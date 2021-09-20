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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210920/prokat-1750920177.html
Фантастический фильм "Дюна" возглавил прокат в России и СНГ за выходные
Фантастический фильм "Дюна" возглавил прокат в России и СНГ за выходные - РИА Новости, 20.09.2021
Фантастический фильм "Дюна" возглавил прокат в России и СНГ за выходные
Американский фантастический фильм "Дюна" возглавил кинопрокат в России и СНГ со сборами 608 миллионов рублей за прошедшие выходные по неофициальным и... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T10:43
2021-09-20T10:43
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Американский фантастический фильм "Дюна" возглавил кинопрокат в России и СНГ со сборами 608 миллионов рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.Главный герой, наследник знаменитого дома Атрейдесов Пол, отправляется вместе с семьей на одну из самых опасных планет во Вселенной - Арракис, на которой нет ничего, кроме песка, палящего солнца и гигантских чудищ. Главная ценность этой планеты - меланж - является основной причиной межгалактических конфликтов. В результате захвата власти Пол вынужден бежать и скрываться, и это становится началом его путешествия.Вторую позицию занимает Кинокомикс "Шан-Чи и легенда десяти колец" со сборами 56,1 миллиона рублей. Картина рассказывает о мастере боевых искусств Шан-Чи, противостоящем призракам из собственного прошлого, по мере того как его втягивают в паутину интриг таинственной организации "Десять колец".Третье место в рейтинге занял мультфильм "Босс-молокосос 2", собравший за выходные 40,7 миллиона рублей. Продолжение мультфильма "Босс-молокосос", вышедшего в 2017 году, рассказывает о повзрослевших на 30 лет братьях Тиме и Теде, которые не вспоминают о том, что когда-то Тед был малышом-суперагентом. Но неожиданно выясняется, что младшая дочь Тима, Тина, на самом деле агент компании BabyCorp. Узнав, что злой гений доктор Эрвин Армстронг растит армию злобных малышей, Тина с помощью своего папы и дяди решает противостоять ему.На четвертом месте по кассовым сборам за прошедшие выходные оказался фильм ужасов "Злое", он собрал 23,6 миллиона рублей. Пятую позицию занимает мультфильм "Вокруг света за 80 дней", собравший 19,7 миллиона рублей.
https://ria.ru/20210917/dyuna-1750202361.html
https://ria.ru/20210903/kino-1748209034.html
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новости культуры, кино и сериалы
10:43 20.09.2021
 
Фантастический фильм "Дюна" возглавил прокат в России и СНГ за выходные

Фильм "Дюна" возглавил прокат в России и СНГ за выходные

© UPIКадр из фильма "Дюна"
Кадр из фильма Дюна
© UPI
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Американский фантастический фильм "Дюна" возглавил кинопрокат в России и СНГ со сборами 608 миллионов рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.
Главный герой, наследник знаменитого дома Атрейдесов Пол, отправляется вместе с семьей на одну из самых опасных планет во Вселенной - Арракис, на которой нет ничего, кроме песка, палящего солнца и гигантских чудищ. Главная ценность этой планеты - меланж - является основной причиной межгалактических конфликтов. В результате захвата власти Пол вынужден бежать и скрываться, и это становится началом его путешествия.
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Вторую позицию занимает Кинокомикс "Шан-Чи и легенда десяти колец" со сборами 56,1 миллиона рублей. Картина рассказывает о мастере боевых искусств Шан-Чи, противостоящем призракам из собственного прошлого, по мере того как его втягивают в паутину интриг таинственной организации "Десять колец".
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Третье место в рейтинге занял мультфильм "Босс-молокосос 2", собравший за выходные 40,7 миллиона рублей. Продолжение мультфильма "Босс-молокосос", вышедшего в 2017 году, рассказывает о повзрослевших на 30 лет братьях Тиме и Теде, которые не вспоминают о том, что когда-то Тед был малышом-суперагентом. Но неожиданно выясняется, что младшая дочь Тима, Тина, на самом деле агент компании BabyCorp. Узнав, что злой гений доктор Эрвин Армстронг растит армию злобных малышей, Тина с помощью своего папы и дяди решает противостоять ему.
На четвертом месте по кассовым сборам за прошедшие выходные оказался фильм ужасов "Злое", он собрал 23,6 миллиона рублей. Пятую позицию занимает мультфильм "Вокруг света за 80 дней", собравший 19,7 миллиона рублей.
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