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СБУ сообщила о задержании "замдиректора аэропорта "Симферополь"
СБУ сообщила о задержании "замдиректора аэропорта "Симферополь" - РИА Новости, 20.09.2021
СБУ сообщила о задержании "замдиректора аэропорта "Симферополь"
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании человека, по версии следствия занимавшего пост замдиректора аэропорта "Симферополь" и участвовавшего в... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T17:23
2021-09-20T17:23
в мире
украина
симферополь
херсонская область
служба безопасности украины
россия
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КИЕВ, 20 сен - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании человека, по версии следствия занимавшего пост замдиректора аэропорта "Симферополь" и участвовавшего в его "захвате" в период возвращения Крыма в состав РФ в 2014 году, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник."Контрразведчики СБУ задержали в Херсонской области так называемого заместителя директора захваченного РФ международного аэропорта "Симферополь", - говорится в сообщении.По информации спецслужбы, в 2014 году злоумышленник участвовал в так называемом "захвате" аэропорта и регионального подразделения "Крымаэрорух".Задержанному сообщили о подозрении по статьям "государственная измена" и "участие в деятельности не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований", в качестве меры пресечения избрано содержание под стражей, отметили в СБУ.
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в мире, украина, симферополь, херсонская область , служба безопасности украины, россия
17:23 20.09.2021
 
СБУ сообщила о задержании "замдиректора аэропорта "Симферополь"

Служба безопасности Украины сообщила о задержании "замдиректора аэропорта "Симферополь"

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗдание аэропорта им. Айвазовского в Симферополе
Здание аэропорта им. Айвазовского в Симферополе - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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КИЕВ, 20 сен - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании человека, по версии следствия занимавшего пост замдиректора аэропорта "Симферополь" и участвовавшего в его "захвате" в период возвращения Крыма в состав РФ в 2014 году, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник.
"Контрразведчики СБУ задержали в Херсонской области так называемого заместителя директора захваченного РФ международного аэропорта "Симферополь", - говорится в сообщении.
По информации спецслужбы, в 2014 году злоумышленник участвовал в так называемом "захвате" аэропорта и регионального подразделения "Крымаэрорух".
Задержанному сообщили о подозрении по статьям "государственная измена" и "участие в деятельности не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований", в качестве меры пресечения избрано содержание под стражей, отметили в СБУ.
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