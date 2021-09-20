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Студент из Ирака ранен при стрельбе в пермском вузе, рассказал однокурсник

Студент из Ирака ранен при стрельбе в пермском вузе, рассказал однокурсник - РИА Новости, 20.09.2021

Студент из Ирака ранен при стрельбе в пермском вузе, рассказал однокурсник

Студент из Ирака был ранен при стрельбе в пермском вузе, сообщил РИА Новости его друг и сокурсник Абдулла Обаид Маитам Обаид. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T15:00

2021-09-20T15:00

2021-09-20T15:30

происшествия

пермь

ирак

стрельба в пермском госуниверситете

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ПЕРМЬ, 20 сен - РИА Новости. Студент из Ирака был ранен при стрельбе в пермском вузе, сообщил РИА Новости его друг и сокурсник Абдулла Обаид Маитам Обаид.Поддержать раненого к больнице пришли пять иракских студентов, передает корреспондент агентства.По информации Следственного комитета, в понедельник утром студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек и ранив еще 28. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен.

пермь

ирак

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пермь, ирак, стрельба в пермском госуниверситете