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Песков рассказал о самочувствии Путина
Песков рассказал о самочувствии Путина - РИА Новости, 20.09.2021
Песков рассказал о самочувствии Путина
Президент России Владимир Путин, находящийся на самоизоляции, чувствует себя прекрасно, но на этой неделе мероприятия с его участием в основном будут проходить... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T12:51
2021-09-20T12:56
общество
владимир путин
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости/Прайм. Президент России Владимир Путин, находящийся на самоизоляции, чувствует себя прекрасно, но на этой неделе мероприятия с его участием в основном будут проходить в режиме видеоконференций, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Чувствует он себя прекрасно, работает. Но на этой неделе в основном продолжит мероприятия в режиме видеоконференций", - заявил он журналистам.Путин 14 сентября объявил о решении на некоторое время уйти на самоизоляцию из-за заболевших коронавирусом в его окружении. Позже он уточнил, что в его окружении коронавирусом заболели несколько десятков человек.
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общество, владимир путин
12:51 20.09.2021 (обновлено: 12:56 20.09.2021)
 
Песков рассказал о самочувствии Путина

Песков: Путин, находящийся на самоизоляции чувствует себя прекрасно

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание с членами правительства РФ и руководством партии "Единая Россия"
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание с членами правительства РФ и руководством партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости/Прайм. Президент России Владимир Путин, находящийся на самоизоляции, чувствует себя прекрасно, но на этой неделе мероприятия с его участием в основном будут проходить в режиме видеоконференций, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Чувствует он себя прекрасно, работает. Но на этой неделе в основном продолжит мероприятия в режиме видеоконференций", - заявил он журналистам.
Путин 14 сентября объявил о решении на некоторое время уйти на самоизоляцию из-за заболевших коронавирусом в его окружении. Позже он уточнил, что в его окружении коронавирусом заболели несколько десятков человек.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
Вчера, 12:55Выборы в Государственную думу
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