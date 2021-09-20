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Названы регионы-лидеры по потребительскому спросу
Названы регионы-лидеры по потребительскому спросу - РИА Новости, 20.09.2021
Названы регионы-лидеры по потребительскому спросу
Потребительский спрос почти во всех российских регионах в первом полугодии 2021 года демонстрирует уверенный рост, а примерно в половине прирост в процентном... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T00:13
2021-09-20T00:26
экономика
россия
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Потребительский спрос почти во всех российских регионах в первом полугодии 2021 года демонстрирует уверенный рост, а примерно в половине прирост в процентном отношении оказался двузначным, при этом лидером рейтинга оказались Краснодарский край и Адыгея, замыкают список Томская область, Ненецкий округ и другие северные региона, свидетельствует исследование РИА Новости*.Восстановление спросаКак отмечают эксперты, после экономических потрясений 2020 года, вызванных пандемией коронавируса, потребительский спрос в регионах России в 2021-м достаточно быстро восстанавливается. Значительное сокращение трат населения в прошлом году было связано, с одной стороны, со снижением доходов населения, а с другой — со снижением покупок и услуг в период карантина из-за введенных ограничений.Как показывает исследование, по итогам января-июля текущего года потребительский спрос в России в среднем вырос на 12 процентов по сравнению с первыми семью месяцами 2020 года. Результат 2021 года перекрыл падение 2020-го, когда началась пандемия. Таким образом, спрос вернулся на докризисный уровень, однако результат был не очень однородным в разрезе сфер потребления и регионов России.Для оценки ситуации в данной сфере эксперты РИА Новости рассчитали динамику потребительского спроса в российских регионах. На основании этих данных был составлен рейтинг регионов по динамике потребительского спроса. В рамках исследования он оценивался как сумма оборота розничной торговли, объема платных услуг населения и расходов на кафе и рестораны.Лидеры рейтингаКак показали результаты исследования, ситуация с динамикой спроса очень заметно разнилась у лидеров и замыкающих рейтинг регионов. В частности, в четырех регионах в январе-июле 2021 года спрос населения вырос более чем на 20 процентов относительно аналогичного периода прошлого года, а на другом конце списка два региона показали отрицательную динамику.На первом месте по динамике потребительского спроса расположился Краснодарский край. В этом регионе спрос вырос на 22 процента в первые семь месяцев 2021 года, что заметно больше прошлогоднего сильного падения. Аналитики считают, что коронакризис в некоторой степени даже помог данному региону, так как по-прежнему закрыты многие зарубежные туристические направления, и отдых на отечественном побережье очень востребован у многих жителей России. Таким образом, спрос в регионе отчасти "привозной".Также очень хороший результат показал соседний регион - Адыгея (+21,9 процента). Эксперты отмечают, что он намного меньше связан с туристической отраслью, соответственно, прошлогоднее падение у этого региона был намного слабее, чем в Краснодарском крае. Таким образом, по сумме двух лет Адыгея показала очень хороший результат.Кабардино-Балкарская Республика и Республика Северная Осетия-Алания заняли третье и четвертое места соответственно. Очень быстрый рост спроса в этих республиках во многом является восстановительным, так как в 2020 году эти регионы были среди лидеров падения. При этом также очень существенную роль сыграло и развитие внутреннего горного туризма на фоне закрытых границ.Помимо вышеперечисленных лидеров в десятке по темпам роста спроса в январе-июле 2021 года расположились: Санкт-Петербург, Брянская область, Приморский край, Московская область, Республика Саха (Якутия), а замыкает первую десятку Москва, где за январь-июль спрос вырос на 17,3%. Как видно, географический разброс лидеров довольно обширен, при этом значительная часть регионов с сильным ростом спроса как раз демонстрировала сильное снижение потребительских трат в 2020 году. Таким образом, данная динамика может быть объяснена эффектом базы, поясняют составители рейтинга.Всего среди регионов России 17 показали рост более чем на 15 процентов, 35 - +10 процентов, а в 66 регионах спрос вырос как минимум на 5 процентов.Аутсайдеры рейтингаОбратная ситуация, где спрос упал, наблюдается в Ненецком автономном округе и в Томской области. В Томской области, согласно статистике, траты населения снизились на один процент. А в Ненецком автономном округе спрос сократился относительно прошлого года на 0,7 процента.Отрицательный результат в НАО и слабый результат по динамике еще в некоторых удаленных северных регионах (Чукотский автономный округ, Сахалинская область, Мурманская область и ряде других) в текущем году, скорее всего, также связан с отдыхом и туризмом, считают аналитики.В 2020 году на фоне строгих карантинных ограничений многие жители этих регионов были вынуждены отдыхать у себя в регионе, а не в теплых краях. И внутри этих регионов траты на туризм выросли, а в текущем году жители отправились в отпуск на море или на Кавказ, соответственно, потребительские расходы в северных регионах снизились, а в южных выросли за счет таких отдыхающих.Рост расходов на четыре тысячиПомимо изменения спроса в процентном соотношении, эксперты РИА Новости проанализировали динамику среднедушевых среднемесячных потребительских трат на приобретение товаров, услуг и общественное питание, которые показывают, насколько изменился спрос в денежном выражении.Наилучшая ситуация в части абсолютных трат оказалась в Москве. Это единственный регион, где траты населения в январе-июле текущего года оказались более чем на 10 тысяч рублей в месяц выше, чем в аналогичный период 2020 года.Также траты населения достаточно заметно выросли в Краснодарском крае, Московской области и Санкт-Петербурге. Во всех этих регионах среднедушевые среднемесячные потребительские траты выросли в пределах 8,4-9,4 тысячи рублей. Также приростом спроса более чем на пять тысяч рублей в месяц характеризовались еще семь регионов: Республика Саха (Якутия), Приморский край, Магаданская область, Республика Адыгея, Брянская область, Ярославская область и Ростовская область.В среднем же по стране ежемесячные траты населения на приобретение товаров, услуг и общественное питание, по оценкам РИА Новости, выросли на четыре тысячи рублей. При этом в 12 регионах прирост трат был менее двух тысяч рублей в месяц.По оценкам РИА Новости, в оставшейся части 2021 года динамика потребительского спроса будет положительной в сравнении с прошлым годом, однако темпы роста, скорее всего, будет постепенно сокращаться по причине исчерпания эффекта базы. Скорее всего, по итогам 2021 года потребительский спрос по России в целом вырастет на шесть-семь процентов, считают эксперты. ­*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.
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экономика, россия
00:13 20.09.2021 (обновлено: 00:26 20.09.2021)
 
Названы регионы-лидеры по потребительскому спросу

Краснодарский край и Адыгея стали лидерами рейтинга потребительского спроса

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкДевушка выбирает фрукты
Девушка выбирает фрукты - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Потребительский спрос почти во всех российских регионах в первом полугодии 2021 года демонстрирует уверенный рост, а примерно в половине прирост в процентном отношении оказался двузначным, при этом лидером рейтинга оказались Краснодарский край и Адыгея, замыкают список Томская область, Ненецкий округ и другие северные региона, свидетельствует исследование РИА Новости*.

Восстановление спроса

Как отмечают эксперты, после экономических потрясений 2020 года, вызванных пандемией коронавируса, потребительский спрос в регионах России в 2021-м достаточно быстро восстанавливается. Значительное сокращение трат населения в прошлом году было связано, с одной стороны, со снижением доходов населения, а с другой — со снижением покупок и услуг в период карантина из-за введенных ограничений.
Как показывает исследование, по итогам января-июля текущего года потребительский спрос в России в среднем вырос на 12 процентов по сравнению с первыми семью месяцами 2020 года. Результат 2021 года перекрыл падение 2020-го, когда началась пандемия. Таким образом, спрос вернулся на докризисный уровень, однако результат был не очень однородным в разрезе сфер потребления и регионов России.
Рейтинг регионов по динамике потребительского спроса
00:00Инфографика
Рейтинг регионов по динамике потребительского спроса
Для оценки ситуации в данной сфере эксперты РИА Новости рассчитали динамику потребительского спроса в российских регионах. На основании этих данных был составлен рейтинг регионов по динамике потребительского спроса. В рамках исследования он оценивался как сумма оборота розничной торговли, объема платных услуг населения и расходов на кафе и рестораны.

Лидеры рейтинга

Как показали результаты исследования, ситуация с динамикой спроса очень заметно разнилась у лидеров и замыкающих рейтинг регионов. В частности, в четырех регионах в январе-июле 2021 года спрос населения вырос более чем на 20 процентов относительно аналогичного периода прошлого года, а на другом конце списка два региона показали отрицательную динамику.
На первом месте по динамике потребительского спроса расположился Краснодарский край. В этом регионе спрос вырос на 22 процента в первые семь месяцев 2021 года, что заметно больше прошлогоднего сильного падения. Аналитики считают, что коронакризис в некоторой степени даже помог данному региону, так как по-прежнему закрыты многие зарубежные туристические направления, и отдых на отечественном побережье очень востребован у многих жителей России. Таким образом, спрос в регионе отчасти "привозной".
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Также очень хороший результат показал соседний регион - Адыгея (+21,9 процента). Эксперты отмечают, что он намного меньше связан с туристической отраслью, соответственно, прошлогоднее падение у этого региона был намного слабее, чем в Краснодарском крае. Таким образом, по сумме двух лет Адыгея показала очень хороший результат.
Кабардино-Балкарская Республика и Республика Северная Осетия-Алания заняли третье и четвертое места соответственно. Очень быстрый рост спроса в этих республиках во многом является восстановительным, так как в 2020 году эти регионы были среди лидеров падения. При этом также очень существенную роль сыграло и развитие внутреннего горного туризма на фоне закрытых границ.
Помимо вышеперечисленных лидеров в десятке по темпам роста спроса в январе-июле 2021 года расположились: Санкт-Петербург, Брянская область, Приморский край, Московская область, Республика Саха (Якутия), а замыкает первую десятку Москва, где за январь-июль спрос вырос на 17,3%. Как видно, географический разброс лидеров довольно обширен, при этом значительная часть регионов с сильным ростом спроса как раз демонстрировала сильное снижение потребительских трат в 2020 году. Таким образом, данная динамика может быть объяснена эффектом базы, поясняют составители рейтинга.
Всего среди регионов России 17 показали рост более чем на 15 процентов, 35 - +10 процентов, а в 66 регионах спрос вырос как минимум на 5 процентов.
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Аутсайдеры рейтинга

Обратная ситуация, где спрос упал, наблюдается в Ненецком автономном округе и в Томской области. В Томской области, согласно статистике, траты населения снизились на один процент. А в Ненецком автономном округе спрос сократился относительно прошлого года на 0,7 процента.
Отрицательный результат в НАО и слабый результат по динамике еще в некоторых удаленных северных регионах (Чукотский автономный округ, Сахалинская область, Мурманская область и ряде других) в текущем году, скорее всего, также связан с отдыхом и туризмом, считают аналитики.
В 2020 году на фоне строгих карантинных ограничений многие жители этих регионов были вынуждены отдыхать у себя в регионе, а не в теплых краях. И внутри этих регионов траты на туризм выросли, а в текущем году жители отправились в отпуск на море или на Кавказ, соответственно, потребительские расходы в северных регионах снизились, а в южных выросли за счет таких отдыхающих.
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Рост расходов на четыре тысячи

Помимо изменения спроса в процентном соотношении, эксперты РИА Новости проанализировали динамику среднедушевых среднемесячных потребительских трат на приобретение товаров, услуг и общественное питание, которые показывают, насколько изменился спрос в денежном выражении.
Наилучшая ситуация в части абсолютных трат оказалась в Москве. Это единственный регион, где траты населения в январе-июле текущего года оказались более чем на 10 тысяч рублей в месяц выше, чем в аналогичный период 2020 года.
Также траты населения достаточно заметно выросли в Краснодарском крае, Московской области и Санкт-Петербурге. Во всех этих регионах среднедушевые среднемесячные потребительские траты выросли в пределах 8,4-9,4 тысячи рублей. Также приростом спроса более чем на пять тысяч рублей в месяц характеризовались еще семь регионов: Республика Саха (Якутия), Приморский край, Магаданская область, Республика Адыгея, Брянская область, Ярославская область и Ростовская область.
В среднем же по стране ежемесячные траты населения на приобретение товаров, услуг и общественное питание, по оценкам РИА Новости, выросли на четыре тысячи рублей. При этом в 12 регионах прирост трат был менее двух тысяч рублей в месяц.
По оценкам РИА Новости, в оставшейся части 2021 года динамика потребительского спроса будет положительной в сравнении с прошлым годом, однако темпы роста, скорее всего, будет постепенно сокращаться по причине исчерпания эффекта базы. Скорее всего, по итогам 2021 года потребительский спрос по России в целом вырастет на шесть-семь процентов, считают эксперты. ­
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*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.
 
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