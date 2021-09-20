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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210920/sammit-1750953108.html
Путин не будет участвовать в саммите по коронавирусу в США
Путин не будет участвовать в саммите по коронавирусу в США - РИА Новости, 20.09.2021
Путин не будет участвовать в саммите по коронавирусу в США
Президент Владимир Путин не планирует участвовать в глобальном саммите по борьбе с пандемией COVID-19, который пройдет под председательством США, заявил... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T13:08
2021-09-20T13:45
распространение коронавируса
в мире
сша
владимир путин
дмитрий песков
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин не планирует участвовать в глобальном саммите по борьбе с пандемией COVID-19, который пройдет под председательством США, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.На прошлой неделе Песков сообщил, что в Кремле получили приглашение на виртуальный саммит и рассматривают его.Мероприятие под названием "Глобальный саммит по COVID-19: окончание пандемии и восстановление лучшего" пройдет в онлайн-формате 22 сентября в ходе недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН. В Белом доме его основными темами назвали вакцинацию, спасение жизней, восстановление и укрепление финансовых механизмов и структур в сфере здравоохранения, ответы на будущие вызовы и взаимопомощь.Очередная, 76-я Генеральная Ассамблея ООН пройдет в Нью-Йорке с 21 по 30 сентября.
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в мире, сша, владимир путин, дмитрий песков, россия, коронавирус covid-19
13:08 20.09.2021 (обновлено: 13:45 20.09.2021)
 
Путин не будет участвовать в саммите по коронавирусу в США

Путин не будет участвовать в глобальном саммите по коронавирусу под председательством США

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин не планирует участвовать в глобальном саммите по борьбе с пандемией COVID-19, который пройдет под председательством США, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Уровень нашего участия по дипломатическим каналам будет определен", — добавил он.

На прошлой неделе Песков сообщил, что в Кремле получили приглашение на виртуальный саммит и рассматривают его.
Мероприятие под названием "Глобальный саммит по COVID-19: окончание пандемии и восстановление лучшего" пройдет в онлайн-формате 22 сентября в ходе недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН. В Белом доме его основными темами назвали вакцинацию, спасение жизней, восстановление и укрепление финансовых механизмов и структур в сфере здравоохранения, ответы на будущие вызовы и взаимопомощь.
Очередная, 76-я Генеральная Ассамблея ООН пройдет в Нью-Йорке с 21 по 30 сентября.
 
Распространение коронавирусаВ миреСШАВладимир ПутинДмитрий ПесковРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
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