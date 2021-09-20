Саакашвили объяснил, чем "Северный поток — 2" полезен для Украины
Экс-президент Грузии Саакашвили заявил, что "Северный поток — 2" будет полезен для Украины
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. В долгосрочной перспективе газопровод "Северный поток — 2" может стать полезным для Киева, такое мнение в беседе с польским порталом Energetyka24 выразил глава исполкома Национального совета реформ Украины, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.
По его мнению, в краткосрочной перспективе российский трубопровод является "очень опасной штукой" для Украины, так как в случае "нападения" России весной будущего года страны Запада будут с меньшим желанием поддерживать Киев.
При этом в долгосрочной перспективе "Северный поток — 2" может принести выгоду Украине, утверждает Саакашвили. "У Украины достаточно собственного газа… Это (завершение газопровода. – прим. ред.) хорошо, потому что украинцы будут добывать свой собственный газ. Украинцы научатся его экономить", - заявил он.
Экс-президент Грузии добавил, что Киев может не только стать самодостаточным в вопросе газа, но и даже начать его экспортировать в другие страны. "И поэтому мы можем извлечь выгоду из этой краткосрочной крупной дипломатической геополитической катастрофы", - заключил Саакашвили.
Строительство газопровода "Северный поток — 2", занявшее три года, было завершено на позапрошлой неделе. Его проложили из России в Германию по дну Балтийского моря. Мощность двух ниток газопровода — 55 миллиардов кубометров в год. Начать эксплуатацию планируется до конца 2021-го.
Против активно выступала Украина, которая опасается потерять доходы от транзита, а также США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу. Вашингтон несколько раз вводил санкции в отношении компаний, причастных к проекту, в итоге строительство замедлилось почти на год. При этом активную поддержку проекту оказывали Германия и Австрия.
Москва неоднократно объясняла, что "Северный поток — 2" — коммерческий проект. Российские власти готовы продолжать прокачку топлива через Украину, однако это зависит от многих факторов, в том числе от объемов будущих европейских закупок.
18 сентября, 15:39На Украине назвали способ "победить" "Северный поток — 2"