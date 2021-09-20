https://ria.ru/20210920/strelba-1750933679.html

В экстренных службах рассказали об оружии студента, стрелявшего в Перми

В экстренных службах рассказали об оружии студента, стрелявшего в Перми - РИА Новости, 20.09.2021

В экстренных службах рассказали об оружии студента, стрелявшего в Перми

Стрелявший в пермском вузе оружие получил на законных основаниях, сообщили РИА Новости в экстренных службах Пермского края. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T11:40

2021-09-20T11:40

2021-09-20T13:56

происшествия

пермь

стрельба в пермском госуниверситете

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УФА, 20 сен – РИА Новости. Стрелявший в пермском вузе оружие получил на законных основаниях, сообщили РИА Новости в экстренных службах Пермского края.По данным СК РФ, студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли восемь человек. По данным Минздрава РФ, 24 пострадавшим оказывается медпомощь. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен.

https://ria.ru/20210920/strelba-1750920363.html

пермь

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2021

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Работа следователей на месте стрельбы в Пермском университете. Кадры СК РФ Работа следователей на месте стрельбы в Пермском университете. Кадры СК РФ 2021-09-20T11:40 true PT1M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пермь, стрельба в пермском госуниверситете