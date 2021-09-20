Фальков вылетел в Пермь после стрельбы в университете
Глава Минобрнауки Фальков вылетел в Пермь по поручению Мишустина после стрельбы в вузе
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков во время научно-практического форума в Хабаровске
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков по поручению председателя правительства Михаила Мишустина вылетел в Пермь после стрельбы в Пермском государственном университете, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"В связи с происшествием в Пермском государственном национальном исследовательском университете глава министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сегодня вылетает в Пермь по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина", - заявили в пресс-службе.
По данным СК РФ, при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете погибли пять человек, шестеро пострадали. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен.
"Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и министру науки и высшего образования Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи с трагическими событиями в вузе", - сообщили ранее в кабмине.