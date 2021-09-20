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Колман и О'Коннор получили "Эмми" за лучшие роли в драматическом сериале
Колман и О'Коннор получили "Эмми" за лучшие роли в драматическом сериале - РИА Новости, 20.09.2021
Колман и О'Коннор получили "Эмми" за лучшие роли в драматическом сериале
Оливия Колман и Джош О'Коннор удостоены премии "Эмми" за лучшую женскую и мужскую роль в драматическом сериале "Корона", трансляцию 73-й церемонии вручения... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T06:53
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ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Оливия Колман и Джош О'Коннор удостоены премии "Эмми" за лучшую женскую и мужскую роль в драматическом сериале "Корона", трансляцию 73-й церемонии вручения награды академии телевидения США ведет телеканал CBS.В категории "лучшая актриса в драматическом сериале" также были представлены Эмма Коррин ("Корона") и Эмджей Родригес ("Поза"), Узо Адуба ("Пациенты"), Элизабет Мосс ("Рассказ служанки") и Джерни Смоллетт ("Страна Лавкрафта").Конкуренцию О'Коннору составляли Стерлинг К. Браун ("Это мы"), Реге-Жан Пейдж ("Бриджертоны"), Билли Портер ("Поза") и Мэттью Риз ("Перри Мэйсон")."Эмми" вручается основанной в 1946 году Академией телевизионных искусств и наук и считается одной из самых престижных наград за работу на телеэкране. Судьбу награды определяют около 23 тысяч членов академии. Золотая статуэтка "Эмми", исполненная в виде крылатой женщины с символическим атомом в руках, олицетворяет единство науки и искусства.
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сша, элизабет мосс, культура
06:53 20.09.2021
 
Колман и О'Коннор получили "Эмми" за лучшие роли в драматическом сериале

Оливия Колман и Джош О'Коннор получили "Эмми" за лучшие роли в драматическом сериале

© Netflix UK & IrelandКадр из трейлера к третьему сезону сериала "Корона"
Кадр из трейлера к третьему сезону сериала Корона
© Netflix UK & Ireland
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Оливия Колман и Джош О'Коннор удостоены премии "Эмми" за лучшую женскую и мужскую роль в драматическом сериале "Корона", трансляцию 73-й церемонии вручения награды академии телевидения США ведет телеканал CBS.
В категории "лучшая актриса в драматическом сериале" также были представлены Эмма Коррин ("Корона") и Эмджей Родригес ("Поза"), Узо Адуба ("Пациенты"), Элизабет Мосс ("Рассказ служанки") и Джерни Смоллетт ("Страна Лавкрафта").
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Конкуренцию О'Коннору составляли Стерлинг К. Браун ("Это мы"), Реге-Жан Пейдж ("Бриджертоны"), Билли Портер ("Поза") и Мэттью Риз ("Перри Мэйсон").
"Эмми" вручается основанной в 1946 году Академией телевизионных искусств и наук и считается одной из самых престижных наград за работу на телеэкране. Судьбу награды определяют около 23 тысяч членов академии. Золотая статуэтка "Эмми", исполненная в виде крылатой женщины с символическим атомом в руках, олицетворяет единство науки и искусства.
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