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Полицейский рассказал подробности задержания студента, стрелявшего в Перми

Полицейский рассказал подробности задержания студента, стрелявшего в Перми - РИА Новости, 20.09.2021

Полицейский рассказал подробности задержания студента, стрелявшего в Перми

Студент, устроивший стрельбу в университете в Перми, имел при себе нож, заявил младший лейтенант полиции Константин Калинин, обезвредивший нападавшего. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T14:34

2021-09-20T14:34

2021-09-20T14:34

происшествия

пермь

стрельба в пермском госуниверситете

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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Студент, устроивший стрельбу в университете в Перми, имел при себе нож, заявил младший лейтенант полиции Константин Калинин, обезвредивший нападавшего.Калинин подстрелил подозреваемого, тот упал, и он подбежал к раненому. "Я зафиксировал его движения, убрав ружье и патроны и нож в сторону", - рассказал офицер на видео, опубликованном на сайте "МВД Медиа".По информации Следственного комитета, в понедельник утром студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив восемь человек и ранив еще 28. По данным же Минздрава, погибли шесть человек, ранены 24.

пермь

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Направил оружие на меня и произвел выстрел" – младший лейтенант полиции, обезвредивший стрелявшего Пермь. Младший лейтенант полиции Константин Калинин рассказал, как обезвредил стрелявшего в университете. 2021-09-20T14:34 true PT1M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пермь, стрельба в пермском госуниверситете, видео