https://ria.ru/20210920/prichina-1750924002.html

В Китае рассказали о причине страха Вашингтона перед Москвой и Пекином

В Китае рассказали о причине страха Вашингтона перед Москвой и Пекином - РИА Новости, 20.09.2021

В Китае рассказали о причине страха Вашингтона перед Москвой и Пекином

США любыми способами пытаются избежать военных столкновений с Россией и Китаем, потому что боятся их ядерного оружия. Таким мнением поделился журналист... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T11:00

2021-09-20T11:00

2021-09-20T11:47

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. США любыми способами пытаются избежать военных столкновений с Россией и Китаем, потому что боятся их ядерного оружия. Таким мнением поделился журналист китайского издания Global Times Ху Сицзинь.Свое заявление автор статьи подкрепил недавними заявлениями председателя Объединенного комитета начальников штабов США Джона Хайтена и бывшего главы Тихоокеанского командования США Гарри Харриса: по их словам, боевые действия против Москвы и Пекина приведут к наступлению "самого страшного дня для всей планеты".Эксперт отметил, что такие громкие утверждения звучат на фоне нарастания напряженности в отношениях между странами. Войска на передовой становятся все ближе, поэтому Вашингтон переживает из-за возможности случайного столкновения, считает Сицзинь.Особое внимание обозреватель уделил словам Хайтена об опасности войны с ядерной державой. По его словам, для предотвращения военных конфликтов между державами и обеспечения стопроцентной безопасности Вашингтон должен отказаться от провокаций: в частности, речь идет о поддержке автономии Тайваня и регулярном патрулировании американских кораблей в Южно-Китайском море под предлогом свободы судоходства.

https://radiosputnik.ria.ru/20210919/oon-1750836249.html

https://ria.ru/20210813/pomogli-1745683442.html

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в мире, сша, китай, тайвань, россия