15:05 20.09.2021 (обновлено: 17:12 20.09.2021)
Семьи погибших при стрельбе в Перми получат по миллиону рублей
Семьи погибших при стрельбе в Перми получат по миллиону рублей
© РИА Новости / Ольга Домская / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов дежурят у входа на территорию Пермской краевой клинической больницы, куда доставили пострадавших от стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете
ПЕРМЬ, 20 сен — РИА Новости. Власти Пермского края выделят семьям погибших при стрельбе в пермском госуниверситете по одному миллиону рублей, раненым — по 500 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе администрации губернатора региона.
"По поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина после ЧП в ПГНИУ родным пострадавших будет оказана материальная помощь. Семьям погибших направят по одному миллиону рублей, раненым в результате стрельбы — по 500 тысяч рублей", — говорится в сообщении.
Средства поступят из резервного фонда правительства Пермского края, уточнили в пресс-службе администрации губернатора.
Кроме того, власти сообщили, что оказать помощь пострадавшим может любой желающий, направив пожертвования на благотворительный счет Пермского краевого фонда социальной поддержки населения.
По информации Следственного комитета, в понедельник утром студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шестерых и ранив еще 28 человек. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен.