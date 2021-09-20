https://ria.ru/20210920/rak-1751060511.html

Найден способ борьбы с неизлечимым раком

Найден способ борьбы с неизлечимым раком - РИА Новости, 20.09.2021

Найден способ борьбы с неизлечимым раком

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружили новое свойство эстрогенового рецептора, которое в перспективе поможет бороться с раком. Один... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T22:53

2021-09-20T22:53

2021-09-20T22:53

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружили новое свойство эстрогенового рецептора, которое в перспективе поможет бороться с раком. Один из авторов исследования доктор Ичен Сюи рассказал об открытии британскому медицинскому порталу Medical Xpress.Как правило, раковые клетки обладают высокой степенью устойчивости к лекарствам. Специалисты выяснили, что это происходит в том числе из-за эстрогенового рецептора: ранее о такой функции этой группы белков было неизвестно.По словам исследователей, результаты их работы помогут понять, как побороть сопротивляемость злокачественных клеток к лекарственным препаратам и повысить эффективность лечения от смертельного заболевания.Более подробная информация о результатах исследования ученых из Калифорнийского университета будет опубликована на этой неделе в журнале Cell.

https://ria.ru/20210812/rak-1745555118.html

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в мире, сша, сан-франциско, великобритания, рак