https://ria.ru/20210920/shkoly-1750599691.html

"Либо снимай, либо уходи!" Российские школы столкнулись с новой проблемой

"Либо снимай, либо уходи!" Российские школы столкнулись с новой проблемой - РИА Новости, 20.09.2021

"Либо снимай, либо уходи!" Российские школы столкнулись с новой проблемой

В российских школах вспыхивают конфликты на религиозной почве: недавний случай в Дагестане вскрыл противоречия между светским и духовным взглядами на... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T08:00

2021-09-20T08:00

2021-09-20T10:58

религия

общество

челябинская область

московская область (подмосковье)

рушан аббясов

аналитика - религия и мировоззрение

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/103481/77/1034817722_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_4323a9888600e9d4444e0df0163be14b.jpg

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости, Никита Бизин. В российских школах вспыхивают конфликты на религиозной почве: недавний случай в Дагестане вскрыл противоречия между светским и духовным взглядами на образование. Некоторых родителей возмущает "навязывание клерикализма", другие, напротив, говорят об ущемлении прав верующих детей. Как решают проблему — в материале РИА Новости.Триггер для одних, убеждение для другихКаждое 1 сентября школьников обязательно ждет что-то новое: предметы, учителя, экзамены. Вот и для учениц школы в дагестанском селе Маджалис учебный год начался необычно.На пороге их встречал заместитель директора. Пропустив девочек через рамку металлоискателя и измерив температуру, разделил их на две группы. У кого на голове косынка, шли на уроки. Без головного убора — стояли в стороне и ожидали разъяснительной беседы. И таких оказалось немало. Новый элемент школьной формы ввели без предупреждения.Естественно, это возмутило родителей большинства учениц. Они уверены, что школьное руководство навязывает детям религиозные нормы. После жалоб в районную администрацию замдиректора уволили за превышение должностных полномочий.Конфликт в Дагестане разрешился быстро, в отличие от более глобальной проблемы — как примирить светские и религиозные нормы в школах. Прежде всего речь идет об исламе, последователей которого с каждым годом в России все больше. Эта религия требует соблюдения важных правил. Причем даже детьми. И если дагестанский инцидент показал реакцию, что называется, секулярной стороны, то в целом по России нередки обратные случаи.Так, жительницу Брянска Мадину (имя изменено по ее просьбе), наоборот, не пустили в школу в платке. К последнему году обучения ей исполнилось 18 лет, поэтому носить хиджаб она решила осознанно. Но начались проблемы."В первый же день меня вызвали к директору. Спросили, почему явилась в светское заведение в таком виде. Я объяснила, что ношу хиджаб согласно религиозным убеждениям. На что руководство заявило: школа — не то место, где нужно демонстрировать религиозные убеждения, и что платок нужно снять", — рассказывает девушка.Мадина окончила школу в 2018-м. В последние месяцы, по ее словам, никто насильно не снимал с нее хиджаб. Администрация нашла другой метод давления."В 11-м классе моя успеваемость заметно ухудшилась. Училась я всегда хорошо. А тут вдруг педагоги начали предъявлять персонально ко мне более высокие требования. И отношение их изменилось: стало более грубым, холодным. Не могу точно сказать, было ли это негласное распоряжение руководства. Но причина и следствие, кажется, ясны".Большие проблемы маленького городаПохожий конфликт этой весной дошел до прокуратуры — туда пожаловался имам города Пласт Челябинской области Раис Султанов.В местной школе, посчитал он, неоднократно нарушали права мусульман. Например, его дети отказались читать вслух на уроке стихотворение Аполлона Майкова "Христос воскрес". А на уроке ИЗО ученикам сделали замечание, когда те вместо пасхальных яиц нарисовали мечеть.Кроме того, по словам имама, школьникам негде было совершать намаз на перемене, хотя он просил об этом руководство. В итоге они молились под лестницей, несмотря на насмешки одноклассников.Не сумев договориться с директором, школу сменили. Но и на новом месте не избежали старых проблем."Последней каплей стал показ фильма про Афганистан на уроке ОБЖ. В нем есть кадры с террористами, сопровождающиеся чтением Корана. Такой композиционный ряд дети имама сочли оскорбительным", — говорит адвокат семьи Руслан Нагиев.До суда, правда, дело не дошло. После проверки прокуратуры имам все же уладил отношения со школой. "Немало помогла и огласка в СМИ, — замечает адвокат. — Это вызвало общественное обсуждение проблемы в городе. Примирились еще и потому, что Пласт маленький, все друг друга знают".Юрист также отметил, что с началом учебного года родители часто жалуются на ущемление религиозных прав детей в школе. В основном это как раз запрет на хиджабы и невозможность совершать намаз. Нагиев считает, что в таких ситуациях школьное руководство опрометчиво забывает законодательство страны."Статья 24 Конституции гарантирует каждому право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой. В этом смысле права верующих и неверующих равны, — напоминает адвокат. — Кроме того, есть Федеральный закон "О свободе совести и религиозных объединениях". В нем сказано, что право на свободу вероисповедания может быть ограничено "только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты <…> здоровья <…> человека и гражданина". А какой вред здоровью может причинить намаз или платок?"В то же время, согласно тому же закону, государство "обеспечивает светский характер образования в государственных и муниципальных образовательных организациях". Что, конечно, приводит к коллизиям.Мнения сторонНо проблема, как полагают эксперты, не тупиковая. Прежде всего она лежит в юридической плоскости."Безусловно, у нас есть гарантия свободы совести и вероисповедания. Однако отсутствуют конкретные законы или инструкции, которые регламентируют отношения на местах, ведь везде ситуация разная. Если речь идет о районах или регионах с компактным проживанием или преобладанием адептов определенной религии, то, безусловно, нужно учитывать подобный момент", — объясняет директор ФГБНУ "Главэкспертцентр" Вера Скоробогатова.По ее мнению, конфликты на религиозной почве не стоит решать категорично в духе "взять и запретить". Противоречия между светским и духовным вполне разрешимы. И в России это уже постепенно происходит.О положительной динамике в непростой ситуации говорят и представители ислама."В Московской области, например, запустили проект "Школа добрососедства". В нем представители трех религий — православия, ислама, иудаизма — приезжали в школы и рассказывали о своих религиях. Мы говорили практически об одних и тех же духовно-нравственных ценностях", — вспоминает первый зампред Совета муфтиев России Рушан Аббясов.Главной задачей он считает просвещение общества. Поэтому в школах нужно рассказывать о различных религиях, в том числе об исламе. Дабы избежать конфликтов."Что же касается молитв в учебных заведениях, — объясняет муфтий, — то мы пока до этого не доросли. Потому что специальных молельных комнат в школах нет. Я сам, будучи студентом, находил для этого где-то закуток".Однако и здесь, отмечает Аббясов, ситуация меняется. Например, открывают мусульманские молельни в аэропортах. В Татарстане такие помещения соорудили в торговых центрах. Вполне возможно, скоро они появятся и в школах.

https://ria.ru/20210903/shariatskiy-1748360656.html

челябинская область

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, челябинская область, московская область (подмосковье), рушан аббясов, аналитика - религия и мировоззрение, россия