https://ria.ru/20210920/strelba-1750920363.html

СК раскрыл подробности задержания мужчины, стрелявшего в пермском вузе

СК раскрыл подробности задержания мужчины, стрелявшего в пермском вузе - РИА Новости, 20.09.2021

СК раскрыл подробности задержания мужчины, стрелявшего в пермском вузе

Подозреваемый в стрельбе в пермском вузе оказал сопротивление при задержании и был ранен, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T10:43

2021-09-20T10:43

2021-09-20T10:52

происшествия

пермь

следственный комитет россии (ск рф)

стрельба в пермском госуниверситете

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе в пермском вузе оказал сопротивление при задержании и был ранен, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."Личность подозреваемого установлена. При задержании в связи с оказанием сопротивления он был ранен. Следствием собираются характеризующие материалы о нем, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сказала она.

https://ria.ru/20210920/strelba-1750921166.html

пермь

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2021

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происшествия, пермь, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в пермском госуниверситете