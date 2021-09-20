https://ria.ru/20210920/strelba-1750932817.html
Число пострадавших при стрельбе в Перми выросло до 24
Число пострадавших при стрельбе в Перми выросло до 24 - РИА Новости, 20.09.2021
Число пострадавших при стрельбе в Перми выросло до 24
Восемь человек погибли в результате стрельбы в Пермском университете, 24-м пострадавшим оказывается медицинская помощь, 19 из них – с огнестрельными ранениями,... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T11:36
2021-09-20T11:36
2021-09-20T12:42
происшествия
пермь
россия
стрельба в пермском госуниверситете
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Восемь человек погибли в результате стрельбы в Пермском университете, 24-м пострадавшим оказывается медицинская помощь, 19 из них – с огнестрельными ранениями, сообщила пресс-служба Минздрава России."По оперативным данным Федерального центра медицины катастроф на 11.27 мск, в результате инцидента в Пермском госуниверситете восемь человек погибло, 24-м пострадавшим оказывается медицинская помощь, из них 19 – с огнестрельными ранениями", - говорится в сообщении.На месте работают 25 медицинских бригад, уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210920/strelba-1750931534.html
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Комментарий студентов о стрельбе в Перми
Пермские студенты рассказали РИА Новости, как увидели стрелявшего на территории кампуса и раненых и как баррикадировались в аудиториях
2021-09-20T11:36
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происшествия, пермь, россия, стрельба в пермском госуниверситете
11:36 20.09.2021 (обновлено: 12:42 20.09.2021)
Число пострадавших при стрельбе в Перми выросло до 24
Минздрав: в результате стрельбы в Перми восемь человек погибли, 24 пострадали