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Белорусский суд дал россиянке полтора года колонии за клевету на Лукашенко
Белорусский суд дал россиянке полтора года колонии за клевету на Лукашенко - РИА Новости, 20.09.2021
Белорусский суд дал россиянке полтора года колонии за клевету на Лукашенко
Не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил, что россиянку Ирину Викхольм приговорили к полутора годам колонии за клевету на... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T11:59
2021-09-20T11:59
2021-09-20T13:51
в мире
брест
белоруссия
александр лукашенко
россия
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МИНСК, 20 сен — РИА Новости. Не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил, что россиянку Ирину Викхольм приговорили к полутора годам колонии за клевету на президента Александра Лукашенко.Ранее пресс-секретарь посольства в Минске Алексей Маскалев рассказал РИА Новости, что женщина находится в СИЗО в Бресте, жалоб на содержание не высказывала, сотрудники дипмиссии оказывают ей необходимую консульскую поддержку."Сегодня, 20 сентября, судья (Евгений. — Прим. ред.) Бреган огласил приговор: признать виновной по части 2 статьи 367 Уголовного кодекса Республики Беларусь ("Клевета на президента РБ") и назначить один год и шесть месяцев колонии общего режима", — говорится в сообщении в Telegram-канале брестского отделения "Весны".Решение еще не вступило в законную силу и его можно обжаловать.
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в мире, брест, белоруссия, александр лукашенко, россия
11:59 20.09.2021 (обновлено: 13:51 20.09.2021)
Белорусский суд дал россиянке полтора года колонии за клевету на Лукашенко
Суд в Белоруссии приговорил россиянку Викхольм к 1,5 года колонии за клевету на Лукашенко