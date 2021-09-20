https://ria.ru/20210920/strelba-1750996485.html

Занятия в пермском вузе, где была стрельба, отменили до 27 сентября

Занятия в пермском вузе, где была стрельба, отменили до 27 сентября - РИА Новости, 20.09.2021

Занятия в пермском вузе, где была стрельба, отменили до 27 сентября

Занятия в пермском вузе, где произошла стрельба, отменены до 27 сентября, студентов и преподавателей просят не приходить в университет, доступ на территорию... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T16:03

2021-09-20T16:03

2021-09-20T16:06

происшествия

пермь

стрельба в пермском госуниверситете

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ПЕРМЬ, 20 сен - РИА Новости. Занятия в пермском вузе, где произошла стрельба, отменены до 27 сентября, студентов и преподавателей просят не приходить в университет, доступ на территорию кампуса закрыт силовиками, сообщил вуз.Уточняется, что территория кампуса закрыта. Возможность оставить цветы и свечи в память о погибших на крыльце корпуса №8 появится после того, как сотрудники следственного комитета откроют доступ в университетский городок.По информации Следственного комитета, в понедельник утром студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, шесть человек были убиты, еще 28 пострадали. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен.Пермский научно-исследовательский университет расположен в Перми, рядом с железнодорожным вокзалом. Кампус занимает пространство между улицами Сергея Данщина и Дзержинского, состоит из более десятка корпусов.

пермь

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пермь, стрельба в пермском госуниверситете