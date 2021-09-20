https://ria.ru/20210920/strelba-1750982819.html
Студент из Ирака ранен при стрельбе в пермском вузе, рассказал однокурсник
Студент из Ирака ранен при стрельбе в пермском вузе, рассказал однокурсник - РИА Новости, 20.09.2021
Студент из Ирака ранен при стрельбе в пермском вузе, рассказал однокурсник
Студент из Ирака был ранен при стрельбе в пермском вузе, сообщил РИА Новости его друг и сокурсник Абдулла Обаид Маитам Обаид. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T15:00
2021-09-20T15:00
2021-09-20T15:30
происшествия
пермь
ирак
стрельба в пермском госуниверситете
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750972535_0:171:3036:1879_1920x0_80_0_0_e534aa7648ced50fbd9e152c32cbb8c7.jpg
ПЕРМЬ, 20 сен - РИА Новости. Студент из Ирака был ранен при стрельбе в пермском вузе, сообщил РИА Новости его друг и сокурсник Абдулла Обаид Маитам Обаид.Поддержать раненого к больнице пришли пять иракских студентов, передает корреспондент агентства.По информации Следственного комитета, в понедельник утром студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек и ранив еще 28. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен.
пермь
ирак
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750972535_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_a4693e8e92624dfee3dc370c142f0c78.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермь, ирак, стрельба в пермском госуниверситете
15:00 20.09.2021 (обновлено: 15:30 20.09.2021)
Студент из Ирака ранен при стрельбе в пермском вузе, рассказал однокурсник
Однокурсник рассказал о студенте из Ирака, раненном при стрельбе в пермском вузе