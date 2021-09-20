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В Гидрометцентре рассказали, когда в Москве потеплеет
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москве потеплеет - РИА Новости, 20.09.2021
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москве потеплеет
Потепление до 13 градусов ожидается в Москве в четверг, в пятницу столбики термометров могут подняться до +15, говорится в прогнозе на сайте Гидрометцентра. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T03:36
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общество
москва
гидрометцентр
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Потепление до 13 градусов ожидается в Москве в четверг, в пятницу столбики термометров могут подняться до +15, говорится в прогнозе на сайте Гидрометцентра.Москва, согласно прогнозу, в первой половине недели будет находиться в холодной части циклона, ожидается северо-восточный и восточный ветер с порывами до 13-18 метров в секунду. Затем интенсивность дождей уменьшится, ветер станет слабее, температура начнет расти.В четверг ожидается небольшой дождь и восточный ветер с порывами до семи метров в секунду, ночью столбики термометров не поднимутся выше 8-13 градусов. В пятницу ночью осадков не ожидается, днем небольшой дождь и слабый ветер.
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общество, москва, гидрометцентр
03:36 20.09.2021 (обновлено: 03:49 20.09.2021)
 
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москве потеплеет

Гидрометцентр прогнозирует потепление до +13 градусов в Москве в четверг

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПрохожие на одной из улиц в Москве
Прохожие на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Потепление до 13 градусов ожидается в Москве в четверг, в пятницу столбики термометров могут подняться до +15, говорится в прогнозе на сайте Гидрометцентра.
Москва, согласно прогнозу, в первой половине недели будет находиться в холодной части циклона, ожидается северо-восточный и восточный ветер с порывами до 13-18 метров в секунду. Затем интенсивность дождей уменьшится, ветер станет слабее, температура начнет расти.
В четверг ожидается небольшой дождь и восточный ветер с порывами до семи метров в секунду, ночью столбики термометров не поднимутся выше 8-13 градусов.
В пятницу ночью осадков не ожидается, днем небольшой дождь и слабый ветер.
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