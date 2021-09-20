https://ria.ru/20210920/sammit-1750999609.html

Источник: Франция и ФРГ внесли "принципиальные правки" в проект по Донбассу

Источник: Франция и ФРГ внесли "принципиальные правки" в проект по Донбассу - РИА Новости, 20.09.2021

Источник: Франция и ФРГ внесли "принципиальные правки" в проект по Донбассу

Россия предложила Киеву, Берлину и Парижу, которые настаивают на проведении саммита глав нормандской четверки, согласовать проект итогового документа встречи,... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T16:21

2021-09-20T16:21

2021-09-20T18:34

в мире

украина

германия

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донбасс

"нормандская четверка"

россия

минские соглашения

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Россия предложила Киеву, Берлину и Парижу, которые настаивают на проведении саммита глав нормандской четверки, согласовать проект итогового документа встречи, но по некоторым вопросам Франция и Германия имеют "принципиальную позицию", сообщил источник, близкий к переговорам.Видеоконференция политических советников и представителей МИД участников нормандского формата состоялась 17 сентября. По словам источника, двухчасовые переговоры продемонстрировали, что Берлин и Париж по-прежнему продвигают "конструктивную неопределенность", а "реальное урегулирование конфликта на Донбассе не входит в текущую политическую повестку ни Германии с Францией, ни даже Украины".С одной стороны представители трех стран согласились, что Минские соглашения — единственная основа для урегулирования, а с другой — отказались закреплять в проекте итогового документа географическую дислокацию конфликта, его характер и участников.Кроме того, французы и немцы вычеркнули предложенное ими же указание о том, что конфликт происходит "в Украине", которое никто не оспаривал, и они сделали эту правку своей "принципиальной позицией".По словам источника, все попытки выяснить, как в соответствии с заявленной, в том числе публично канцлером ФРГ Ангелой Меркель, позицией о том, что Россия является стороной конфликта, участники переговорного процесса видят конкретный ход урегулирования на основе Минских соглашений, в которых об обязательствах Москвы нет ни слова, наталкивались на упорное молчание.В конечном итоге представители Германии и Франции предложили, чтобы Россия сама вписала себя в проект итогового документа в качестве агрессора и сама же написала для себя обязательства по урегулированию конфликта.Он указал, что европейские представители в итоге предложили просто составить перечень вопросов лидерам без каких-либо предлагаемых решений.В таких обстоятельствах проведение саммита в нормандском формате в обозримом будущем выглядит проблематично, него не будет добавленной стоимости, заключил источник.

https://ria.ru/20210910/vstrecha-1749595311.html

https://ria.ru/20210906/oskorblenie-1748868970.html

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в мире, украина, германия, франция, донбасс, "нормандская четверка", россия, минские соглашения