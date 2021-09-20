https://ria.ru/20210920/strelba-1750930899.html

Пермские таксисты бесплатно увозят студентов с места стрельбы

Пермские таксисты бесплатно увозят студентов с места стрельбы - РИА Новости, 20.09.2021

Пермские таксисты бесплатно увозят студентов с места стрельбы

Таксисты в Перми бесплатно увозят студентов с места стрельбы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T11:29

2021-09-20T11:29

2021-09-20T11:43

происшествия

пермь

стрельба в пермском госуниверситете

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ПЕРМЬ, 20 сен - РИА Новости. Таксисты в Перми бесплатно увозят студентов с места стрельбы, передает корреспондент РИА Новости.По данным СК РФ, студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли восемь человек. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен.Таксисты останавливаются рядом с кампусом университета, предлагают студентам уехать с места ЧП бесплатно и забирают по несколько человек.Здесь и водители автомобилей без опознавательных знаков такси, они тоже увозят студентов.

https://ria.ru/20210920/strelba-1750928260.html

пермь

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пермь, стрельба в пермском госуниверситете