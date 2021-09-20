https://ria.ru/20210920/strelba-1750933679.html
В экстренных службах рассказали об оружии студента, стрелявшего в Перми
В экстренных службах рассказали об оружии студента, стрелявшего в Перми - РИА Новости, 20.09.2021
В экстренных службах рассказали об оружии студента, стрелявшего в Перми
Стрелявший в пермском вузе оружие получил на законных основаниях, сообщили РИА Новости в экстренных службах Пермского края. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T11:40
2021-09-20T11:40
2021-09-20T13:56
происшествия
пермь
стрельба в пермском госуниверситете
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УФА, 20 сен – РИА Новости. Стрелявший в пермском вузе оружие получил на законных основаниях, сообщили РИА Новости в экстренных службах Пермского края.По данным СК РФ, студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли восемь человек. По данным Минздрава РФ, 24 пострадавшим оказывается медпомощь. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен.
https://ria.ru/20210920/strelba-1750920363.html
пермь
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РИА Новости
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Работа следователей на месте стрельбы в Пермском университете. Кадры СК РФ
Работа следователей на месте стрельбы в Пермском университете. Кадры СК РФ
2021-09-20T11:40
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, пермь, стрельба в пермском госуниверситете
11:40 20.09.2021 (обновлено: 13:56 20.09.2021)
В экстренных службах рассказали об оружии студента, стрелявшего в Перми
Экстренные службы: стрелявший в Пермском университете получил оружие по закону