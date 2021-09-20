https://ria.ru/20210920/ssha-1751054156.html

США нанесли удар по одному из лидеров "Аль-Каиды"* в Сирии

США нанесли удар по одному из лидеров "Аль-Каиды"* в Сирии - РИА Новости, 20.09.2021

США нанесли удар по одному из лидеров "Аль-Каиды"* в Сирии

Американские военные на северо-западе Сирии атаковали одного из лидеров террористической группировки "Аль-Каида"*, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T21:46

2021-09-20T21:46

2021-09-20T23:50

в мире

сирия

министерство обороны сша

джон кирби

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ВАШИНГТОН, 20 сен — РИА Новости. Американские военные на северо-западе Сирии атаковали одного из лидеров террористической группировки "Аль-Каида"*, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на брифинге.Он сослался на данные Центрального командования Вооруженных сил США, которое признало ответственность за авиаудар в окрестностях города Идлиб.По данным СМИ, автомобиль, в котором ехали трое боевиков "Аль-Каиды", атаковали с беспилотника.Как заявлял на минувшей неделе глава Разведуправления Минобороны США генерал-лейтенант Скотт Беррье, этой террористической группировке нужно один-два года, чтобы восстановить свой потенциал и начать вновь угрожать Америке на ее территории. *Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210913/afganistan-1749931168.html

сирия

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в мире, сирия, министерство обороны сша, джон кирби