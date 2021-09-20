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Путин не будет участвовать в саммите по коронавирусу в США

Путин не будет участвовать в саммите по коронавирусу в США - РИА Новости, 20.09.2021

Путин не будет участвовать в саммите по коронавирусу в США

Президент Владимир Путин не планирует участвовать в глобальном саммите по борьбе с пандемией COVID-19, который пройдет под председательством США, заявил... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T13:08

2021-09-20T13:08

2021-09-20T13:45

распространение коронавируса

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сша

владимир путин

дмитрий песков

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин не планирует участвовать в глобальном саммите по борьбе с пандемией COVID-19, который пройдет под председательством США, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.На прошлой неделе Песков сообщил, что в Кремле получили приглашение на виртуальный саммит и рассматривают его.Мероприятие под названием "Глобальный саммит по COVID-19: окончание пандемии и восстановление лучшего" пройдет в онлайн-формате 22 сентября в ходе недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН. В Белом доме его основными темами назвали вакцинацию, спасение жизней, восстановление и укрепление финансовых механизмов и структур в сфере здравоохранения, ответы на будущие вызовы и взаимопомощь.Очередная, 76-я Генеральная Ассамблея ООН пройдет в Нью-Йорке с 21 по 30 сентября.

сша

россия

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2021

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в мире, сша, владимир путин, дмитрий песков, россия, коронавирус covid-19