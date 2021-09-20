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https://ria.ru/20210920/potok-1751056714.html
В Германии озвучили "безумный шаг" Берлина по "Северному потоку — 2"
В Германии озвучили "безумный шаг" Берлина по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 20.09.2021
В Германии озвучили "безумный шаг" Берлина по "Северному потоку — 2"
Германия не сможет остановить запуск газопровода "Северный поток — 2" вне зависимости от исхода выборов в бундестаг, заявил немецкий политолог Александр Рар в... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T22:11
2021-09-20T22:11
экономика
в мире
природный газ
берлин (город)
союз 90/зеленые
германия
москва
александр рар
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Германия не сможет остановить запуск газопровода "Северный поток — 2" вне зависимости от исхода выборов в бундестаг, заявил немецкий политолог Александр Рар в беседе со Sputnik.Эксперт напомнил, что строительство проекта уже завершено, и новое правительство сможет разве что попытаться остановить его работу после запуска.За это активно выступает немецкая партия "Союз 90/Зеленые". Ряд экспертов и вовсе полагают, что немецкое правительство, поддерживающее проект, будет вынуждено пересмотреть некоторые пункты соглашения по "Северному потоку — 2" в случае победы "зеленых" на выборах."Тогда придется судиться, платить громадные компенсации тем компаниям и России, которые выстроили "Северный поток — 2", &lt;…&gt; такой безумный шаг, в первую очередь, навредит самой Германии", — сказал Рар.Он также подчеркнул, что сотрудничество с Москвой в сфере поставок голубого топлива выгодно прежде всего для самого Берлина."В Германии есть достаточно разумные, прагматически думающие люди, которые очень быстро любому "зеленому" министру, который будет вынашивать, можно сказать, сумасшедшие идеи по поводу газовой войны с Россией, объяснят ситуацию", — заключил политолог.Сейчас строительство "Северного потока — 2", которое велось три года, завершено. Перед его запуском необходимо закончить ряд технических и юридических мероприятий — в частности, как отмечало отмечало Федеральное сетевое агентство Германии, Nord Stream 2 AG будет грозить наказание, если газопровод будет запущен до сертификации компании как независимого оператора.
https://ria.ru/20210917/gaz-1750381972.html
https://ria.ru/20210918/ruiny-1750700503.html
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экономика, в мире, природный газ, берлин (город), союз 90/зеленые , германия, москва, александр рар, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия
22:11 20.09.2021
 
В Германии озвучили "безумный шаг" Берлина по "Северному потоку — 2"

Немецкий политолог Рар: любая попытка остановить "Северный поток — 2" навредит Германии

© Фото : Nord Stream 2/Aксель ШмидтСварка последней трубы "Северного потока ‑ 2" в Балтийском море
Сварка последней трубы Северного потока ‑ 2 в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© Фото : Nord Stream 2/Aксель Шмидт
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Германия не сможет остановить запуск газопровода "Северный поток — 2" вне зависимости от исхода выборов в бундестаг, заявил немецкий политолог Александр Рар в беседе со Sputnik.
Эксперт напомнил, что строительство проекта уже завершено, и новое правительство сможет разве что попытаться остановить его работу после запуска.
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За это активно выступает немецкая партия "Союз 90/Зеленые". Ряд экспертов и вовсе полагают, что немецкое правительство, поддерживающее проект, будет вынуждено пересмотреть некоторые пункты соглашения по "Северному потоку — 2" в случае победы "зеленых" на выборах.
"Тогда придется судиться, платить громадные компенсации тем компаниям и России, которые выстроили "Северный поток — 2", <…> такой безумный шаг, в первую очередь, навредит самой Германии", — сказал Рар.
Он также подчеркнул, что сотрудничество с Москвой в сфере поставок голубого топлива выгодно прежде всего для самого Берлина.
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"В Германии есть достаточно разумные, прагматически думающие люди, которые очень быстро любому "зеленому" министру, который будет вынашивать, можно сказать, сумасшедшие идеи по поводу газовой войны с Россией, объяснят ситуацию", — заключил политолог.
Сейчас строительство "Северного потока — 2", которое велось три года, завершено. Перед его запуском необходимо закончить ряд технических и юридических мероприятий — в частности, как отмечало отмечало Федеральное сетевое агентство Германии, Nord Stream 2 AG будет грозить наказание, если газопровод будет запущен до сертификации компании как независимого оператора.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
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ЭкономикаВ миреПриродный газБерлин (город)Союз 90/ЗеленыеГерманияМоскваАлександр РарСеверный поток — 2Nord Stream 2 AGРоссия
 
 
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