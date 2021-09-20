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Четыре человека пострадали после стрельбы в Пермском университете
Четыре человека пострадали после стрельбы в Пермском университете - РИА Новости, 20.09.2021
Четыре человека пострадали после стрельбы в Пермском университете
Четыре человека пострадали после стрельбы из травматического оружия на территории кампуса Пермского университета, сообщает пресс-служба вуза. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T10:12
2021-09-20T10:12
2021-09-20T12:40
происшествия
пермь
стрельба в пермском госуниверситете
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Четыре человека пострадали после стрельбы из травматического оружия на территории кампуса Пермского университета, сообщает пресс-служба вуза."Около 11 часов неизвестный проник на территорию кампуса Пермского университета с травматическим оружием и открыл стрельбу на улице. Известно о четверых пострадавших. Все службы города и университета приведены в готовность. Пожалуйста, будьте осторожны", - говорится в сообщении.Все занятия в учебном учреждении завершены, добавляет пресс-служба.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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"Раненые! Надо Скорую!" – очевидцы о стрельбе в Перми
обстановка возле Пермского Университета после стрельбы
2021-09-20T10:12
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РИА Новости
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происшествия, пермь, стрельба в пермском госуниверситете, видео
10:12 20.09.2021 (обновлено: 12:40 20.09.2021)
Четыре человека пострадали после стрельбы в Пермском университете
Четыре человека пострадали после стрельбы на территории Пермского госуниверситета