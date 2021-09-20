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Четыре человека пострадали после стрельбы в Пермском университете

Четыре человека пострадали после стрельбы в Пермском университете - РИА Новости, 20.09.2021

Четыре человека пострадали после стрельбы в Пермском университете

Четыре человека пострадали после стрельбы из травматического оружия на территории кампуса Пермского университета, сообщает пресс-служба вуза. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T10:12

2021-09-20T10:12

2021-09-20T12:40

происшествия

пермь

стрельба в пермском госуниверситете

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Четыре человека пострадали после стрельбы из травматического оружия на территории кампуса Пермского университета, сообщает пресс-служба вуза."Около 11 часов неизвестный проник на территорию кампуса Пермского университета с травматическим оружием и открыл стрельбу на улице. Известно о четверых пострадавших. Все службы города и университета приведены в готовность. Пожалуйста, будьте осторожны", - говорится в сообщении.Все занятия в учебном учреждении завершены, добавляет пресс-служба.

пермь

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Раненые! Надо Скорую!" – очевидцы о стрельбе в Перми обстановка возле Пермского Университета после стрельбы 2021-09-20T10:12 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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