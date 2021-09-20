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В Европарламенте заявили о кошмаре для Запада из-за сделки AUKUS
В Европарламенте заявили о кошмаре для Запада из-за сделки AUKUS - РИА Новости, 20.09.2021
В Европарламенте заявили о кошмаре для Запада из-за сделки AUKUS
Сделка Австралии, Соединённых Штатов и Великобритании AUKUS оскорбляет Францию и раскалывает Запад, считает глава крупнейшей фракции Европарламента "Европейская РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T23:03
2021-09-20T23:03
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БРЮССЕЛЬ, 20 сен - РИА Новости, Мария Князева. Сделка Австралии, Соединённых Штатов и Великобритании AUKUS оскорбляет Францию и раскалывает Запад, считает глава крупнейшей фракции Европарламента "Европейская народная партия" Манфред Вебер.Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение на 90 миллиардов австралийских долларов (56 миллиардов евро), которое называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda."Сделка AUKUS является дипломатическим оскорблением Франции и необоснованно раскалывает Запад перед лицом упорных действий Китая в Тихоокеанском регионе", - написал Вебер в своём Twitter.Европа должна быть единой и готовой защищать свои интересы не только с использованием экономической мощи, добавил он.Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину", подчеркнув, что доверие подорвано. По его словам, он "в гневе в связи с разрывом этого контракта". Париж также заявил, ожидает пояснений как со стороны Австралии, так и со стороны США. Госсекретарь при французском МИД Клеман Бон заявил, что Европа должна усиливать свою стратегическую автономию и оборону после инцидента с Австралией.
https://ria.ru/20210920/frantsiya-1750993672.html
https://ria.ru/20210919/otzyv-1750739740.html
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в мире, париж, сша, европа, европарламент
23:03 20.09.2021
 
В Европарламенте заявили о кошмаре для Запада из-за сделки AUKUS

Глава "Европейской народной партии": cделка AUKUS оскорбляет Францию и раскалывает Запад

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание Европейского парламента в Страсбурге
Здание Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 20 сен - РИА Новости, Мария Князева. Сделка Австралии, Соединённых Штатов и Великобритании AUKUS оскорбляет Францию и раскалывает Запад, считает глава крупнейшей фракции Европарламента "Европейская народная партия" Манфред Вебер.
Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение на 90 миллиардов австралийских долларов (56 миллиардов евро), которое называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda.
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"Сделка AUKUS является дипломатическим оскорблением Франции и необоснованно раскалывает Запад перед лицом упорных действий Китая в Тихоокеанском регионе", - написал Вебер в своём Twitter.
Европа должна быть единой и готовой защищать свои интересы не только с использованием экономической мощи, добавил он.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину", подчеркнув, что доверие подорвано. По его словам, он "в гневе в связи с разрывом этого контракта". Париж также заявил, ожидает пояснений как со стороны Австралии, так и со стороны США. Госсекретарь при французском МИД Клеман Бон заявил, что Европа должна усиливать свою стратегическую автономию и оборону после инцидента с Австралией.
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