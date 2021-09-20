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Устроившему стрельбу в пермском вузе грозит пожизненное лишение свободы
Устроившему стрельбу в пермском вузе грозит пожизненное лишение свободы - РИА Новости, 20.09.2021
Устроившему стрельбу в пермском вузе грозит пожизненное лишение свободы
Студенту, устроившему стрельбу в пермском университете, грозит вплоть до пожизненного лишения свободы по Уголовному кодексу России. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T19:26
2021-09-20T19:26
2021-09-20T19:58
происшествия
пермский край
пермь
пермский государственный университет
следственный комитет россии (ск рф)
россия
стрельба в пермском госуниверситете
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Студенту, устроившему стрельбу в пермском университете, грозит вплоть до пожизненного лишения свободы по Уголовному кодексу России.Следственный комитет сообщил в понедельник, что утром студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, шесть человек погибли, 28 пострадали. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован.Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.105 УК РФ "Убийство". Согласно ей, минимальное наказание - лишение свободы на восемь лет, а максимальное - пожизненное.
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происшествия, пермский край, пермь, пермский государственный университет, следственный комитет россии (ск рф), россия, стрельба в пермском госуниверситете
19:26 20.09.2021 (обновлено: 19:58 20.09.2021)
Устроившему стрельбу в пермском вузе грозит пожизненное лишение свободы
Студенту, устроившему стрельбу в пермском университете, грозит пожизненное лишение свободы