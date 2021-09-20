https://ria.ru/20210920/strelba-1750924597.html

Фальков вылетел в Пермь после стрельбы в университете

Фальков вылетел в Пермь после стрельбы в университете - РИА Новости, 20.09.2021

Фальков вылетел в Пермь после стрельбы в университете

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков по поручению председателя правительства Михаила Мишустина вылетел в Пермь после стрельбы в Пермском... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T11:02

2021-09-20T11:02

2021-09-20T11:02

происшествия

михаил мишустин

валерий фальков

стрельба в пермском госуниверситете

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков по поручению председателя правительства Михаила Мишустина вылетел в Пермь после стрельбы в Пермском государственном университете, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.По данным СК РФ, при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете погибли пять человек, шестеро пострадали. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен."Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и министру науки и высшего образования Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи с трагическими событиями в вузе", - сообщили ранее в кабмине.

https://ria.ru/20210920/strelba-1750923325.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, михаил мишустин, валерий фальков, стрельба в пермском госуниверситете