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Колман и О'Коннор получили "Эмми" за лучшие роли в драматическом сериале
Колман и О'Коннор получили "Эмми" за лучшие роли в драматическом сериале - РИА Новости, 20.09.2021
Колман и О'Коннор получили "Эмми" за лучшие роли в драматическом сериале
Оливия Колман и Джош О'Коннор удостоены премии "Эмми" за лучшую женскую и мужскую роль в драматическом сериале "Корона", трансляцию 73-й церемонии вручения... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T06:53
2021-09-20T06:53
2021-09-20T06:53
сша
элизабет мосс
культура
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ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Оливия Колман и Джош О'Коннор удостоены премии "Эмми" за лучшую женскую и мужскую роль в драматическом сериале "Корона", трансляцию 73-й церемонии вручения награды академии телевидения США ведет телеканал CBS.В категории "лучшая актриса в драматическом сериале" также были представлены Эмма Коррин ("Корона") и Эмджей Родригес ("Поза"), Узо Адуба ("Пациенты"), Элизабет Мосс ("Рассказ служанки") и Джерни Смоллетт ("Страна Лавкрафта").Конкуренцию О'Коннору составляли Стерлинг К. Браун ("Это мы"), Реге-Жан Пейдж ("Бриджертоны"), Билли Портер ("Поза") и Мэттью Риз ("Перри Мэйсон")."Эмми" вручается основанной в 1946 году Академией телевизионных искусств и наук и считается одной из самых престижных наград за работу на телеэкране. Судьбу награды определяют около 23 тысяч членов академии. Золотая статуэтка "Эмми", исполненная в виде крылатой женщины с символическим атомом в руках, олицетворяет единство науки и искусства.
https://ria.ru/20210920/serial-1750893311.html
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сша, элизабет мосс, культура
Колман и О'Коннор получили "Эмми" за лучшие роли в драматическом сериале
Оливия Колман и Джош О'Коннор получили "Эмми" за лучшие роли в драматическом сериале