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Экс-генерал ФСБ прокомментировал стрельбу в Перми

Экс-генерал ФСБ прокомментировал стрельбу в Перми - РИА Новости, 20.09.2021

Экс-генерал ФСБ прокомментировал стрельбу в Перми

После стрельбы в пермском вузе необходимо в первую очередь выяснить, почему студент прошел всех врачей, чтобы получить оружие, а потом у него в голове замкнуло, РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T13:31

2021-09-20T13:31

2021-09-20T13:31

происшествия

пермь

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

стрельба в пермском госуниверситете

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. После стрельбы в пермском вузе необходимо в первую очередь выяснить, почему студент прошел всех врачей, чтобы получить оружие, а потом у него в голове замкнуло, считает генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.Он подчеркнул, что в первую очередь нужно разбираться в мотивах молодого человека и уже сейчас можно предположить, что студент находился в состоянии психоза.По данным СК, студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли восемь человек, 28 пострадали. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен.

пермь

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пермь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), стрельба в пермском госуниверситете