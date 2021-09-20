https://ria.ru/20210920/programma-1751004740.html

ПСБ запустит программу отбора перспективных проектов диверсификации в ОПК

ПСБ запустит программу отбора перспективных проектов диверсификации в ОПК - РИА Новости, 20.09.2021

ПСБ запустит программу отбора перспективных проектов диверсификации в ОПК

ПСБ планирует сформировать Акселерационную программу, которая предполагает отбор наиболее перспективных идей и инициатив от предприятий ОПК и развитие их до... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T16:45

2021-09-20T16:45

2021-09-20T16:45

новости компаний - экономика

нижегородская область

промсвязьбанк

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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. ПСБ планирует сформировать Акселерационную программу, которая предполагает отбор наиболее перспективных идей и инициатив от предприятий ОПК и развитие их до состояния коммерчески привлекательных продуктов, сообщает пресс-служба банка.Региональный форум по диверсификации ОПК "Лидерство на гражданских рынках" проходит в понедельник в Нижнем Новгороде. На форуме были представлены результаты второго совместного исследования ПСБ и компании Инннопрактика - рейтинг диверсификации ОПК "Лидерство на гражданских рынках". Предприятия ОПК Нижегородской области активно участвовали в рейтинге – по его результатам 3 нижегородских предприятия вошли в ТОП-50, а одно из них – в ТОП-10 лидеров на гражданском рынке. На пленарном заседании "Высокотехнологичное лидерство через диверсификацию оборонной промышленности" выступил председатель ПСБ Петр Фрадков. По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, перед ОПК стоит диверсификации производства - к 2025 году необходимо увеличить долю "гражданки" до 30%, к 2030-му – до 50%. "В 2020 году в Нижегородской области этот показатель составил 28,6%. И за последние несколько лет мы наблюдаем здесь положительную динамику. Предприятиям Нижегородской области одобрены льготные займы на сумму почти 600 миллионов рублей. Для развития промышленной кооперации между предприятиями "оборонки", государственными монополиями и холдингами ведётся работа по встраиванию нижегородской продукции в производственные цепочки крупнейших компаний страны", - отметил Никитин.

https://ria.ru/20210916/kompetentsii-1750346049.html

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новости компаний - экономика, нижегородская область, промсвязьбанк, глеб никитин, петр фрадков, псб (банк псб)