https://ria.ru/20210920/strelba-1750984297.html

Семьи погибших при стрельбе в Перми получат по миллиону рублей

Семьи погибших при стрельбе в Перми получат по миллиону рублей - РИА Новости, 20.09.2021

Семьи погибших при стрельбе в Перми получат по миллиону рублей

Власти Пермского края выделят семьям погибших при стрельбе в пермском госуниверситете по одному миллиону рублей, раненым — по 500 тысяч рублей, сообщили в... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T15:05

2021-09-20T15:05

2021-09-20T17:12

происшествия

пермь

стрельба в пермском госуниверситете

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ПЕРМЬ, 20 сен — РИА Новости. Власти Пермского края выделят семьям погибших при стрельбе в пермском госуниверситете по одному миллиону рублей, раненым — по 500 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе администрации губернатора региона."По поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина после ЧП в ПГНИУ родным пострадавших будет оказана материальная помощь. Семьям погибших направят по одному миллиону рублей, раненым в результате стрельбы — по 500 тысяч рублей", — говорится в сообщении.Средства поступят из резервного фонда правительства Пермского края, уточнили в пресс-службе администрации губернатора.Кроме того, власти сообщили, что оказать помощь пострадавшим может любой желающий, направив пожертвования на благотворительный счет Пермского краевого фонда социальной поддержки населения.По информации Следственного комитета, в понедельник утром студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шестерых и ранив еще 28 человек. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен.

https://ria.ru/20210920/samolet-1750982281.html

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происшествия, пермь, стрельба в пермском госуниверситете