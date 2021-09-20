https://ria.ru/20210920/samsung-1750959273.html
Раскрыт дизайн будущего Samsung Galaxy S22 Plus
Раскрыт дизайн будущего Samsung Galaxy S22 Plus - РИА Новости, 20.09.2021
Раскрыт дизайн будущего Samsung Galaxy S22 Plus
Новое поколение флагманских смартфонов Samsung получит иной дизайн корпуса и ряд технических улучшений. Реалистичные рендеры опубликовал ресурс LetsGoDigital. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T13:27
2021-09-20T13:27
2021-09-20T13:27
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samsung
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Новое поколение флагманских смартфонов Samsung получит иной дизайн корпуса и ряд технических улучшений. Реалистичные рендеры опубликовал ресурс LetsGoDigital.Визуализация, основанная на утечках информации, представляет промежуточную модель линейки — Galaxy S22 Plus расположится между базовым S22 и максимальным S22 Ultra. Внешний вид флагмана напоминает текущее поколение: уменьшатся рамки дисплея, а камерный блок станет еще массивнее.Последний ждет значительные изменения — главным сенсором "назначат" 50-мегапиксельный ISOCELL GN5 с увеличенным физическим размером матрицы. Изменится и телефотокамера, которая может перекочевать из S22 Ultra.Выход семейства смартфонов Samsung Galaxy S22 ожидается зимой 2022 года, стоимость телефонов не раскрывается.
https://ria.ru/20210901/samsung-1748047302.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, android, samsung
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.
Новое поколение флагманских смартфонов Samsung
получит иной дизайн корпуса и ряд технических улучшений. Реалистичные рендеры опубликовал
ресурс LetsGoDigital.
Визуализация, основанная на утечках информации, представляет промежуточную модель линейки — Galaxy S22 Plus расположится между базовым S22 и максимальным S22 Ultra. Внешний вид флагмана напоминает текущее поколение: уменьшатся рамки дисплея, а камерный блок станет еще массивнее.
Последний ждет значительные изменения — главным сенсором "назначат" 50-мегапиксельный ISOCELL GN5 с увеличенным физическим размером матрицы. Изменится и телефотокамера, которая может перекочевать из S22 Ultra.
Выход семейства смартфонов Samsung Galaxy S22 ожидается зимой 2022 года, стоимость телефонов не раскрывается.