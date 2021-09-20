В Германии озвучили "безумный шаг" Берлина по "Северному потоку — 2"
Немецкий политолог Рар: любая попытка остановить "Северный поток — 2" навредит Германии
© Фото : Nord Stream 2/Aксель ШмидтСварка последней трубы "Северного потока ‑ 2" в Балтийском море
© Фото : Nord Stream 2/Aксель Шмидт
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Германия не сможет остановить запуск газопровода "Северный поток — 2" вне зависимости от исхода выборов в бундестаг, заявил немецкий политолог Александр Рар в беседе со Sputnik.
Эксперт напомнил, что строительство проекта уже завершено, и новое правительство сможет разве что попытаться остановить его работу после запуска.
За это активно выступает немецкая партия "Союз 90/Зеленые". Ряд экспертов и вовсе полагают, что немецкое правительство, поддерживающее проект, будет вынуждено пересмотреть некоторые пункты соглашения по "Северному потоку — 2" в случае победы "зеленых" на выборах.
"Тогда придется судиться, платить громадные компенсации тем компаниям и России, которые выстроили "Северный поток — 2", <…> такой безумный шаг, в первую очередь, навредит самой Германии", — сказал Рар.
Он также подчеркнул, что сотрудничество с Москвой в сфере поставок голубого топлива выгодно прежде всего для самого Берлина.
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"В Германии есть достаточно разумные, прагматически думающие люди, которые очень быстро любому "зеленому" министру, который будет вынашивать, можно сказать, сумасшедшие идеи по поводу газовой войны с Россией, объяснят ситуацию", — заключил политолог.
Сейчас строительство "Северного потока — 2", которое велось три года, завершено. Перед его запуском необходимо закончить ряд технических и юридических мероприятий — в частности, как отмечало отмечало Федеральное сетевое агентство Германии, Nord Stream 2 AG будет грозить наказание, если газопровод будет запущен до сертификации компании как независимого оператора.