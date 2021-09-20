https://ria.ru/20210920/rabota-1750890682.html

Талибы приказали сидеть дома женщинам, работающим на "мужских" должностях

Талибы приказали сидеть дома женщинам, работающим на "мужских" должностях - РИА Новости, 20.09.2021

Талибы приказали сидеть дома женщинам, работающим на "мужских" должностях

Сотрудницам системы городского хозяйства Кабула запретили выходить на работу, заявил исполняющий обязанности мэра города Молави Хамдулла Номани. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T05:53

2021-09-20T05:53

2021-09-20T11:50

захват власти в афганистане талибами

в мире

талибан

афганистан

мохаммад хасан ахунд

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Сотрудницам системы городского хозяйства Кабула запретили выходить на работу, заявил исполняющий обязанности мэра города Молави Хамдулла Номани.По его словам, речь идет о женщинах, работающих на должностях, которые могут занимать мужчины. Всего в городском хозяйстве 2,9 тысячи человек, среди них 27 процентов — женщины, которые трудятся в администрациях районов, строительной и инженерной сферах.Тем, кого не могут заменить мужчины, разрешили вернуться на службу.Кроме того, добавил Номани, нельзя заменить мужчинами женщин из центрального и районных офисов, которые работают в сфере энергетики и строительства. Остальным сказали "оставаться дома, пока ситуация не нормализуется". Им будут выплачивать зарплату, отметил исполняющий обязанности мэра.Вывод американских войск из Афганистана завершился в ночь на 31 августа. На этом фоне талибы захватили Кабул, взяли под контроль практически всю территорию страны и заявили о завершении двадцатилетней войны. Седьмого сентября они объявили состав временного правительства, которое возглавил Мохаммад Хасан Ахунд.Еще до захвата власти "Талибан"* заявлял, что установит шариатскую систему правления, согласно которой женщины не смогут свободно выходить на улицы, использовать макияж, показывать лицо в общественных местах. По словам исполняющего обязанности министра высшего образования Абдулы Баки Хаккани, талибы признают, что девочки имеют право на образование, но учиться вместе с мальчиками они не могут. Раздельное обучение планируется ввести и в университетах. В госорганизациях женщин попросили пока не ходить на службу.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210907/afganistan-1749020688.html

афганистан

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в мире, талибан, афганистан, мохаммад хасан ахунд