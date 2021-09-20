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Полицейский рассказал подробности задержания студента, стрелявшего в Перми
Полицейский рассказал подробности задержания студента, стрелявшего в Перми - РИА Новости, 20.09.2021
Полицейский рассказал подробности задержания студента, стрелявшего в Перми
Студент, устроивший стрельбу в университете в Перми, имел при себе нож, заявил младший лейтенант полиции Константин Калинин, обезвредивший нападавшего. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T14:34
2021-09-20T14:34
2021-09-20T14:34
происшествия
пермь
стрельба в пермском госуниверситете
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Студент, устроивший стрельбу в университете в Перми, имел при себе нож, заявил младший лейтенант полиции Константин Калинин, обезвредивший нападавшего.Калинин подстрелил подозреваемого, тот упал, и он подбежал к раненому. "Я зафиксировал его движения, убрав ружье и патроны и нож в сторону", - рассказал офицер на видео, опубликованном на сайте "МВД Медиа".По информации Следственного комитета, в понедельник утром студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив восемь человек и ранив еще 28. По данным же Минздрава, погибли шесть человек, ранены 24.
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РИА Новости
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"Направил оружие на меня и произвел выстрел" – младший лейтенант полиции, обезвредивший стрелявшего
Пермь. Младший лейтенант полиции Константин Калинин рассказал, как обезвредил стрелявшего в университете.
2021-09-20T14:34
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PT1M05S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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происшествия, пермь, стрельба в пермском госуниверситете, видео
Полицейский рассказал подробности задержания студента, стрелявшего в Перми
Полицейский: устроивший стрельбу в пермском вузе студент был также вооружен ножом