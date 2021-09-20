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Белорусский суд дал россиянке полтора года колонии за клевету на Лукашенко
Белорусский суд дал россиянке полтора года колонии за клевету на Лукашенко - РИА Новости, 20.09.2021
Белорусский суд дал россиянке полтора года колонии за клевету на Лукашенко
Не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил, что россиянку Ирину Викхольм приговорили к полутора годам колонии за клевету на... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T11:59
2021-09-20T13:51
в мире
брест
белоруссия
александр лукашенко
россия
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МИНСК, 20 сен — РИА Новости. Не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил, что россиянку Ирину Викхольм приговорили к полутора годам колонии за клевету на президента Александра Лукашенко.Ранее пресс-секретарь посольства в Минске Алексей Маскалев рассказал РИА Новости, что женщина находится в СИЗО в Бресте, жалоб на содержание не высказывала, сотрудники дипмиссии оказывают ей необходимую консульскую поддержку."Сегодня, 20 сентября, судья (Евгений. — Прим. ред.) Бреган огласил приговор: признать виновной по части 2 статьи 367 Уголовного кодекса Республики Беларусь ("Клевета на президента РБ") и назначить один год и шесть месяцев колонии общего режима", — говорится в сообщении в Telegram-канале брестского отделения "Весны".Решение еще не вступило в законную силу и его можно обжаловать.
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в мире, брест, белоруссия, александр лукашенко, россия
11:59 20.09.2021 (обновлено: 13:51 20.09.2021)
 
Белорусский суд дал россиянке полтора года колонии за клевету на Лукашенко

Суд в Белоруссии приговорил россиянку Викхольм к 1,5 года колонии за клевету на Лукашенко

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МИНСК, 20 сен — РИА Новости. Не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил, что россиянку Ирину Викхольм приговорили к полутора годам колонии за клевету на президента Александра Лукашенко.
Ранее пресс-секретарь посольства в Минске Алексей Маскалев рассказал РИА Новости, что женщина находится в СИЗО в Бресте, жалоб на содержание не высказывала, сотрудники дипмиссии оказывают ей необходимую консульскую поддержку.
"Сегодня, 20 сентября, судья (Евгений. — Прим. ред.) Бреган огласил приговор: признать виновной по части 2 статьи 367 Уголовного кодекса Республики Беларусь ("Клевета на президента РБ") и назначить один год и шесть месяцев колонии общего режима", — говорится в сообщении в Telegram-канале брестского отделения "Весны".
Решение еще не вступило в законную силу и его можно обжаловать.
Посольство России в Минске - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
6 сентября, 10:21
В Белоруссии за клевету на Лукашенко задержали россиянку
 
В миреБрестБелоруссияАлександр ЛукашенкоРоссия
 
 
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