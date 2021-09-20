Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210920/rabota-1750890682.html
Талибы приказали сидеть дома женщинам, работающим на "мужских" должностях
Талибы приказали сидеть дома женщинам, работающим на "мужских" должностях - РИА Новости, 20.09.2021
Талибы приказали сидеть дома женщинам, работающим на "мужских" должностях
Сотрудницам системы городского хозяйства Кабула запретили выходить на работу, заявил исполняющий обязанности мэра города Молави Хамдулла Номани. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T05:53
2021-09-20T11:50
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
мохаммад хасан ахунд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1749018184_0:263:3072:1991_1920x0_80_0_0_e995a12276b1269d9bb2df869e956b95.jpg
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Сотрудницам системы городского хозяйства Кабула запретили выходить на работу, заявил исполняющий обязанности мэра города Молави Хамдулла Номани.По его словам, речь идет о женщинах, работающих на должностях, которые могут занимать мужчины. Всего в городском хозяйстве 2,9 тысячи человек, среди них 27 процентов — женщины, которые трудятся в администрациях районов, строительной и инженерной сферах.Тем, кого не могут заменить мужчины, разрешили вернуться на службу.Кроме того, добавил Номани, нельзя заменить мужчинами женщин из центрального и районных офисов, которые работают в сфере энергетики и строительства. Остальным сказали "оставаться дома, пока ситуация не нормализуется". Им будут выплачивать зарплату, отметил исполняющий обязанности мэра.Вывод американских войск из Афганистана завершился в ночь на 31 августа. На этом фоне талибы захватили Кабул, взяли под контроль практически всю территорию страны и заявили о завершении двадцатилетней войны. Седьмого сентября они объявили состав временного правительства, которое возглавил Мохаммад Хасан Ахунд.Еще до захвата власти "Талибан"* заявлял, что установит шариатскую систему правления, согласно которой женщины не смогут свободно выходить на улицы, использовать макияж, показывать лицо в общественных местах. По словам исполняющего обязанности министра высшего образования Абдулы Баки Хаккани, талибы признают, что девочки имеют право на образование, но учиться вместе с мальчиками они не могут. Раздельное обучение планируется ввести и в университетах. В госорганизациях женщин попросили пока не ходить на службу.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210907/afganistan-1749020688.html
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1749018184_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_f6f0d15d666b2d8bacb040d9aae4bdb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, талибан, афганистан, мохаммад хасан ахунд
05:53 20.09.2021 (обновлено: 11:50 20.09.2021)
 
Талибы приказали сидеть дома женщинам, работающим на "мужских" должностях

Мэр Кабула Номани запретил работать женщинам на должностях, которые могут занимать мужчины

© REUTERS / West Asia News AgencyАфганские женщины по время антипакистанской акции протеста в Кабуле
Афганские женщины по время антипакистанской акции протеста в Кабуле - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© REUTERS / West Asia News Agency
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Сотрудницам системы городского хозяйства Кабула запретили выходить на работу, заявил исполняющий обязанности мэра города Молави Хамдулла Номани.
По его словам, речь идет о женщинах, работающих на должностях, которые могут занимать мужчины. Всего в городском хозяйстве 2,9 тысячи человек, среди них 27 процентов — женщины, которые трудятся в администрациях районов, строительной и инженерной сферах.
Тем, кого не могут заменить мужчины, разрешили вернуться на службу.

"Они ходят на работу каждый день. Например, речь идет о женщинах, которые работают в женских городских туалетах — там, куда мужчинам нельзя", — сказал мэр в видео, которое опубликовал в Twitter телеканал AL Arabiya.

Кроме того, добавил Номани, нельзя заменить мужчинами женщин из центрального и районных офисов, которые работают в сфере энергетики и строительства. Остальным сказали "оставаться дома, пока ситуация не нормализуется". Им будут выплачивать зарплату, отметил исполняющий обязанности мэра.
Вывод американских войск из Афганистана завершился в ночь на 31 августа. На этом фоне талибы захватили Кабул, взяли под контроль практически всю территорию страны и заявили о завершении двадцатилетней войны. Седьмого сентября они объявили состав временного правительства, которое возглавил Мохаммад Хасан Ахунд.
Еще до захвата власти "Талибан"* заявлял, что установит шариатскую систему правления, согласно которой женщины не смогут свободно выходить на улицы, использовать макияж, показывать лицо в общественных местах. По словам исполняющего обязанности министра высшего образования Абдулы Баки Хаккани, талибы признают, что девочки имеют право на образование, но учиться вместе с мальчиками они не могут. Раздельное обучение планируется ввести и в университетах. В госорганизациях женщин попросили пока не ходить на службу.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Афганские женщины на акции в Кабуле - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
7 сентября, 14:15Захват власти в Афганистане талибами
Талибы избили женщин на митинге, сообщил источник
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреТалибанАфганистанМохаммад Хасан Ахунд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:32ФАС обратится в суд, если Booking не выплатит штраф
05:21Губернатор Техаса призвал Байдена объявить ЧС из-за наплыва мигрантов
05:20На учениях в Приморье морпехи обороняли побережье от "вражеского" десанта
05:10Эксперты рассказали, что помогло "Единой России" на выборах
05:06Эксперт оценил вероятность ухода Лаврова и Шойгу в Госдуму
04:47Боррель заявил о солидарности с Францией глав МИД стран ЕС по подлодкам
04:45"Идиот у власти": на Украине призвали Зеленского ответить за цены на газ
04:15Правящая партия Канады лидирует на парламентских выборах
04:15На что необходимо обратить внимание при продаже авто
04:04"Поставить Россию на колени": генерал ВСУ оценил шансы в войне с Москвой
03:33В Роспотребнадзоре рассказали о распространении штамма "дельта" в России
03:23В ЦКБ "Рубин" объяснили, почему "Варшавянки" называют "черными дырами"
03:17Названы идеальные месяца для отпуска в 2022 году
03:15Раскрыта схема кражи личных данных на Госуслугах
03:00Двух граждан США ждет суд за обман россиянина на 75 тысяч долларов
03:00В России готовится концепция перестройки сферы ЖКХ, сообщил Хуснуллин
03:00Эксперты подсчитали, во сколько обойдется открыть кондитерскую на дому
02:53Климкин предрек Украине "жесткие" проблемы после выборов в Госдуму
02:20Правительство рассчитывает на увеличение доли отказавшихся от аборта женщин
02:15Врач-трихолог рассказала, как остановить выпадение волос после COVID-19
Лента новостейМолния