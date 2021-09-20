https://ria.ru/20210920/sbu-1751013849.html

СБУ сообщила о задержании "замдиректора аэропорта "Симферополь"

СБУ сообщила о задержании "замдиректора аэропорта "Симферополь" - РИА Новости, 20.09.2021

СБУ сообщила о задержании "замдиректора аэропорта "Симферополь"

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании человека, по версии следствия занимавшего пост замдиректора аэропорта "Симферополь" и участвовавшего в... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T17:23

2021-09-20T17:23

2021-09-20T17:23

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симферополь

херсонская область

служба безопасности украины

россия

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КИЕВ, 20 сен - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании человека, по версии следствия занимавшего пост замдиректора аэропорта "Симферополь" и участвовавшего в его "захвате" в период возвращения Крыма в состав РФ в 2014 году, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник."Контрразведчики СБУ задержали в Херсонской области так называемого заместителя директора захваченного РФ международного аэропорта "Симферополь", - говорится в сообщении.По информации спецслужбы, в 2014 году злоумышленник участвовал в так называемом "захвате" аэропорта и регионального подразделения "Крымаэрорух".Задержанному сообщили о подозрении по статьям "государственная измена" и "участие в деятельности не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований", в качестве меры пресечения избрано содержание под стражей, отметили в СБУ.

https://ria.ru/20210913/oborona-1749870188.html

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в мире, украина, симферополь, херсонская область , служба безопасности украины, россия