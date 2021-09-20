https://ria.ru/20210920/poteplenie-1750886328.html

В Гидрометцентре рассказали, когда в Москве потеплеет

В Гидрометцентре рассказали, когда в Москве потеплеет - РИА Новости, 20.09.2021

В Гидрометцентре рассказали, когда в Москве потеплеет

Потепление до 13 градусов ожидается в Москве в четверг, в пятницу столбики термометров могут подняться до +15, говорится в прогнозе на сайте Гидрометцентра. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T03:36

2021-09-20T03:36

2021-09-20T03:49

общество

москва

гидрометцентр

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Потепление до 13 градусов ожидается в Москве в четверг, в пятницу столбики термометров могут подняться до +15, говорится в прогнозе на сайте Гидрометцентра.Москва, согласно прогнозу, в первой половине недели будет находиться в холодной части циклона, ожидается северо-восточный и восточный ветер с порывами до 13-18 метров в секунду. Затем интенсивность дождей уменьшится, ветер станет слабее, температура начнет расти.В четверг ожидается небольшой дождь и восточный ветер с порывами до семи метров в секунду, ночью столбики термометров не поднимутся выше 8-13 градусов. В пятницу ночью осадков не ожидается, днем небольшой дождь и слабый ветер.

https://ria.ru/20210920/pogoda-1750876086.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, гидрометцентр