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США нанесли удар по одному из лидеров "Аль-Каиды"* в Сирии
США нанесли удар по одному из лидеров "Аль-Каиды"* в Сирии - РИА Новости, 20.09.2021
США нанесли удар по одному из лидеров "Аль-Каиды"* в Сирии
Американские военные на северо-западе Сирии атаковали одного из лидеров террористической группировки "Аль-Каида"*, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T21:46
2021-09-20T21:46
2021-09-20T23:50
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сирия
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 20 сен — РИА Новости. Американские военные на северо-западе Сирии атаковали одного из лидеров террористической группировки "Аль-Каида"*, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на брифинге.Он сослался на данные Центрального командования Вооруженных сил США, которое признало ответственность за авиаудар в окрестностях города Идлиб.По данным СМИ, автомобиль, в котором ехали трое боевиков "Аль-Каиды", атаковали с беспилотника.Как заявлял на минувшей неделе глава Разведуправления Минобороны США генерал-лейтенант Скотт Беррье, этой террористической группировке нужно один-два года, чтобы восстановить свой потенциал и начать вновь угрожать Америке на ее территории. *Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, сирия, министерство обороны сша, джон кирби
21:46 20.09.2021 (обновлено: 23:50 20.09.2021)
США нанесли удар по одному из лидеров "Аль-Каиды"* в Сирии
Пентагон сообщил об авиаударе по одному из главарей "Аль-Каиды"* в Сирии