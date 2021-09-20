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Фальков вылетел в Пермь после стрельбы в университете
Фальков вылетел в Пермь после стрельбы в университете - РИА Новости, 20.09.2021
Фальков вылетел в Пермь после стрельбы в университете
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков по поручению председателя правительства Михаила Мишустина вылетел в Пермь после стрельбы в Пермском... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T11:02
2021-09-20T11:02
происшествия
михаил мишустин
валерий фальков
стрельба в пермском госуниверситете
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков по поручению председателя правительства Михаила Мишустина вылетел в Пермь после стрельбы в Пермском государственном университете, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.По данным СК РФ, при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете погибли пять человек, шестеро пострадали. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен."Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и министру науки и высшего образования Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи с трагическими событиями в вузе", - сообщили ранее в кабмине.
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происшествия, михаил мишустин, валерий фальков, стрельба в пермском госуниверситете
11:02 20.09.2021
 
Фальков вылетел в Пермь после стрельбы в университете

Глава Минобрнауки Фальков вылетел в Пермь по поручению Мишустина после стрельбы в вузе

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков во время научно-практического форума в Хабаровске
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков во время научно-практического форума в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков по поручению председателя правительства Михаила Мишустина вылетел в Пермь после стрельбы в Пермском государственном университете, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"В связи с происшествием в Пермском государственном национальном исследовательском университете глава министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сегодня вылетает в Пермь по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина", - заявили в пресс-службе.
По данным СК РФ, при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете погибли пять человек, шестеро пострадали. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен.
"Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и министру науки и высшего образования Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи с трагическими событиями в вузе", - сообщили ранее в кабмине.
Студенты выпрыгивают из окон Пермского государственного национального исследовательского университета, в котором неизвестный открыл стрельбу - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
Вчера, 10:55
Число погибших при стрельбе в Перми выросло до восьми человек
 
ПроисшествияМихаил МишустинВалерий ФальковСтрельба в Пермском госуниверситете
 
 
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