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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210920/serial-1750893185.html
"Корона" завоевала "Эмми" в категории "лучший драматический сериал"
"Корона" завоевала "Эмми" в категории "лучший драматический сериал" - РИА Новости, 20.09.2021
"Корона" завоевала "Эмми" в категории "лучший драматический сериал"
Сериал "Корона" завоевал "Эмми" в категории "Лучший драматический сериал", трансляцию 73-й церемонии вручения награды из Лос-Анджелеса ведет телеканал CBS. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T06:44
2021-09-20T12:18
маргарет тэтчер
лос-анджелес
netflix
культура
эмили стоун
новости культуры
кино и сериалы
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ВАШИНГТОН, 20 сен — РИА Новости. Сериал "Корона" завоевал "Эмми" в категории "Лучший драматический сериал", трансляцию 73-й церемонии вручения награды из Лос-Анджелеса ведет телеканал CBS.На победу в этой категории также претендовали "Пацаны", "Мандалорец", "Поза", "Рассказ служанки", "Бриджертоны", "Страна Лавкрафта" и "Это мы".Четвертый сезон "Короны" (выходит на сервисе Netflix) повествует о жизни британской королевской семьи с 1979 по 1990 год. Сюжет рассказывает историю отношений принца Чарльза с Дианой Спенсер на фоне премьерства Маргарет Тэтчер. Ранее "Корона" принесла своим создателям "Эмми" за сценарий, режиссуру, а также главные мужскую и женскую роли."Эмми" (Primetime Emmys) вручается основанной в 1946 году Академией телевизионных искусств и наук и считается одной из самых престижных наград за работу на телеэкране. Судьбу награды определяют около 23 тысяч членов этой организации. Золотая статуэтка, исполненная в виде крылатой женщины с символическим атомом в руках, олицетворяет единство науки и искусства.
https://ria.ru/20210920/serial-1750892750.html
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маргарет тэтчер, лос-анджелес, netflix, эмили стоун, новости культуры, кино и сериалы
06:44 20.09.2021 (обновлено: 12:18 20.09.2021)
 
"Корона" завоевала "Эмми" в категории "лучший драматический сериал"

Сериал "Корона" завоевал "Эмми" в категории "Лучший драматический сериал"

© REUTERS / Peter NichollsСоздатели сериала "Корона" на церемонии вручения телевизионной премии "Эмми" в Лос-Анджелесе
Создатели сериала Корона на церемонии вручения телевизионной премии Эмми в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© REUTERS / Peter Nicholls
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 сен — РИА Новости. Сериал "Корона" завоевал "Эмми" в категории "Лучший драматический сериал", трансляцию 73-й церемонии вручения награды из Лос-Анджелеса ведет телеканал CBS.
На победу в этой категории также претендовали "Пацаны", "Мандалорец", "Поза", "Рассказ служанки", "Бриджертоны", "Страна Лавкрафта" и "Это мы".
Кадр из сериала Ход королевы
Вчера, 06:36Культура
"Ход королевы" завоевал "Эмми" в категории "лучший мини-сериал"
Четвертый сезон "Короны" (выходит на сервисе Netflix) повествует о жизни британской королевской семьи с 1979 по 1990 год. Сюжет рассказывает историю отношений принца Чарльза с Дианой Спенсер на фоне премьерства Маргарет Тэтчер. Ранее "Корона" принесла своим создателям "Эмми" за сценарий, режиссуру, а также главные мужскую и женскую роли.
"Эмми" (Primetime Emmys) вручается основанной в 1946 году Академией телевизионных искусств и наук и считается одной из самых престижных наград за работу на телеэкране. Судьбу награды определяют около 23 тысяч членов этой организации. Золотая статуэтка, исполненная в виде крылатой женщины с символическим атомом в руках, олицетворяет единство науки и искусства.
Кадр из фильма Круэлла
16 августа, 01:27Культура
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КультураМаргарет ТэтчерЛос-АнджелесNetflixЭмили СтоунНовости культурыКино и сериалы
 
 
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