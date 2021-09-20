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"Любимчик семьи": что известно о массовом убийстве в Перми

"Любимчик семьи": что известно о массовом убийстве в Перми - РИА Новости, 20.09.2021

"Любимчик семьи": что известно о массовом убийстве в Перми

Шестеро погибших, десятки раненых — жертв вооруженного нападения на Пермский государственный университет могло быть гораздо больше, если бы убийцу прицельными... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T16:49

2021-09-20T16:49

2021-09-20T20:45

общество

оружие

криминал

пермский край

пермский государственный университет

стрельба в пермском госуниверситете

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости, Мария Марикян. Шестеро погибших, десятки раненых — жертв вооруженного нападения на Пермский государственный университет могло быть гораздо больше, если бы убийцу прицельными выстрелами из табельного оружия не остановил младший лейтенант полиции Константин Калинин. Подозреваемому в массовой расправе — 18 лет, по словам знакомых, он рос в благополучной семье, но всегда был тихим и неразговорчивым. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах трагедии."Хвастался ружьем"О нападавшем известно немного. Он учился в этом же университете на первом курсе юридического факультета по специальности "Судебная экспертиза" — поступил на платное отделение.Опрошенные РИА Новости студенты говорят, что видели его крайне редко, он часто пропускал занятия и не посещал мероприятия для первокурсников.По словам жителя Перми Олега К. (имя изменено по его просьбе), подозреваемый воспитывался в обеспеченной и благополучной семье, у родителей был единственным ребенком.Учился в 60-й школе. Одноклассники отмечают его неразговорчивость и замкнутость. "Тихоня, часто ходил сам по себе. В целом к нему нормально относились, никто не обижал, — вспоминает Антон (имя несовершеннолетнего изменено). — В школьной жизни участвовал. Без проблем мог влиться в коллектив".Примерно за час до нападения молодой человек опубликовал в соцсетях пост о том, что планировал преступление еще с десятого класса, откладывая карманные деньги на оружие. Страницу почти сразу заблокировали."Он хвастался старосте группы, что получил лицензию на оружие. И что хочет его приобрести. Тогда этому не придали значения", — сообщил один из студентов ПГНИУ.Стрельба у входаПервые выстрелы прогремели в половине двенадцатого. "Послышались хлопки внутри здания и на улице. Примерно через час все закончилось", — описывает ситуацию студент Игорь П. (имя изменено).Как установили позже, убийца открыл огонь из помпового ружья, едва переступив порог университета. В одном из городских пабликов опубликовали фото контрольно-пропускного пункта — стекла и двери разбиты, видны следы крови. Студенты и преподаватели забаррикадировались в кабинетах. Многие выпрыгивали из окон."Мне и моим одногруппникам повезло — мы учимся во вторую смену. Было очень страшно за друзей и знакомых. Из моих близких никто не пострадал", — говорит студентка Анастасия.Сотрудник ГИБДД младший лейтенант Константин Калинин и его коллега старший лейтенант Владимир Макаров первыми из силовиков прибыли на место происшествия. Увидели разбегавшихся студентов. Макаров организовал эвакуацию, а Константин, не дожидаясь подкрепления, вытащил из кобуры табельный пистолет и вошел в здание.Заметил неизвестного с ружьем в руках, спускавшегося со второго этажа. "Окрикнул его: "Бросай!" После чего молодой человек направил оружие на меня и произвел выстрел", — восстанавливает ход событий младший лейтенант.Калинин несколькими ответными выстрелами обезвредил нападавшего, отобрал у него ружье, нож, патроны и оказал первую помощь. Преступника с ранениями в грудь и обе ноги в тяжелом состоянии доставили в больницу. Сейчас за его жизнь борются врачи.День траураПо последним данным Минздрава, погибли шесть человек, пострадали 24. Возбудили уголовное дело об убийстве. Занятия в университетах и школах Перми отменили.На место трагедии выехали прокурор Пермского края Павел Бухтояров, губернатор Дмитрий Махонин. Также по поручению премьера Михаила Мишустина в город вылетают главы Минобрнауки и Минздрава Валерий Фальков и Михаил Мурашко.Следователи выясняют мотивы преступления. Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов предположил, что студент находился в состоянии глубокого психоза."Вопрос надо решать не с оружием, а с психиатрической помощью. Мы все время призываем видеть какую-то очень большую проблему в неодушевленном предмете — оружии. Ну, сейчас будут разбираться, насколько законно или незаконно ружье у него было. И что? Человек был в нормальном состоянии, прошел всех врачей, психиатра, нарколога. А потом в голове у него что-то замкнуло", — рассуждает Михайлов.Вторник, 21 сентября, объявлен в Пермском крае днем траура. По поручению губернатора Дмитрия Махонина семьям погибших выделят по миллиону рублей, раненым — по 500 тысяч. Средства поступят из резервного фонда правительства Пермского края.Помочь пострадавшим может любой желающий, направив пожертвования на благотворительный счет Пермского краевого фонда социальной поддержки населения.Станция переливания крови в Перми уже собирает донорскую кровь. Требования: возраст от 18 лет, вес — более 50 килограммов, хорошее самочувствие, отсутствие ВИЧ, гепатитов В и С, а также симптомов ОРВИ.

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Стрельба у Пермского университета. Кадры с места событий Студенты сняли на видео, как ублюдок застрелил человека на входе в Пермский университет. 2021-09-20T16:49 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, оружие, криминал, пермский край, пермский государственный университет, стрельба в пермском госуниверситете