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МВД сообщило о погибших и раненных при стрельбе в Пермском госуниверситете

МВД сообщило о погибших и раненных при стрельбе в Пермском госуниверситете - РИА Новости, 20.09.2021

МВД сообщило о погибших и раненных при стрельбе в Пермском госуниверситете

В Перми полицейские задержали мужчину, открывшего стрельбу в вузе, по предварительным данным, есть погибшие и раненые, сообщает МВД РФ. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T10:29

2021-09-20T10:29

2021-09-20T12:41

происшествия

пермь

стрельба в пермском госуниверситете

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. В Перми полицейские задержали мужчину, открывшего стрельбу в вузе, по предварительным данным, есть погибшие и раненые, сообщает МВД РФ."Сегодня утром в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на территории Пермского государственного национального исследовательского университета слышны звуки выстрелов. По предварительной информации, имеются погибшие и раненые..." - говорится в сообщении.В МВД отметили, что полицейские и сотрудники других правоохранительных органов незамедлительно выехали на место происшествия.

пермь

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2021

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Студенты выходят из корпуса, в котором они заперлись после начала стрельбы Студенты выходят из корпуса, в котором они заперлись после начала стрельбы 2021-09-20T10:29 true PT0M26S

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