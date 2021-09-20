https://ria.ru/20210920/rol-1750893438.html

Колман и О'Коннор получили "Эмми" за лучшие роли в драматическом сериале

Колман и О'Коннор получили "Эмми" за лучшие роли в драматическом сериале - РИА Новости, 20.09.2021

Колман и О'Коннор получили "Эмми" за лучшие роли в драматическом сериале

Оливия Колман и Джош О'Коннор удостоены премии "Эмми" за лучшую женскую и мужскую роль в драматическом сериале "Корона", трансляцию 73-й церемонии вручения... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T06:53

2021-09-20T06:53

2021-09-20T06:53

сша

элизабет мосс

культура

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ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Оливия Колман и Джош О'Коннор удостоены премии "Эмми" за лучшую женскую и мужскую роль в драматическом сериале "Корона", трансляцию 73-й церемонии вручения награды академии телевидения США ведет телеканал CBS.В категории "лучшая актриса в драматическом сериале" также были представлены Эмма Коррин ("Корона") и Эмджей Родригес ("Поза"), Узо Адуба ("Пациенты"), Элизабет Мосс ("Рассказ служанки") и Джерни Смоллетт ("Страна Лавкрафта").Конкуренцию О'Коннору составляли Стерлинг К. Браун ("Это мы"), Реге-Жан Пейдж ("Бриджертоны"), Билли Портер ("Поза") и Мэттью Риз ("Перри Мэйсон")."Эмми" вручается основанной в 1946 году Академией телевизионных искусств и наук и считается одной из самых престижных наград за работу на телеэкране. Судьбу награды определяют около 23 тысяч членов академии. Золотая статуэтка "Эмми", исполненная в виде крылатой женщины с символическим атомом в руках, олицетворяет единство науки и искусства.

https://ria.ru/20210920/serial-1750893311.html

https://ria.ru/20210920/serial-1750892750.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, элизабет мосс, культура