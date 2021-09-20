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Польше предрекли "страшную осень" из-за России
Польше предрекли "страшную осень" из-за России - РИА Новости, 21.09.2021
Польше предрекли "страшную осень" из-за России
Польское издание Rzeczpospolita опубликовало материал о страхе жителей страны перед отопительным сезоном из-за роста цен на газ. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-20T20:01
2021-09-20T20:01
2021-09-21T00:01
экономика
природный газ
варшава
польша
газпром
pgnig
петр наимский
россия
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Польское издание Rzeczpospolita опубликовало материал о страхе жителей страны перед отопительным сезоном из-за роста цен на газ.По мнению авторов, ситуация с повышением стоимости голубого топлива ухудшится с наступлением холодов."Цены могут вырасти на сто процентов, и PGNiG выставит соответствующие счета в январе. Это станет шоком для потребителей", — приводятся в статье слова экономического аналитика Камиля Клиша.Журналисты также назвали виновницей кризиса Россию, которая "даже не пытается его смягчить, увеличив поставки".Ранее уполномоченный правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский сообщил, что Варшава планирует отказаться от продления контракта с "Газпромом" по поставкам топлива. Чиновник считает, что трубопровод Baltic Pipe позволит получить необходимое количество газа для польской экономики без участия российских источников.В свою очередь, председатель правления компании PGNiG Павел Маевский в беседе с РИА Новости заявил, что не исключает поставок из России после окончания контракта с "Газпромом" в 2022 году.
https://ria.ru/20210920/polsha-1750596451.html
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экономика, природный газ, варшава, польша, газпром, pgnig, петр наимский, россия
20:01 20.09.2021 (обновлено: 00:01 21.09.2021)
Польше предрекли "страшную осень" из-за России
Rzeczpospolita: цены на газ станут для поляков шоком из-за позиции России по поставкам