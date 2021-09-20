https://ria.ru/20210920/sammit-1750953108.html
Путин не будет участвовать в саммите по коронавирусу в США
Путин не будет участвовать в саммите по коронавирусу в США - РИА Новости, 20.09.2021
Путин не будет участвовать в саммите по коронавирусу в США
Президент Владимир Путин не планирует участвовать в глобальном саммите по борьбе с пандемией COVID-19, который пройдет под председательством США, заявил... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T13:08
2021-09-20T13:08
2021-09-20T13:45
распространение коронавируса
в мире
сша
владимир путин
дмитрий песков
россия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750536385_0:0:3126:1758_1920x0_80_0_0_b05d8201bdca3937581dbb8ad261b073.jpg
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин не планирует участвовать в глобальном саммите по борьбе с пандемией COVID-19, который пройдет под председательством США, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.На прошлой неделе Песков сообщил, что в Кремле получили приглашение на виртуальный саммит и рассматривают его.Мероприятие под названием "Глобальный саммит по COVID-19: окончание пандемии и восстановление лучшего" пройдет в онлайн-формате 22 сентября в ходе недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН. В Белом доме его основными темами назвали вакцинацию, спасение жизней, восстановление и укрепление финансовых механизмов и структур в сфере здравоохранения, ответы на будущие вызовы и взаимопомощь.Очередная, 76-я Генеральная Ассамблея ООН пройдет в Нью-Йорке с 21 по 30 сентября.
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750536385_397:0:3126:2047_1920x0_80_0_0_5389ca891eec3c7c1bcbe423c04f6c81.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, владимир путин, дмитрий песков, россия, коронавирус covid-19
13:08 20.09.2021 (обновлено: 13:45 20.09.2021)
Путин не будет участвовать в саммите по коронавирусу в США
Путин не будет участвовать в глобальном саммите по коронавирусу под председательством США