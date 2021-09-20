16:21 20.09.2021 (обновлено: 18:34 20.09.2021)
Источник: Франция и ФРГ внесли "принципиальные правки" в проект по Донбассу
Париж и Берлин отказались указывать, что конфликт в Донбассе идет на Украине
© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Россия предложила Киеву, Берлину и Парижу, которые настаивают на проведении саммита глав нормандской четверки, согласовать проект итогового документа встречи, но по некоторым вопросам Франция и Германия имеют "принципиальную позицию", сообщил источник, близкий к переговорам.
Видеоконференция политических советников и представителей МИД участников нормандского формата состоялась 17 сентября. По словам источника, двухчасовые переговоры продемонстрировали, что Берлин и Париж по-прежнему продвигают "конструктивную неопределенность", а "реальное урегулирование конфликта на Донбассе не входит в текущую политическую повестку ни Германии с Францией, ни даже Украины".
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С одной стороны представители трех стран согласились, что Минские соглашения — единственная основа для урегулирования, а с другой — отказались закреплять в проекте итогового документа географическую дислокацию конфликта, его характер и участников.
Кроме того, французы и немцы вычеркнули предложенное ими же указание о том, что конфликт происходит "в Украине", которое никто не оспаривал, и они сделали эту правку своей "принципиальной позицией".
По словам источника, все попытки выяснить, как в соответствии с заявленной, в том числе публично канцлером ФРГ Ангелой Меркель, позицией о том, что Россия является стороной конфликта, участники переговорного процесса видят конкретный ход урегулирования на основе Минских соглашений, в которых об обязательствах Москвы нет ни слова, наталкивались на упорное молчание.
В конечном итоге представители Германии и Франции предложили, чтобы Россия сама вписала себя в проект итогового документа в качестве агрессора и сама же написала для себя обязательства по урегулированию конфликта.
"Дмитрий Козак обратился к украинскому представителю Андрею Ермаку с предложением попытаться сформулировать обязательства России по урегулированию конфликта с учетом неоднократных публичных заявлений официальных лиц Украины по этому вопросу. Совершенно неожиданно господин Ермак предпочел "засунуть голову в песок", сказав, что это должны сделать представители Германии и Франции", — добавил источник.
Он указал, что европейские представители в итоге предложили просто составить перечень вопросов лидерам без каких-либо предлагаемых решений.
В таких обстоятельствах проведение саммита в нормандском формате в обозримом будущем выглядит проблематично, него не будет добавленной стоимости, заключил источник.