https://ria.ru/20210920/poster-1750877168.html

Американцев возмутил постер с российскими Су-27

Американцев возмутил постер с российскими Су-27 - РИА Новости, 20.09.2021

Американцев возмутил постер с российскими Су-27

Пользователи Сети из США оценили поздравление ВВС страны логотипом с очертаниями российских истребителей Су-27. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T01:44

2021-09-20T01:44

2021-09-20T01:44

в мире

сша

нато

министерство обороны сша

су-27

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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Пользователи Сети из США оценили поздравление ВВС страны логотипом с очертаниями российских истребителей Су-27.Ранее Южное командование Министерства обороны США опубликовало в своих соцсетях поздравление с постером, на котором показаны белые силуэты трех Су-27, взмывающих в небо на разноцветных столбах реактивного пламени.Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях под постом командования в Facebook."Су-27? Действительно? Это олицетворение того, что не так с ВВС США. Спасибо, что вы показали, что ничего не знаете о самолетах, на которых мы летаем. Как насчет того, чтобы исправить этот пост", - написал пользователь Steve Baker."Это силуэты российских истребителей", - указал Daniel Rule."Когда у нас появились "Фланкеры" (обозначение Су-27 в НАТО. – прим. ред.)?" – задался вопросом Justin Colter."Вы же понимаете, что это не американские самолеты, верно?" – спросил Patrick Howell."Ребята, да ладно вам. Скажите мне, что ваши парни из пресс-службы выше этого. "Фланкеры"? Действительно?" – возмутился Bob Sanchez."На ваших фотографиях силуэты российских истребителей. Исправьте это сейчас же, вы, идиоты", – потребовал Edward Thompson."Вашей пресс-службе не сложно было узнать/спросить у кого-нибудь, чем наши собственные самолеты отличаются от наших противников. Это из-за недостатка внимания к деталям", - заметил Chuck Ferguson.ВВС Соединенных Штатов как отдельный вид войск сформировались 18 сентября 1947 года, до этого они находились в составе американской армии.

https://ria.ru/20210912/su-75-1749729136.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, нато, министерство обороны сша, су-27