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Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210920/rak-1751060511.html
Найден способ борьбы с неизлечимым раком
Найден способ борьбы с неизлечимым раком - РИА Новости, 20.09.2021
Найден способ борьбы с неизлечимым раком
Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружили новое свойство эстрогенового рецептора, которое в перспективе поможет бороться с раком. Один... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T22:53
2021-09-20T22:53
наука
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сша
сан-франциско
великобритания
рак
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружили новое свойство эстрогенового рецептора, которое в перспективе поможет бороться с раком. Один из авторов исследования доктор Ичен Сюи рассказал об открытии британскому медицинскому порталу Medical Xpress.Как правило, раковые клетки обладают высокой степенью устойчивости к лекарствам. Специалисты выяснили, что это происходит в том числе из-за эстрогенового рецептора: ранее о такой функции этой группы белков было неизвестно.По словам исследователей, результаты их работы помогут понять, как побороть сопротивляемость злокачественных клеток к лекарственным препаратам и повысить эффективность лечения от смертельного заболевания.Более подробная информация о результатах исследования ученых из Калифорнийского университета будет опубликована на этой неделе в журнале Cell.
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в мире, сша, сан-франциско, великобритания, рак
22:53 20.09.2021
 
Найден способ борьбы с неизлечимым раком

Medical Xpress: ученые выяснили, как побороть устойчивость раковых клеток к лечению

© Depositphotos / vitanovskiРаковая клетка 3D
Раковая клетка 3D - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© Depositphotos / vitanovski
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружили новое свойство эстрогенового рецептора, которое в перспективе поможет бороться с раком. Один из авторов исследования доктор Ичен Сюи рассказал об открытии британскому медицинскому порталу Medical Xpress.
Как правило, раковые клетки обладают высокой степенью устойчивости к лекарствам. Специалисты выяснили, что это происходит в том числе из-за эстрогенового рецептора: ранее о такой функции этой группы белков было неизвестно.
По словам исследователей, результаты их работы помогут понять, как побороть сопротивляемость злокачественных клеток к лекарственным препаратам и повысить эффективность лечения от смертельного заболевания.
Более подробная информация о результатах исследования ученых из Калифорнийского университета будет опубликована на этой неделе в журнале Cell.
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