https://ria.ru/20210920/serial-1750892750.html
"Ход королевы" завоевал "Эмми" в категории "лучший мини-сериал"
"Ход королевы" завоевал "Эмми" в категории "лучший мини-сериал" - РИА Новости, 20.09.2021
"Ход королевы" завоевал "Эмми" в категории "лучший мини-сериал"
Сериал "Ход королевы" завоевал награду академии телевидения США "Эмми" в категории "лучший мини-сериал", церемония вручения прошла в Лос-Анджелесе и... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T06:36
2021-09-20T06:36
2021-09-20T10:32
сша
лос-анджелес
кейт уинслет
культура
эмми
новости культуры
кино и сериалы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578880702_103:0:2268:1218_1920x0_80_0_0_66999e4cf819ec0ed8f466481bc97aaa.jpg
ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Сериал "Ход королевы" завоевал награду академии телевидения США "Эмми" в категории "лучший мини-сериал", церемония вручения прошла в Лос-Анджелесе и транслировалась на телеканале CBS.В этой категории также были представлены "Я могу уничтожить тебя", "Мейр из Исттауна", "Подземная железная дорога" и "Ванда/Вижн"."Ход королевы" также принес "Эмми" режиссеру Скотту Фрэнку, но оставил без награды исполнительницу главной роли Аню Тейлор-Джой, она уступила "Эмми" в категории "лучшая женская роль в мини-сериале" Кейт Уинслет."Эмми" (Primetime Emmys) вручается основанной в 1946 году Академией телевизионных искусств и наук и считается одной из самых престижных наград за работу на телеэкране. Судьбу награды определяют около 23 тысяч членов академии. Золотая статуэтка "Эмми", исполненная в виде крылатой женщины с символическим атомом в руках, олицетворяет единство науки и искусства.
https://ria.ru/20210811/emmy-1745307732.html
сша
лос-анджелес
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578880702_375:0:2075:1275_1920x0_80_0_0_04de79b299875dac05bab61283db54c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, лос-анджелес, кейт уинслет, эмми, новости культуры, кино и сериалы
06:36 20.09.2021 (обновлено: 10:32 20.09.2021)
"Ход королевы" завоевал "Эмми" в категории "лучший мини-сериал"
Сериал "Ход королевы" завоевал "Эмми" в категории "лучший мини-сериал"