https://ria.ru/20210920/strelba-1750932817.html

Число пострадавших при стрельбе в Перми выросло до 24

Число пострадавших при стрельбе в Перми выросло до 24 - РИА Новости, 20.09.2021

Число пострадавших при стрельбе в Перми выросло до 24

Восемь человек погибли в результате стрельбы в Пермском университете, 24-м пострадавшим оказывается медицинская помощь, 19 из них – с огнестрельными ранениями,... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T11:36

2021-09-20T11:36

2021-09-20T12:42

происшествия

пермь

россия

стрельба в пермском госуниверситете

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Восемь человек погибли в результате стрельбы в Пермском университете, 24-м пострадавшим оказывается медицинская помощь, 19 из них – с огнестрельными ранениями, сообщила пресс-служба Минздрава России."По оперативным данным Федерального центра медицины катастроф на 11.27 мск, в результате инцидента в Пермском госуниверситете восемь человек погибло, 24-м пострадавшим оказывается медицинская помощь, из них 19 – с огнестрельными ранениями", - говорится в сообщении.На месте работают 25 медицинских бригад, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210920/strelba-1750931534.html

пермь

россия

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Комментарий студентов о стрельбе в Перми Пермские студенты рассказали РИА Новости, как увидели стрелявшего на территории кампуса и раненых и как баррикадировались в аудиториях 2021-09-20T11:36 true PT0M36S

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происшествия, пермь, россия, стрельба в пермском госуниверситете