https://ria.ru/20210920/samsung-1750959273.html

Раскрыт дизайн будущего Samsung Galaxy S22 Plus

Раскрыт дизайн будущего Samsung Galaxy S22 Plus - РИА Новости, 20.09.2021

Раскрыт дизайн будущего Samsung Galaxy S22 Plus

Новое поколение флагманских смартфонов Samsung получит иной дизайн корпуса и ряд технических улучшений. Реалистичные рендеры опубликовал ресурс LetsGoDigital. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T13:27

2021-09-20T13:27

2021-09-20T13:27

наука

технологии

android

samsung

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Новое поколение флагманских смартфонов Samsung получит иной дизайн корпуса и ряд технических улучшений. Реалистичные рендеры опубликовал ресурс LetsGoDigital.Визуализация, основанная на утечках информации, представляет промежуточную модель линейки — Galaxy S22 Plus расположится между базовым S22 и максимальным S22 Ultra. Внешний вид флагмана напоминает текущее поколение: уменьшатся рамки дисплея, а камерный блок станет еще массивнее.Последний ждет значительные изменения — главным сенсором "назначат" 50-мегапиксельный ISOCELL GN5 с увеличенным физическим размером матрицы. Изменится и телефотокамера, которая может перекочевать из S22 Ultra.Выход семейства смартфонов Samsung Galaxy S22 ожидается зимой 2022 года, стоимость телефонов не раскрывается.

https://ria.ru/20210901/samsung-1748047302.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, android, samsung