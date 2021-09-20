https://ria.ru/20210920/strelba-1750920363.html
СК раскрыл подробности задержания мужчины, стрелявшего в пермском вузе
СК раскрыл подробности задержания мужчины, стрелявшего в пермском вузе - РИА Новости, 20.09.2021
СК раскрыл подробности задержания мужчины, стрелявшего в пермском вузе
Подозреваемый в стрельбе в пермском вузе оказал сопротивление при задержании и был ранен, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T10:43
2021-09-20T10:43
2021-09-20T10:52
происшествия
пермь
следственный комитет россии (ск рф)
стрельба в пермском госуниверситете
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе в пермском вузе оказал сопротивление при задержании и был ранен, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."Личность подозреваемого установлена. При задержании в связи с оказанием сопротивления он был ранен. Следствием собираются характеризующие материалы о нем, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сказала она.
https://ria.ru/20210920/strelba-1750921166.html
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происшествия, пермь, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в пермском госуниверситете
10:43 20.09.2021 (обновлено: 10:52 20.09.2021)
СК раскрыл подробности задержания мужчины, стрелявшего в пермском вузе
СК: стрелявший в пермском вузе мужчина оказал сопротивление при задержании и был ранен