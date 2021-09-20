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Названы продукты, которые не следует употреблять при постковидном синдроме
Названы продукты, которые не следует употреблять при постковидном синдроме - РИА Новости, 20.09.2021
Названы продукты, которые не следует употреблять при постковидном синдроме
Доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург рассказал в беседе с Ura.ru, какие продукты нужны исключить из... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T07:39
2021-09-20T07:39
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург рассказал в беседе с Ura.ru, какие продукты нужны исключить из рациона при постковидном синдроме.По его словам, данный синдром представляет собой повышение воспалительной активности в организме, в этой связи при нем эффективна противовоспалительная диета."Нужно, по возможности, убрать сахар и продукты с высоким гликемическим индексом, то есть изделия из просеянной муки, картофель, рис. Также пальмовое, подсолнечное, кукурузное, соевое масло, маргарин, красное мясо и изделия из него, сосиски, сардельки, продукты глубокой переработки", — пояснил Гинзбург.При этом в рацион необходимо добавить продукты, которые богаты жирными кислотами, отметил медик."Увеличиваем продукты, богатые "Омега-3" и жирными кислотами — это жирная морская рыба, льняное и оливковое масло ("Омега-9"). Добавляем больше овощей, ягод, зелени и не слишком сладких фруктов, кисломолочные напитки, без сахара, и сложные углеводы —гречка, овсянка, хлеб с отрубями", — добавил он.В понятие "постковидный синдром" врачи включают набор симптомов, которые сохраняются у человека некоторое время после выздоровления. Это головные боли, слабость, ослабление памяти и ряд других.
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общество, здоровье, коронавирус covid-19, михаил гинзбург
Названы продукты, которые не следует употреблять при постковидном синдроме
Врач Гинзбург: при постковидном синдроме эффективна противовоспалительная диета
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости.
Доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург
рассказал в беседе с Ura.ru
, какие продукты нужны исключить из рациона при постковидном синдроме.
По его словам, данный синдром представляет собой повышение воспалительной активности в организме, в этой связи при нем эффективна противовоспалительная диета.
"Нужно, по возможности, убрать сахар и продукты с высоким гликемическим индексом, то есть изделия из просеянной муки, картофель, рис. Также пальмовое, подсолнечное, кукурузное, соевое масло, маргарин, красное мясо и изделия из него, сосиски, сардельки, продукты глубокой переработки", — пояснил Гинзбург.
При этом в рацион необходимо добавить продукты, которые богаты жирными кислотами, отметил медик.
"Увеличиваем продукты, богатые "Омега-3" и жирными кислотами — это жирная морская рыба, льняное и оливковое масло ("Омега-9"). Добавляем больше овощей, ягод, зелени и не слишком сладких фруктов, кисломолочные напитки, без сахара, и сложные углеводы —гречка, овсянка, хлеб с отрубями", — добавил он.
В понятие "постковидный синдром" врачи включают набор симптомов, которые сохраняются у человека некоторое время после выздоровления. Это головные боли, слабость, ослабление памяти и ряд других.