16:49 20.09.2021 (обновлено: 20:45 20.09.2021)
"Любимчик семьи": что известно о массовом убийстве в Перми
Предполагаемый стрелок возле Пермского университета. Кадр из видео очевидца
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости, Мария Марикян. Шестеро погибших, десятки раненых — жертв вооруженного нападения на Пермский государственный университет могло быть гораздо больше, если бы убийцу прицельными выстрелами из табельного оружия не остановил младший лейтенант полиции Константин Калинин. Подозреваемому в массовой расправе — 18 лет, по словам знакомых, он рос в благополучной семье, но всегда был тихим и неразговорчивым. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах трагедии.
"Хвастался ружьем"
О нападавшем известно немного. Он учился в этом же университете на первом курсе юридического факультета по специальности "Судебная экспертиза" — поступил на платное отделение.
Опрошенные РИА Новости студенты говорят, что видели его крайне редко, он часто пропускал занятия и не посещал мероприятия для первокурсников.
© РИА Новости / Ольга Домская / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов дежурят у входа на территорию Пермской краевой клинической больницы, куда доставили пострадавших от стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете
Сотрудники правоохранительных органов дежурят у входа на территорию Пермской краевой клинической больницы, куда доставили пострадавших от стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете
По словам жителя Перми Олега К. (имя изменено по его просьбе), подозреваемый воспитывался в обеспеченной и благополучной семье, у родителей был единственным ребенком.
"Мама работает главным бухгалтером. Тихий и спокойный парень, любимчик семьи. Ничего подозрительного", — рассказывает он.
Учился в 60-й школе. Одноклассники отмечают его неразговорчивость и замкнутость. "Тихоня, часто ходил сам по себе. В целом к нему нормально относились, никто не обижал, — вспоминает Антон (имя несовершеннолетнего изменено). — В школьной жизни участвовал. Без проблем мог влиться в коллектив".
Примерно за час до нападения молодой человек опубликовал в соцсетях пост о том, что планировал преступление еще с десятого класса, откладывая карманные деньги на оружие. Страницу почти сразу заблокировали.
"Он хвастался старосте группы, что получил лицензию на оружие. И что хочет его приобрести. Тогда этому не придали значения", — сообщил один из студентов ПГНИУ.
© РИА Новости / Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанкСотрудники Следственного комитета России работают на месте стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете
Сотрудники Следственного комитета России работают на месте стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете
Стрельба у входа
Первые выстрелы прогремели в половине двенадцатого. "Послышались хлопки внутри здания и на улице. Примерно через час все закончилось", — описывает ситуацию студент Игорь П. (имя изменено).
Как установили позже, убийца открыл огонь из помпового ружья, едва переступив порог университета. В одном из городских пабликов опубликовали фото контрольно-пропускного пункта — стекла и двери разбиты, видны следы крови. Студенты и преподаватели забаррикадировались в кабинетах. Многие выпрыгивали из окон.
"Мне и моим одногруппникам повезло — мы учимся во вторую смену. Было очень страшно за друзей и знакомых. Из моих близких никто не пострадал", — говорит студентка Анастасия.
© РИА Новости / Алексей Романов / Перейти в фотобанкСтуденты выпрыгивают из окон Пермского государственного национального исследовательского университета, в котором неизвестный открыл стрельбу
Студенты выпрыгивают из окон Пермского государственного национального исследовательского университета, в котором неизвестный открыл стрельбу
Сотрудник ГИБДД младший лейтенант Константин Калинин и его коллега старший лейтенант Владимир Макаров первыми из силовиков прибыли на место происшествия. Увидели разбегавшихся студентов. Макаров организовал эвакуацию, а Константин, не дожидаясь подкрепления, вытащил из кобуры табельный пистолет и вошел в здание.
Заметил неизвестного с ружьем в руках, спускавшегося со второго этажа. "Окрикнул его: "Бросай!" После чего молодой человек направил оружие на меня и произвел выстрел", — восстанавливает ход событий младший лейтенант.
Калинин несколькими ответными выстрелами обезвредил нападавшего, отобрал у него ружье, нож, патроны и оказал первую помощь. Преступника с ранениями в грудь и обе ноги в тяжелом состоянии доставили в больницу. Сейчас за его жизнь борются врачи.
© РИА Новости / Анатолий Романов / Перейти в фотобанкГильза у ворот Пермского государственного университета
Гильза у ворот Пермского государственного университета
День траура
По последним данным Минздрава, погибли шесть человек, пострадали 24. Возбудили уголовное дело об убийстве. Занятия в университетах и школах Перми отменили.
На место трагедии выехали прокурор Пермского края Павел Бухтояров, губернатор Дмитрий Махонин. Также по поручению премьера Михаила Мишустина в город вылетают главы Минобрнауки и Минздрава Валерий Фальков и Михаил Мурашко.
Следователи выясняют мотивы преступления. Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов предположил, что студент находился в состоянии глубокого психоза.
"Вопрос надо решать не с оружием, а с психиатрической помощью. Мы все время призываем видеть какую-то очень большую проблему в неодушевленном предмете — оружии. Ну, сейчас будут разбираться, насколько законно или незаконно ружье у него было. И что? Человек был в нормальном состоянии, прошел всех врачей, психиатра, нарколога. А потом в голове у него что-то замкнуло", — рассуждает Михайлов.
Вторник, 21 сентября, объявлен в Пермском крае днем траура. По поручению губернатора Дмитрия Махонина семьям погибших выделят по миллиону рублей, раненым — по 500 тысяч. Средства поступят из резервного фонда правительства Пермского края.
Помочь пострадавшим может любой желающий, направив пожертвования на благотворительный счет Пермского краевого фонда социальной поддержки населения.
Помочь пострадавшим может любой желающий, направив пожертвования на благотворительный счет Пермского краевого фонда социальной поддержки населения.
Станция переливания крови в Перми уже собирает донорскую кровь. Требования: возраст от 18 лет, вес — более 50 килограммов, хорошее самочувствие, отсутствие ВИЧ, гепатитов В и С, а также симптомов ОРВИ.