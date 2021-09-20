https://ria.ru/20210920/strelba-1750910829.html

В Пермском госуниверситете неизвестный открыл стрельбу

В Пермском госуниверситете неизвестный открыл стрельбу - РИА Новости, 20.09.2021

В Пермском госуниверситете неизвестный открыл стрельбу

На территории кампуса Пермского государственного университета (ПГНИУ) вооруженный молодой человек открыл огонь из травматики. По предварительным данным, восемь... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T09:58

2021-09-20T09:58

2021-09-20T11:14

происшествия

пермь

стрельба в пермском госуниверситете

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750915216_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_58195ef451a6117814e34d70817fd633.jpg

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. На территории кампуса Пермского государственного университета (ПГНИУ) вооруженный молодой человек открыл огонь из травматики. По предварительным данным, восемь человек погибли, несколько ранены, сообщили в СК.Часть студентов и преподавателей закрылись в аудиториях. Некоторые — судя по кадрам из соцсетей — попытались спастись, выпрыгивая из окон.Атаковавшего задержали, он ранен. Его личность установлена, это студент ПГНИУ."Следствием собираются характеризующие материалы о нем, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — сказала официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.Возбуждено уголовное дело об убийстве. Все занятия в университете отменены.На место выехал прокурор Пермского края Павел Бухтояров, губернатор Дмитрий Махонин. Также по поручению премьера Михаила Мишустина в город вылетают главы Минобрнауки и Минздрава Валерий Фальков и Михаил Мурашко.Власти пообещали помощь пострадавшим и родным жертв. В РПЦ выразили соболезнования семьям погибших.

https://ria.ru/20210530/strelba-1734846187.html

пермь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Стрельба у Пермского университета. Кадры с места событий Студенты сняли на видео, как ублюдок застрелил человека на входе в Пермский университет. 2021-09-20T09:58 true PT0M08S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пермь, стрельба в пермском госуниверситете