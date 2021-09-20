https://ria.ru/20210920/strelba-1750941160.html

Москалькова выразила соболезнования родным погибших и пострадавших в Перми

Москалькова выразила соболезнования родным погибших и пострадавших в Перми - РИА Новости, 20.09.2021

Москалькова выразила соболезнования родным погибших и пострадавших в Перми

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила соболезнования близким и родным погибших и пострадавших при стрельбе в пермском вузе. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T12:15

2021-09-20T12:15

2021-09-20T12:15

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

татьяна москалькова

россия

стрельба в пермском госуниверситете

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила соболезнования близким и родным погибших и пострадавших при стрельбе в пермском вузе.Как сообщил СК РФ, студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли восемь человек. По данным Минздрава России, 24 пострадавшим оказывается медпомощь, 19 из них – с огнестрельными ранениями. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен."Горькая новость пришла сегодня из Перми. Выражаю искренние соболезнования близким и родным погибших и пострадавших в результате этого ужасного события", - написала Москалькова в Instagram."В этот трагический час мы все мыслями и сердцем вместе с вами", - добавила омбудсмен.

https://ria.ru/20210920/strelba-1750936310.html

россия

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), татьяна москалькова, россия, стрельба в пермском госуниверситете