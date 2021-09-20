https://ria.ru/20210920/potok-1750887626.html

Саакашвили объяснил, чем "Северный поток — 2" полезен для Украины

Саакашвили объяснил, чем "Северный поток — 2" полезен для Украины - РИА Новости, 20.09.2021

Саакашвили объяснил, чем "Северный поток — 2" полезен для Украины

В долгосрочной перспективе газопровод "Северный поток — 2" может стать полезным для Киева, такое мнение в беседе с польским порталом Energetyka24 выразил глава... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T04:11

2021-09-20T04:11

2021-09-20T04:11

в мире

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грузия

михаил саакашвили

балтийское море

национальный совет реформ

северный поток — 2

россия

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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. В долгосрочной перспективе газопровод "Северный поток — 2" может стать полезным для Киева, такое мнение в беседе с польским порталом Energetyka24 выразил глава исполкома Национального совета реформ Украины, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.По его мнению, в краткосрочной перспективе российский трубопровод является "очень опасной штукой" для Украины, так как в случае "нападения" России весной будущего года страны Запада будут с меньшим желанием поддерживать Киев.При этом в долгосрочной перспективе "Северный поток — 2" может принести выгоду Украине, утверждает Саакашвили. "У Украины достаточно собственного газа… Это (завершение газопровода. – прим. ред.) хорошо, потому что украинцы будут добывать свой собственный газ. Украинцы научатся его экономить", - заявил он.Экс-президент Грузии добавил, что Киев может не только стать самодостаточным в вопросе газа, но и даже начать его экспортировать в другие страны. "И поэтому мы можем извлечь выгоду из этой краткосрочной крупной дипломатической геополитической катастрофы", - заключил Саакашвили.Строительство газопровода "Северный поток — 2", занявшее три года, было завершено на позапрошлой неделе. Его проложили из России в Германию по дну Балтийского моря. Мощность двух ниток газопровода — 55 миллиардов кубометров в год. Начать эксплуатацию планируется до конца 2021-го.Против активно выступала Украина, которая опасается потерять доходы от транзита, а также США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу. Вашингтон несколько раз вводил санкции в отношении компаний, причастных к проекту, в итоге строительство замедлилось почти на год. При этом активную поддержку проекту оказывали Германия и Австрия.Москва неоднократно объясняла, что "Северный поток — 2" — коммерческий проект. Российские власти готовы продолжать прокачку топлива через Украину, однако это зависит от многих факторов, в том числе от объемов будущих европейских закупок.

https://ria.ru/20210919/rasplata-1750737148.html

https://ria.ru/20210918/potok-1750687703.html

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балтийское море

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в мире, украина, грузия, михаил саакашвили, балтийское море, национальный совет реформ, северный поток — 2, россия