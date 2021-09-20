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Наука
https://ria.ru/20210920/samsung-1750959273.html
Раскрыт дизайн будущего Samsung Galaxy S22 Plus
Раскрыт дизайн будущего Samsung Galaxy S22 Plus - РИА Новости, 20.09.2021
Раскрыт дизайн будущего Samsung Galaxy S22 Plus
Новое поколение флагманских смартфонов Samsung получит иной дизайн корпуса и ряд технических улучшений. Реалистичные рендеры опубликовал ресурс LetsGoDigital. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T13:27
2021-09-20T13:27
наука
технологии
android
samsung
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Новое поколение флагманских смартфонов Samsung получит иной дизайн корпуса и ряд технических улучшений. Реалистичные рендеры опубликовал ресурс LetsGoDigital.Визуализация, основанная на утечках информации, представляет промежуточную модель линейки — Galaxy S22 Plus расположится между базовым S22 и максимальным S22 Ultra. Внешний вид флагмана напоминает текущее поколение: уменьшатся рамки дисплея, а камерный блок станет еще массивнее.Последний ждет значительные изменения — главным сенсором "назначат" 50-мегапиксельный ISOCELL GN5 с увеличенным физическим размером матрицы. Изменится и телефотокамера, которая может перекочевать из S22 Ultra.Выход семейства смартфонов Samsung Galaxy S22 ожидается зимой 2022 года, стоимость телефонов не раскрывается.
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технологии, android, samsung
13:27 20.09.2021
 

Раскрыт дизайн будущего Samsung Galaxy S22 Plus

© LetsGoDigitalSamsung Galaxy S22 Plus
Samsung Galaxy S22 Plus
© LetsGoDigital
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Новое поколение флагманских смартфонов Samsung получит иной дизайн корпуса и ряд технических улучшений. Реалистичные рендеры опубликовал ресурс LetsGoDigital.
Визуализация, основанная на утечках информации, представляет промежуточную модель линейки — Galaxy S22 Plus расположится между базовым S22 и максимальным S22 Ultra. Внешний вид флагмана напоминает текущее поколение: уменьшатся рамки дисплея, а камерный блок станет еще массивнее.
Последний ждет значительные изменения — главным сенсором "назначат" 50-мегапиксельный ISOCELL GN5 с увеличенным физическим размером матрицы. Изменится и телефотокамера, которая может перекочевать из S22 Ultra.
Выход семейства смартфонов Samsung Galaxy S22 ожидается зимой 2022 года, стоимость телефонов не раскрывается.
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