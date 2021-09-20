https://ria.ru/20210920/sdelka-1751061109.html

В Европарламенте заявили о кошмаре для Запада из-за сделки AUKUS

В Европарламенте заявили о кошмаре для Запада из-за сделки AUKUS - РИА Новости, 20.09.2021

В Европарламенте заявили о кошмаре для Запада из-за сделки AUKUS

Сделка Австралии, Соединённых Штатов и Великобритании AUKUS оскорбляет Францию и раскалывает Запад, считает глава крупнейшей фракции Европарламента "Европейская РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T23:03

2021-09-20T23:03

2021-09-20T23:03

в мире

париж

сша

европа

европарламент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1749962900_0:264:3169:2047_1920x0_80_0_0_f525737a7d51491dba9ddb24fa721dc8.jpg

БРЮССЕЛЬ, 20 сен - РИА Новости, Мария Князева. Сделка Австралии, Соединённых Штатов и Великобритании AUKUS оскорбляет Францию и раскалывает Запад, считает глава крупнейшей фракции Европарламента "Европейская народная партия" Манфред Вебер.Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение на 90 миллиардов австралийских долларов (56 миллиардов евро), которое называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda."Сделка AUKUS является дипломатическим оскорблением Франции и необоснованно раскалывает Запад перед лицом упорных действий Китая в Тихоокеанском регионе", - написал Вебер в своём Twitter.Европа должна быть единой и готовой защищать свои интересы не только с использованием экономической мощи, добавил он.Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину", подчеркнув, что доверие подорвано. По его словам, он "в гневе в связи с разрывом этого контракта". Париж также заявил, ожидает пояснений как со стороны Австралии, так и со стороны США. Госсекретарь при французском МИД Клеман Бон заявил, что Европа должна усиливать свою стратегическую автономию и оборону после инцидента с Австралией.

https://ria.ru/20210920/frantsiya-1750993672.html

https://ria.ru/20210919/otzyv-1750739740.html

париж

сша

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, париж, сша, европа, европарламент