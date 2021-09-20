https://ria.ru/20210920/prigovor-1750938355.html

Белорусский суд дал россиянке полтора года колонии за клевету на Лукашенко

Белорусский суд дал россиянке полтора года колонии за клевету на Лукашенко - РИА Новости, 20.09.2021

Белорусский суд дал россиянке полтора года колонии за клевету на Лукашенко

Не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил, что россиянку Ирину Викхольм приговорили к полутора годам колонии за клевету на... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T11:59

2021-09-20T11:59

2021-09-20T13:51

в мире

брест

белоруссия

александр лукашенко

россия

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МИНСК, 20 сен — РИА Новости. Не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил, что россиянку Ирину Викхольм приговорили к полутора годам колонии за клевету на президента Александра Лукашенко.Ранее пресс-секретарь посольства в Минске Алексей Маскалев рассказал РИА Новости, что женщина находится в СИЗО в Бресте, жалоб на содержание не высказывала, сотрудники дипмиссии оказывают ей необходимую консульскую поддержку."Сегодня, 20 сентября, судья (Евгений. — Прим. ред.) Бреган огласил приговор: признать виновной по части 2 статьи 367 Уголовного кодекса Республики Беларусь ("Клевета на президента РБ") и назначить один год и шесть месяцев колонии общего режима", — говорится в сообщении в Telegram-канале брестского отделения "Весны".Решение еще не вступило в законную силу и его можно обжаловать.

https://ria.ru/20210906/zaderzhanie-1748821088.html

брест

белоруссия

россия

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в мире, брест, белоруссия, александр лукашенко, россия