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Студенты пермского вуза рассказали, как спасались от стрельбы

Студенты пермского вуза рассказали, как спасались от стрельбы - РИА Новости, 20.09.2021

Студенты пермского вуза рассказали, как спасались от стрельбы

Студенты пермского университета рассказали РИА Новости, что увидели человека с оружием из окна, забаррикадировались в аудитории и примерно полтора часа ждали... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T13:02

2021-09-20T13:02

2021-09-20T13:02

происшествия

пермь

стрельба в пермском госуниверситете

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ПЕРМЬ, 20 сен - РИА Новости. Студенты пермского университета рассказали РИА Новости, что увидели человека с оружием из окна, забаррикадировались в аудитории и примерно полтора часа ждали эвакуации.По данным СК, студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли восемь человек, 28 пострадали. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен.Другой учащийся вуза сообщил, что видел, как раненому пытались оказать помощь. "Видимо, прохожие просто. И садовник помощь оказывал. Потом приехали врачи уже", - добавил он.Как уточнили студенты, в аудитории они провели примерно полтора часа, после чего их вывели сотрудники полиции.

пермь

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пермь, стрельба в пермском госуниверситете