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Москалькова выразила соболезнования родным погибших и пострадавших в Перми
Москалькова выразила соболезнования родным погибших и пострадавших в Перми - РИА Новости, 20.09.2021
Москалькова выразила соболезнования родным погибших и пострадавших в Перми
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила соболезнования близким и родным погибших и пострадавших при стрельбе в пермском вузе. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T12:15
2021-09-20T12:15
2021-09-20T12:15
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
татьяна москалькова
россия
стрельба в пермском госуниверситете
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила соболезнования близким и родным погибших и пострадавших при стрельбе в пермском вузе.Как сообщил СК РФ, студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли восемь человек. По данным Минздрава России, 24 пострадавшим оказывается медпомощь, 19 из них – с огнестрельными ранениями. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен."Горькая новость пришла сегодня из Перми. Выражаю искренние соболезнования близким и родным погибших и пострадавших в результате этого ужасного события", - написала Москалькова в Instagram."В этот трагический час мы все мыслями и сердцем вместе с вами", - добавила омбудсмен.
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), татьяна москалькова, россия, стрельба в пермском госуниверситете
Москалькова выразила соболезнования родным погибших и пострадавших в Перми
Москалькова выразила соболезнования родным погибших и пострадавших при стрельбе в Перми