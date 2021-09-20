https://ria.ru/20210920/strelba-1750910829.html
В Пермском госуниверситете неизвестный открыл стрельбу
В Пермском госуниверситете неизвестный открыл стрельбу - РИА Новости, 20.09.2021
В Пермском госуниверситете неизвестный открыл стрельбу
На территории кампуса Пермского государственного университета (ПГНИУ) вооруженный молодой человек открыл огонь из травматики. По предварительным данным, восемь... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T09:58
2021-09-20T09:58
2021-09-20T11:14
происшествия
пермь
стрельба в пермском госуниверситете
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. На территории кампуса Пермского государственного университета (ПГНИУ) вооруженный молодой человек открыл огонь из травматики. По предварительным данным, восемь человек погибли, несколько ранены, сообщили в СК.Часть студентов и преподавателей закрылись в аудиториях. Некоторые — судя по кадрам из соцсетей — попытались спастись, выпрыгивая из окон.Атаковавшего задержали, он ранен. Его личность установлена, это студент ПГНИУ."Следствием собираются характеризующие материалы о нем, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — сказала официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.Возбуждено уголовное дело об убийстве. Все занятия в университете отменены.На место выехал прокурор Пермского края Павел Бухтояров, губернатор Дмитрий Махонин. Также по поручению премьера Михаила Мишустина в город вылетают главы Минобрнауки и Минздрава Валерий Фальков и Михаил Мурашко.Власти пообещали помощь пострадавшим и родным жертв. В РПЦ выразили соболезнования семьям погибших.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Стрельба у Пермского университета. Кадры с места событий
Студенты сняли на видео, как ублюдок застрелил человека на входе в Пермский университет.
2021-09-20T09:58
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происшествия, пермь, стрельба в пермском госуниверситете
09:58 20.09.2021 (обновлено: 11:14 20.09.2021)
В Пермском госуниверситете неизвестный открыл стрельбу
В Пермском госуниверситете неизвестный открыл стрельбу из травматики
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.
На территории кампуса Пермского государственного университета
(ПГНИУ) вооруженный молодой человек открыл огонь из травматики. По предварительным данным, восемь человек погибли, несколько ранены, сообщили в СК.
Часть студентов и преподавателей закрылись в аудиториях. Некоторые — судя по кадрам из соцсетей — попытались спастись, выпрыгивая из окон.
Атаковавшего задержали, он ранен. Его личность установлена, это студент ПГНИУ.
"Следствием собираются характеризующие материалы о нем, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — сказала официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Возбуждено уголовное дело об убийстве. Все занятия в университете отменены.
На место выехал прокурор Пермского края Павел Бухтояров, губернатор Дмитрий Махонин. Также по поручению премьера Михаила Мишустина в город вылетают главы Минобрнауки и Минздрава Валерий Фальков и Михаил Мурашко.
Власти пообещали помощь пострадавшим и родным жертв. В РПЦ выразили соболезнования семьям погибших.