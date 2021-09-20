https://ria.ru/20210920/putin-1750949154.html

Песков рассказал о самочувствии Путина

Песков рассказал о самочувствии Путина - РИА Новости, 20.09.2021

Песков рассказал о самочувствии Путина

Президент России Владимир Путин, находящийся на самоизоляции, чувствует себя прекрасно, но на этой неделе мероприятия с его участием в основном будут проходить... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T12:51

2021-09-20T12:51

2021-09-20T12:56

общество

владимир путин

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости/Прайм. Президент России Владимир Путин, находящийся на самоизоляции, чувствует себя прекрасно, но на этой неделе мероприятия с его участием в основном будут проходить в режиме видеоконференций, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Чувствует он себя прекрасно, работает. Но на этой неделе в основном продолжит мероприятия в режиме видеоконференций", - заявил он журналистам.Путин 14 сентября объявил о решении на некоторое время уйти на самоизоляцию из-за заболевших коронавирусом в его окружении. Позже он уточнил, что в его окружении коронавирусом заболели несколько десятков человек.

https://ria.ru/20210920/vstrecha-1750950233.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир путин