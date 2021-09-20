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Хуснуллин выразил соболезнования родным и близким погибших в Перми

Хуснуллин выразил соболезнования родным и близким погибших в Перми - РИА Новости, 20.09.2021

Хуснуллин выразил соболезнования родным и близким погибших в Перми

Зампред правительства России Марат Хуснуллин выразил соболезнования родным и близким погибших в пермском вузе и пожелал выздоровления пострадавшим. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T14:43

2021-09-20T14:43

2021-09-20T14:43

происшествия

пермь

марат хуснуллин

стрельба в пермском госуниверситете

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Зампред правительства России Марат Хуснуллин выразил соболезнования родным и близким погибших в пермском вузе и пожелал выздоровления пострадавшим.По данным Следственного комитета, утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив восемь человек и ранив еще 28. По данным Минздрава РФ, погибли шесть человек, ранены 24.

пермь

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пермь, марат хуснуллин, стрельба в пермском госуниверситете