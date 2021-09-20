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ПСБ запустит программу отбора перспективных проектов диверсификации в ОПК
ПСБ запустит программу отбора перспективных проектов диверсификации в ОПК - РИА Новости, 20.09.2021
ПСБ запустит программу отбора перспективных проектов диверсификации в ОПК
ПСБ планирует сформировать Акселерационную программу, которая предполагает отбор наиболее перспективных идей и инициатив от предприятий ОПК и развитие их до... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T16:45
2021-09-20T16:45
новости компаний - экономика
нижегородская область
промсвязьбанк
глеб никитин
петр фрадков
псб (банк псб)
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. ПСБ планирует сформировать Акселерационную программу, которая предполагает отбор наиболее перспективных идей и инициатив от предприятий ОПК и развитие их до состояния коммерчески привлекательных продуктов, сообщает пресс-служба банка.Региональный форум по диверсификации ОПК "Лидерство на гражданских рынках" проходит в понедельник в Нижнем Новгороде. На форуме были представлены результаты второго совместного исследования ПСБ и компании Инннопрактика - рейтинг диверсификации ОПК "Лидерство на гражданских рынках". Предприятия ОПК Нижегородской области активно участвовали в рейтинге – по его результатам 3 нижегородских предприятия вошли в ТОП-50, а одно из них – в ТОП-10 лидеров на гражданском рынке. На пленарном заседании "Высокотехнологичное лидерство через диверсификацию оборонной промышленности" выступил председатель ПСБ Петр Фрадков. По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, перед ОПК стоит диверсификации производства - к 2025 году необходимо увеличить долю "гражданки" до 30%, к 2030-му – до 50%. "В 2020 году в Нижегородской области этот показатель составил 28,6%. И за последние несколько лет мы наблюдаем здесь положительную динамику. Предприятиям Нижегородской области одобрены льготные займы на сумму почти 600 миллионов рублей. Для развития промышленной кооперации между предприятиями "оборонки", государственными монополиями и холдингами ведётся работа по встраиванию нижегородской продукции в производственные цепочки крупнейших компаний страны", - отметил Никитин.
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новости компаний - экономика, нижегородская область, промсвязьбанк, глеб никитин, петр фрадков, псб (банк псб)
16:45 20.09.2021
 

ПСБ запустит программу отбора перспективных проектов диверсификации в ОПК

© Фото : пресс-служба ПСБПСБ запустит программу отбора перспективных проектов диверсификации в ОПК
ПСБ запустит программу отбора перспективных проектов диверсификации в ОПК - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© Фото : пресс-служба ПСБ
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. ПСБ планирует сформировать Акселерационную программу, которая предполагает отбор наиболее перспективных идей и инициатив от предприятий ОПК и развитие их до состояния коммерчески привлекательных продуктов, сообщает пресс-служба банка.
Региональный форум по диверсификации ОПК "Лидерство на гражданских рынках" проходит в понедельник в Нижнем Новгороде. На форуме были представлены результаты второго совместного исследования ПСБ и компании Инннопрактика - рейтинг диверсификации ОПК "Лидерство на гражданских рынках".
Предприятия ОПК Нижегородской области активно участвовали в рейтинге – по его результатам 3 нижегородских предприятия вошли в ТОП-50, а одно из них – в ТОП-10 лидеров на гражданском рынке.
На пленарном заседании "Высокотехнологичное лидерство через диверсификацию оборонной промышленности" выступил председатель ПСБ Петр Фрадков.
"Нижегородская область – важный регион для российского ОПК: вклад предприятий оборонной отрасли в промышленность области превышает 14%, ими создано более 80 тысяч высокотехнологичных рабочих мест. Как финансовый институт мы активно поддерживаем проекты по диверсификации предприятий ОПК и их высокотехнологическому лидерству - в Нижегородской области кредитно-гарантийный лимит по проектам диверсификации организациям ОПК составляет около 30 млрд рублей. При этом нефинансовые формы поддержки со стороны банка помогают оборонным предприятиям наращивать компетенции для успешной работы на гражданских рынках", - отметил Фрадков, слова которого приводит пресс-служба.
По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, перед ОПК стоит диверсификации производства - к 2025 году необходимо увеличить долю "гражданки" до 30%, к 2030-му – до 50%.
"В 2020 году в Нижегородской области этот показатель составил 28,6%. И за последние несколько лет мы наблюдаем здесь положительную динамику. Предприятиям Нижегородской области одобрены льготные займы на сумму почти 600 миллионов рублей. Для развития промышленной кооперации между предприятиями "оборонки", государственными монополиями и холдингами ведётся работа по встраиванию нижегородской продукции в производственные цепочки крупнейших компаний страны", - отметил Никитин.
Антон Дроздов - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
16 сентября, 15:29
Антон Дроздов: ПСБ станет центром компетенций ОПК на рынке ESG-банкинга
 
Новости компаний - ЭкономикаНижегородская областьПромсвязьбанкГлеб НикитинПетр ФрадковПСБ (Банк ПСБ)
 
 
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