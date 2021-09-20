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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210920/serial-1750892750.html
"Ход королевы" завоевал "Эмми" в категории "лучший мини-сериал"
"Ход королевы" завоевал "Эмми" в категории "лучший мини-сериал" - РИА Новости, 20.09.2021
"Ход королевы" завоевал "Эмми" в категории "лучший мини-сериал"
Сериал "Ход королевы" завоевал награду академии телевидения США "Эмми" в категории "лучший мини-сериал", церемония вручения прошла в Лос-Анджелесе и... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T06:36
2021-09-20T10:32
сша
лос-анджелес
кейт уинслет
культура
эмми
новости культуры
кино и сериалы
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ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Сериал "Ход королевы" завоевал награду академии телевидения США "Эмми" в категории "лучший мини-сериал", церемония вручения прошла в Лос-Анджелесе и транслировалась на телеканале CBS.В этой категории также были представлены "Я могу уничтожить тебя", "Мейр из Исттауна", "Подземная железная дорога" и "Ванда/Вижн"."Ход королевы" также принес "Эмми" режиссеру Скотту Фрэнку, но оставил без награды исполнительницу главной роли Аню Тейлор-Джой, она уступила "Эмми" в категории "лучшая женская роль в мини-сериале" Кейт Уинслет."Эмми" (Primetime Emmys) вручается основанной в 1946 году Академией телевизионных искусств и наук и считается одной из самых престижных наград за работу на телеэкране. Судьбу награды определяют около 23 тысяч членов академии. Золотая статуэтка "Эмми", исполненная в виде крылатой женщины с символическим атомом в руках, олицетворяет единство науки и искусства.
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сша, лос-анджелес, кейт уинслет, эмми, новости культуры, кино и сериалы
06:36 20.09.2021 (обновлено: 10:32 20.09.2021)
 
"Ход королевы" завоевал "Эмми" в категории "лучший мини-сериал"

Сериал "Ход королевы" завоевал "Эмми" в категории "лучший мини-сериал"

© NetFlix (2020)Кадр из сериала "Ход королевы"
Кадр из сериала Ход королевы
© NetFlix (2020)
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ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Сериал "Ход королевы" завоевал награду академии телевидения США "Эмми" в категории "лучший мини-сериал", церемония вручения прошла в Лос-Анджелесе и транслировалась на телеканале CBS.
В этой категории также были представлены "Я могу уничтожить тебя", "Мейр из Исттауна", "Подземная железная дорога" и "Ванда/Вижн".
"Ход королевы" также принес "Эмми" режиссеру Скотту Фрэнку, но оставил без награды исполнительницу главной роли Аню Тейлор-Джой, она уступила "Эмми" в категории "лучшая женская роль в мини-сериале" Кейт Уинслет.
"Эмми" (Primetime Emmys) вручается основанной в 1946 году Академией телевизионных искусств и наук и считается одной из самых престижных наград за работу на телеэкране. Судьбу награды определяют около 23 тысяч членов академии. Золотая статуэтка "Эмми", исполненная в виде крылатой женщины с символическим атомом в руках, олицетворяет единство науки и искусства.
Джимми Киммел ведет премию Эмми - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
11 августа, 11:32Культура
Церемонию вручения "Эмми" проведут на открытом воздухе, пишут СМИ
 
КультураСШАЛос-АнджелесКейт УинслетЭммиНовости культурыКино и сериалы
 
 
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