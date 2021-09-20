https://ria.ru/20210920/strelba-1750917678.html
МВД сообщило о погибших и раненных при стрельбе в Пермском госуниверситете
МВД сообщило о погибших и раненных при стрельбе в Пермском госуниверситете - РИА Новости, 20.09.2021
МВД сообщило о погибших и раненных при стрельбе в Пермском госуниверситете
В Перми полицейские задержали мужчину, открывшего стрельбу в вузе, по предварительным данным, есть погибшие и раненые, сообщает МВД РФ. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T10:29
2021-09-20T10:29
2021-09-20T12:41
происшествия
пермь
стрельба в пермском госуниверситете
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750937545_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_b475008146c8f5ce5cbc9fe18a1a2455.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. В Перми полицейские задержали мужчину, открывшего стрельбу в вузе, по предварительным данным, есть погибшие и раненые, сообщает МВД РФ."Сегодня утром в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на территории Пермского государственного национального исследовательского университета слышны звуки выстрелов. По предварительной информации, имеются погибшие и раненые..." - говорится в сообщении.В МВД отметили, что полицейские и сотрудники других правоохранительных органов незамедлительно выехали на место происшествия.
пермь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750937545_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_d31a4840b33270fa89b3bd60769678a0.jpg
Студенты выходят из корпуса, в котором они заперлись после начала стрельбы
Студенты выходят из корпуса, в котором они заперлись после начала стрельбы
2021-09-20T10:29
true
PT0M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермь, стрельба в пермском госуниверситете, видео
10:29 20.09.2021 (обновлено: 12:41 20.09.2021)
МВД сообщило о погибших и раненных при стрельбе в Пермском госуниверситете
МВД: при стрельбе в Перми, по предварительной информации, есть погибшие и раненые