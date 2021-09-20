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В Китае рассказали о причине страха Вашингтона перед Москвой и Пекином
В Китае рассказали о причине страха Вашингтона перед Москвой и Пекином - РИА Новости, 20.09.2021
В Китае рассказали о причине страха Вашингтона перед Москвой и Пекином
США любыми способами пытаются избежать военных столкновений с Россией и Китаем, потому что боятся их ядерного оружия. Таким мнением поделился журналист... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T11:00
2021-09-20T11:47
в мире
сша
китай
тайвань
россия
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. США любыми способами пытаются избежать военных столкновений с Россией и Китаем, потому что боятся их ядерного оружия. Таким мнением поделился журналист китайского издания Global Times Ху Сицзинь.Свое заявление автор статьи подкрепил недавними заявлениями председателя Объединенного комитета начальников штабов США Джона Хайтена и бывшего главы Тихоокеанского командования США Гарри Харриса: по их словам, боевые действия против Москвы и Пекина приведут к наступлению "самого страшного дня для всей планеты".Эксперт отметил, что такие громкие утверждения звучат на фоне нарастания напряженности в отношениях между странами. Войска на передовой становятся все ближе, поэтому Вашингтон переживает из-за возможности случайного столкновения, считает Сицзинь.Особое внимание обозреватель уделил словам Хайтена об опасности войны с ядерной державой. По его словам, для предотвращения военных конфликтов между державами и обеспечения стопроцентной безопасности Вашингтон должен отказаться от провокаций: в частности, речь идет о поддержке автономии Тайваня и регулярном патрулировании американских кораблей в Южно-Китайском море под предлогом свободы судоходства.
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в мире, сша, китай, тайвань, россия
11:00 20.09.2021 (обновлено: 11:47 20.09.2021)
 
В Китае рассказали о причине страха Вашингтона перед Москвой и Пекином

Global Times: США боятся ядерного оружия России и Китая, поэтому не начинают войну

© REUTERS / U.S NAVY/Central Command Public Affairs/Sgt. Isaiah Campbell/Американские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© REUTERS / U.S NAVY/Central Command Public Affairs/Sgt. Isaiah Campbell/
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. США любыми способами пытаются избежать военных столкновений с Россией и Китаем, потому что боятся их ядерного оружия. Таким мнением поделился журналист китайского издания Global Times Ху Сицзинь.
Свое заявление автор статьи подкрепил недавними заявлениями председателя Объединенного комитета начальников штабов США Джона Хайтена и бывшего главы Тихоокеанского командования США Гарри Харриса: по их словам, боевые действия против Москвы и Пекина приведут к наступлению "самого страшного дня для всей планеты".
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Эксперт отметил, что такие громкие утверждения звучат на фоне нарастания напряженности в отношениях между странами. Войска на передовой становятся все ближе, поэтому Вашингтон переживает из-за возможности случайного столкновения, считает Сицзинь.
Особое внимание обозреватель уделил словам Хайтена об опасности войны с ядерной державой.
"Понимаете? На самом деле США боятся ядерного оружия Китая и России", — заключил эксперт.
По его словам, для предотвращения военных конфликтов между державами и обеспечения стопроцентной безопасности Вашингтон должен отказаться от провокаций: в частности, речь идет о поддержке автономии Тайваня и регулярном патрулировании американских кораблей в Южно-Китайском море под предлогом свободы судоходства.
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