой человек опубликовал в соцсетях пост о том, что планировал преступление еще с десятого класса, откладывая карманные деньги на оружие. Страницу почти сразу заблокировали.
"Он хвастался старосте группы, что получил лицензию на оружие. И что хочет его приобрести. Тогда этому не придали значения", — сообщил один из студентов ПГНИУ.
© РИА Новости / Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанкСотрудники Следственного комитета России работают на месте стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете
Сотрудники Следственного комитета РФ работают на месте стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
Перейти в фотобанк
Сотрудники Следственного комитета России работают на месте стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете

Стрельба у входа

Первые выстрелы прогремели в половине двенадцатого. "Послышались хлопки внутри здания и на улице. Примерно через час все закончилось", — описывает ситуацию студент Игорь П. (имя изменено).
Как установили позже, убийца открыл огонь из помпового ружья, едва переступив порог университета. В одном из городских пабликов опубликовали фото контрольно-пропускного пункта — стекла и двери разбиты, видны следы крови. Студенты и преподаватели забаррикадировались в кабинетах. Многие выпрыгивали из окон.
"Мне и моим одногруппникам повезло — мы учимся во вторую смену. Было очень страшно за друзей и знакомых. Из моих близких никто не пострадал", — говорит студентка Анастасия.
© РИА Новости / Алексей Романов / Перейти в фотобанкСтуденты выпрыгивают из окон Пермского государственного национального исследовательского университета, в котором неизвестный открыл стрельбу
Студенты выпрыгивают из окон Пермского государственного национального исследовательского университета, в котором неизвестный открыл стрельбу - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Алексей Романов
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Студенты выпрыгивают из окон Пермского государственного национального исследовательского университета, в котором неизвестный открыл стрельбу
Сотрудник ГИБДД младший лейтенант Константин Калинин и его коллега старший лейтенант Владимир Макаров первыми из силовиков прибыли на место происшествия. Увидели разбегавшихся студентов. Макаров организовал эвакуацию, а Константин, не дожидаясь подкрепления, вытащил из кобуры табельный пистолет и вошел в здание.
Заметил неизвестного с ружьем в руках, спускавшегося со второго этажа. "Окрикнул его: "Бросай!" После чего молодой человек направил оружие на меня и произвел выстрел", — восстанавливает ход событий младший лейтенант.
Калинин несколькими ответными выстрелами обезвредил нападавшего, отобрал у него ружье, нож, патроны и оказал первую помощь. Преступника с ранениями в грудь и обе ноги в тяжелом состоянии доставили в больницу. Сейчас за его жизнь борются врачи.
© РИА Новости / Анатолий Романов / Перейти в фотобанкГильза у ворот Пермского государственного университета
Гильза у ворот Пермского государственного университета - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Анатолий Романов
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Гильза у ворот Пермского государственного университета

День траура

По последним данным Минздрава, погибли шесть человек, пострадали 24. Возбудили уголовное дело об убийстве. Занятия в университетах и школах Перми отменили.
На место трагедии выехали прокурор Пермского края Павел Бухтояров, губернатор Дмитрий Махонин. Также по поручению премьера Михаила Мишустина в город вылетают главы Минобрнауки и Минздрава Валерий Фальков и Михаил Мурашко.
Следователи выясняют мотивы преступления. Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов предположил, что студент находился в состоянии глубокого психоза.
"Вопрос надо решать не с оружием, а с психиатрической помощью. Мы все время призываем видеть какую-то очень большую проблему в неодушевленном предмете — оружии. Ну, сейчас будут разбираться, насколько законно или незаконно ружье у него было. И что? Человек был в нормальном состоянии, прошел всех врачей, психиатра, нарколога. А потом в голове у него что-то замкнуло", — рассуждает Михайлов.
Вторник, 21 сентября, объявлен в Пермском крае днем траура. По поручению губернатора Дмитрия Махонина семьям погибших выделят по миллиону рублей, раненым — по 500 тысяч. Средства поступят из резервного фонда правительства Пермского края.

Помочь пострадавшим может любой желающий, направив пожертвования на благотворительный счет Пермского краевого фонда социальной поддержки населения.
Станция переливания крови в Перми уже собирает донорскую кровь. Требования: возраст от 18 лет, вес — более 50 килограммов, хорошее самочувствие, отсутствие ВИЧ, гепатитов В и С, а также симптомов ОРВИ.
 
ОбществоОружиеКриминалПермский крайПермский государственный университетСтрельба в Пермском госуниверситете
 
 
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