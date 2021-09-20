https://ria.ru/20210920/strelba-1750930899.html
Пермские таксисты бесплатно увозят студентов с места стрельбы
Пермские таксисты бесплатно увозят студентов с места стрельбы - РИА Новости, 20.09.2021
Пермские таксисты бесплатно увозят студентов с места стрельбы
Таксисты в Перми бесплатно увозят студентов с места стрельбы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T11:29
2021-09-20T11:29
2021-09-20T11:43
происшествия
пермь
стрельба в пермском госуниверситете
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750930779_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_09d985e08e6ef3899deab72813ab8cb3.jpg
ПЕРМЬ, 20 сен - РИА Новости. Таксисты в Перми бесплатно увозят студентов с места стрельбы, передает корреспондент РИА Новости.По данным СК РФ, студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли восемь человек. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен.Таксисты останавливаются рядом с кампусом университета, предлагают студентам уехать с места ЧП бесплатно и забирают по несколько человек.Здесь и водители автомобилей без опознавательных знаков такси, они тоже увозят студентов.
https://ria.ru/20210920/strelba-1750928260.html
пермь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750930779_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_eca0db76b9bb425692bb57e04a8d1d8a.jpg
Таксисты бесплатно развозят студентов от Пермского университета
Таксисты бесплатно развозят студентов от Пермского университета
2021-09-20T11:29
true
PT0M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермь, стрельба в пермском госуниверситете
11:29 20.09.2021 (обновлено: 11:43 20.09.2021)
Пермские таксисты бесплатно увозят студентов с места стрельбы
Пермские таксисты бесплатно увозят студентов с места стрельбы в госуниверситете