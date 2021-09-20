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"Корона" завоевала "Эмми" в категории "лучший драматический сериал"
"Корона" завоевала "Эмми" в категории "лучший драматический сериал" - РИА Новости, 20.09.2021
"Корона" завоевала "Эмми" в категории "лучший драматический сериал"
Сериал "Корона" завоевал "Эмми" в категории "Лучший драматический сериал", трансляцию 73-й церемонии вручения награды из Лос-Анджелеса ведет телеканал CBS. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T06:44
2021-09-20T06:44
2021-09-20T12:18
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ВАШИНГТОН, 20 сен — РИА Новости. Сериал "Корона" завоевал "Эмми" в категории "Лучший драматический сериал", трансляцию 73-й церемонии вручения награды из Лос-Анджелеса ведет телеканал CBS.На победу в этой категории также претендовали "Пацаны", "Мандалорец", "Поза", "Рассказ служанки", "Бриджертоны", "Страна Лавкрафта" и "Это мы".Четвертый сезон "Короны" (выходит на сервисе Netflix) повествует о жизни британской королевской семьи с 1979 по 1990 год. Сюжет рассказывает историю отношений принца Чарльза с Дианой Спенсер на фоне премьерства Маргарет Тэтчер. Ранее "Корона" принесла своим создателям "Эмми" за сценарий, режиссуру, а также главные мужскую и женскую роли."Эмми" (Primetime Emmys) вручается основанной в 1946 году Академией телевизионных искусств и наук и считается одной из самых престижных наград за работу на телеэкране. Судьбу награды определяют около 23 тысяч членов этой организации. Золотая статуэтка, исполненная в виде крылатой женщины с символическим атомом в руках, олицетворяет единство науки и искусства.
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маргарет тэтчер, лос-анджелес, netflix, эмили стоун, новости культуры, кино и сериалы
06:44 20.09.2021 (обновлено: 12:18 20.09.2021)
"Корона" завоевала "Эмми" в категории "лучший драматический сериал"
Сериал "Корона" завоевал "Эмми" в категории "Лучший драматический сериал"