https://ria.ru/20210920/rak-1750980146.html

Найдено растительное средство для лечения рака простаты

Найдено растительное средство для лечения рака простаты - РИА Новости, 20.09.2021

Найдено растительное средство для лечения рака простаты

Ученые из Австралии и Китая установили, что соединение, содержащееся в цветах орхидеи, обладает лечебным действием против рака простаты. Результаты исследования РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T14:50

2021-09-20T14:50

2021-09-20T14:50

наука

австралия

здоровье

рак

биология

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750979804_0:789:2048:1941_1920x0_80_0_0_0d8e622d1d591c0823614df71e5aba24.jpg

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Ученые из Австралии и Китая установили, что соединение, содержащееся в цветах орхидеи, обладает лечебным действием против рака простаты. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Oncology.Рак простаты — вторая по распространенности форма рака в мире после рака легких и самая распространенная среди мужчин. Исследование, проведенное австралийскими учеными из Института Столетия Сиднейского университета вместе с китайскими коллегами, показало, что эрианин, природное соединение из группы бибензила, присутствующее в Dendrobium chrysotoxum, разновидности орхидеи, произрастающей в Юго-Восточной Азии, может стать новым эффективным средством для лечения рака простаты.Авторы обнаружили, что эрианин оказывает противоопухолевое действие как на ранней, андроген-зависимой, так и на поздней стадии развития рака предстательной железы."На ранней стадии развития раковым клеткам простаты для роста необходимы андрогены — мужские половые гормоны, такие как тестостерон, — приводятся в пресс-релизе Института Столетия слова ведущего автора исследования доктора Янфэй Ци (Yanfei Qi), руководителя лаборатории липидно-клеточной биологии. — Андрогенная депривационная терапия, также известная как гормональная терапия, направлена ​​на снижение уровня андрогенов и может помочь замедлить или ограничить рост рака. Когда рак простаты перестает реагировать на это лечение и продолжает расти, заболевание переходит на следующую стадию, известную как резистентность к кастрации".Авторы выяснили, что эрианин повышает уровень жирной кислоты, называемой церамидом C16, внутри раковых клеток, что ведет к разрушению эндоплазматического ретикулума клеток и их гибели. На поздних этапах развития опухоли, когда клетки рака уже перешли на стадию устойчивости к кастрации, одного эрианина оказалось недостаточно, но вместе с искусственным увеличением церамида C16 в клетках, вещество действовало весьма эффективно, что привело к массовой гибели раковых клеток."Необходимо срочно найти новые методы лечения рака простаты, — говорит доктор Ци. — До двадцати процентов пациентов, получающих терапию по депривации андрогенов, прогрессируют до прогрессирующей стадии рака простаты в течение пяти лет".Исследователи считают, что эрианин может сыграть важную роль в разработке новых медицинских препаратов, которые способны бороться как с ранними, так и с поздними стадиями рака простаты, потенциально принося пользу многим пациентам и помогая спасать жизни.

https://ria.ru/20210914/altsgeymer-1750056437.html

https://ria.ru/20210911/antibiotiki-1749508716.html

австралия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

австралия, здоровье, рак, биология