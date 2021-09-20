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Путин выразил соболезнования родным погибших при стрельбе в пермском вузе
Путин выразил соболезнования родным погибших при стрельбе в пермском вузе - РИА Новости, 20.09.2021
Путин выразил соболезнования родным погибших при стрельбе в пермском вузе
Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует родным, потерявшим близких в результате трагедии в университете в Перми. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T11:31
2021-09-20T11:31
2021-09-20T11:31
пермь
владимир путин
дмитрий песков
михаил мишустин
россия
стрельба в пермском госуниверситете
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует родным, потерявшим близких в результате трагедии в университете в Перми."Президенту было доложено о происходящем в Перми, в университете", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент глубоко соболезнует тем, кто потерял своих родных и близких в результате этого происшествия", - сказал Песков.Ранее Путин дал поручение председателю правительства Мишустину направить министров (Валерия) Фалькова и (Михаила) Мурашко в Пермь для организации помощи пострадавшим и родственникам погибших в результате трагедии", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
https://radiosputnik.ria.ru/20210920/perm-1750925898.html
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пермь, владимир путин, дмитрий песков, михаил мишустин, россия, стрельба в пермском госуниверситете
Путин выразил соболезнования родным погибших при стрельбе в пермском вузе
Песков: Путин выразил соболезнования родным погибших при стрельбе в пермском вузе