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Пермские таксисты бесплатно увозят студентов с места стрельбы
Пермские таксисты бесплатно увозят студентов с места стрельбы - РИА Новости, 20.09.2021
Пермские таксисты бесплатно увозят студентов с места стрельбы
Таксисты в Перми бесплатно увозят студентов с места стрельбы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T11:29
2021-09-20T11:43
происшествия
пермь
стрельба в пермском госуниверситете
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ПЕРМЬ, 20 сен - РИА Новости. Таксисты в Перми бесплатно увозят студентов с места стрельбы, передает корреспондент РИА Новости.По данным СК РФ, студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли восемь человек. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен.Таксисты останавливаются рядом с кампусом университета, предлагают студентам уехать с места ЧП бесплатно и забирают по несколько человек.Здесь и водители автомобилей без опознавательных знаков такси, они тоже увозят студентов.
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РИА Новости
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Таксисты бесплатно развозят студентов от Пермского университета
Таксисты бесплатно развозят студентов от Пермского университета
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происшествия, пермь, стрельба в пермском госуниверситете
11:29 20.09.2021 (обновлено: 11:43 20.09.2021)
 
Пермские таксисты бесплатно увозят студентов с места стрельбы

Пермские таксисты бесплатно увозят студентов с места стрельбы в госуниверситете

Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 20 сен - РИА Новости. Таксисты в Перми бесплатно увозят студентов с места стрельбы, передает корреспондент РИА Новости.
По данным СК РФ, студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли восемь человек. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен.
Таксисты останавливаются рядом с кампусом университета, предлагают студентам уехать с места ЧП бесплатно и забирают по несколько человек.
Здесь и водители автомобилей без опознавательных знаков такси, они тоже увозят студентов.
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ПроисшествияПермьСтрельба в Пермском госуниверситете
 
 
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