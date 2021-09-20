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Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210920/rak-1750980146.html
Найдено растительное средство для лечения рака простаты
Найдено растительное средство для лечения рака простаты - РИА Новости, 20.09.2021
Найдено растительное средство для лечения рака простаты
Ученые из Австралии и Китая установили, что соединение, содержащееся в цветах орхидеи, обладает лечебным действием против рака простаты. Результаты исследования РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T14:50
2021-09-20T14:50
наука
австралия
здоровье
рак
биология
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Ученые из Австралии и Китая установили, что соединение, содержащееся в цветах орхидеи, обладает лечебным действием против рака простаты. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Oncology.Рак простаты — вторая по распространенности форма рака в мире после рака легких и самая распространенная среди мужчин. Исследование, проведенное австралийскими учеными из Института Столетия Сиднейского университета вместе с китайскими коллегами, показало, что эрианин, природное соединение из группы бибензила, присутствующее в Dendrobium chrysotoxum, разновидности орхидеи, произрастающей в Юго-Восточной Азии, может стать новым эффективным средством для лечения рака простаты.Авторы обнаружили, что эрианин оказывает противоопухолевое действие как на ранней, андроген-зависимой, так и на поздней стадии развития рака предстательной железы."На ранней стадии развития раковым клеткам простаты для роста необходимы андрогены — мужские половые гормоны, такие как тестостерон, — приводятся в пресс-релизе Института Столетия слова ведущего автора исследования доктора Янфэй Ци (Yanfei Qi), руководителя лаборатории липидно-клеточной биологии. — Андрогенная депривационная терапия, также известная как гормональная терапия, направлена ​​на снижение уровня андрогенов и может помочь замедлить или ограничить рост рака. Когда рак простаты перестает реагировать на это лечение и продолжает расти, заболевание переходит на следующую стадию, известную как резистентность к кастрации".Авторы выяснили, что эрианин повышает уровень жирной кислоты, называемой церамидом C16, внутри раковых клеток, что ведет к разрушению эндоплазматического ретикулума клеток и их гибели. На поздних этапах развития опухоли, когда клетки рака уже перешли на стадию устойчивости к кастрации, одного эрианина оказалось недостаточно, но вместе с искусственным увеличением церамида C16 в клетках, вещество действовало весьма эффективно, что привело к массовой гибели раковых клеток."Необходимо срочно найти новые методы лечения рака простаты, — говорит доктор Ци. — До двадцати процентов пациентов, получающих терапию по депривации андрогенов, прогрессируют до прогрессирующей стадии рака простаты в течение пяти лет".Исследователи считают, что эрианин может сыграть важную роль в разработке новых медицинских препаратов, которые способны бороться как с ранними, так и с поздними стадиями рака простаты, потенциально принося пользу многим пациентам и помогая спасать жизни.
https://ria.ru/20210914/altsgeymer-1750056437.html
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австралия, здоровье, рак, биология
14:50 20.09.2021
 

Найдено растительное средство для лечения рака простаты

CC BY-SA 3.0 / KENPEI / Орхидея Dendrobium chrysotoxum
 Орхидея Dendrobium chrysotoxum - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
CC BY-SA 3.0 / KENPEI /
Орхидея Dendrobium chrysotoxum
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Ученые из Австралии и Китая установили, что соединение, содержащееся в цветах орхидеи, обладает лечебным действием против рака простаты. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Oncology.
Рак простаты — вторая по распространенности форма рака в мире после рака легких и самая распространенная среди мужчин. Исследование, проведенное австралийскими учеными из Института Столетия Сиднейского университета вместе с китайскими коллегами, показало, что эрианин, природное соединение из группы бибензила, присутствующее в Dendrobium chrysotoxum, разновидности орхидеи, произрастающей в Юго-Восточной Азии, может стать новым эффективным средством для лечения рака простаты.
Авторы обнаружили, что эрианин оказывает противоопухолевое действие как на ранней, андроген-зависимой, так и на поздней стадии развития рака предстательной железы.
"На ранней стадии развития раковым клеткам простаты для роста необходимы андрогены — мужские половые гормоны, такие как тестостерон, — приводятся в пресс-релизе Института Столетия слова ведущего автора исследования доктора Янфэй Ци (Yanfei Qi), руководителя лаборатории липидно-клеточной биологии. — Андрогенная депривационная терапия, также известная как гормональная терапия, направлена ​​на снижение уровня андрогенов и может помочь замедлить или ограничить рост рака. Когда рак простаты перестает реагировать на это лечение и продолжает расти, заболевание переходит на следующую стадию, известную как резистентность к кастрации".
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"Необходимо срочно найти новые методы лечения рака простаты, — говорит доктор Ци. — До двадцати процентов пациентов, получающих терапию по депривации андрогенов, прогрессируют до прогрессирующей стадии рака простаты в течение пяти лет".
Исследователи считают, что эрианин может сыграть важную роль в разработке новых медицинских препаратов, которые способны бороться как с ранними, так и с поздними стадиями рака простаты, потенциально принося пользу многим пациентам и помогая спасать жизни.
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