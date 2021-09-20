https://ria.ru/20210920/serial-1750892750.html

"Ход королевы" завоевал "Эмми" в категории "лучший мини-сериал"

"Ход королевы" завоевал "Эмми" в категории "лучший мини-сериал" - РИА Новости, 20.09.2021

"Ход королевы" завоевал "Эмми" в категории "лучший мини-сериал"

Сериал "Ход королевы" завоевал награду академии телевидения США "Эмми" в категории "лучший мини-сериал", церемония вручения прошла в Лос-Анджелесе и... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T06:36

2021-09-20T06:36

2021-09-20T10:32

сша

лос-анджелес

кейт уинслет

культура

эмми

новости культуры

кино и сериалы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578880702_103:0:2268:1218_1920x0_80_0_0_66999e4cf819ec0ed8f466481bc97aaa.jpg

ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Сериал "Ход королевы" завоевал награду академии телевидения США "Эмми" в категории "лучший мини-сериал", церемония вручения прошла в Лос-Анджелесе и транслировалась на телеканале CBS.В этой категории также были представлены "Я могу уничтожить тебя", "Мейр из Исттауна", "Подземная железная дорога" и "Ванда/Вижн"."Ход королевы" также принес "Эмми" режиссеру Скотту Фрэнку, но оставил без награды исполнительницу главной роли Аню Тейлор-Джой, она уступила "Эмми" в категории "лучшая женская роль в мини-сериале" Кейт Уинслет."Эмми" (Primetime Emmys) вручается основанной в 1946 году Академией телевизионных искусств и наук и считается одной из самых престижных наград за работу на телеэкране. Судьбу награды определяют около 23 тысяч членов академии. Золотая статуэтка "Эмми", исполненная в виде крылатой женщины с символическим атомом в руках, олицетворяет единство науки и искусства.

https://ria.ru/20210811/emmy-1745307732.html

сша

лос-анджелес

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, лос-анджелес, кейт уинслет, эмми, новости культуры, кино и сериалы