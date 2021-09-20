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Американцев возмутил постер с российскими Су-27
Американцев возмутил постер с российскими Су-27 - РИА Новости, 20.09.2021
Американцев возмутил постер с российскими Су-27
Пользователи Сети из США оценили поздравление ВВС страны логотипом с очертаниями российских истребителей Су-27. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T01:44
2021-09-20T01:44
в мире
сша
нато
министерство обороны сша
су-27
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Пользователи Сети из США оценили поздравление ВВС страны логотипом с очертаниями российских истребителей Су-27.Ранее Южное командование Министерства обороны США опубликовало в своих соцсетях поздравление с постером, на котором показаны белые силуэты трех Су-27, взмывающих в небо на разноцветных столбах реактивного пламени.Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях под постом командования в Facebook."Су-27? Действительно? Это олицетворение того, что не так с ВВС США. Спасибо, что вы показали, что ничего не знаете о самолетах, на которых мы летаем. Как насчет того, чтобы исправить этот пост", - написал пользователь Steve Baker."Это силуэты российских истребителей", - указал Daniel Rule."Когда у нас появились "Фланкеры" (обозначение Су-27 в НАТО. – прим. ред.)?" – задался вопросом Justin Colter."Вы же понимаете, что это не американские самолеты, верно?" – спросил Patrick Howell."Ребята, да ладно вам. Скажите мне, что ваши парни из пресс-службы выше этого. "Фланкеры"? Действительно?" – возмутился Bob Sanchez."На ваших фотографиях силуэты российских истребителей. Исправьте это сейчас же, вы, идиоты", – потребовал Edward Thompson."Вашей пресс-службе не сложно было узнать/спросить у кого-нибудь, чем наши собственные самолеты отличаются от наших противников. Это из-за недостатка внимания к деталям", - заметил Chuck Ferguson.ВВС Соединенных Штатов как отдельный вид войск сформировались 18 сентября 1947 года, до этого они находились в составе американской армии.
https://ria.ru/20210912/su-75-1749729136.html
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в мире, сша, нато, министерство обороны сша, су-27
01:44 20.09.2021
 
Американцев возмутил постер с российскими Су-27

Американских пользователей Сети возмутил постер с очертаниями российских Су-27

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМногоцелевой истребитель Су-27
Многоцелевой истребитель Су-27 - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Пользователи Сети из США оценили поздравление ВВС страны логотипом с очертаниями российских истребителей Су-27.
Ранее Южное командование Министерства обороны США опубликовало в своих соцсетях поздравление с постером, на котором показаны белые силуэты трех Су-27, взмывающих в небо на разноцветных столбах реактивного пламени.
Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях под постом командования в Facebook.
"Су-27? Действительно? Это олицетворение того, что не так с ВВС США. Спасибо, что вы показали, что ничего не знаете о самолетах, на которых мы летаем. Как насчет того, чтобы исправить этот пост", - написал пользователь Steve Baker.
"Это силуэты российских истребителей", - указал Daniel Rule.
"Когда у нас появились "Фланкеры" (обозначение Су-27 в НАТО. – прим. ред.)?" – задался вопросом Justin Colter.
"Вы же понимаете, что это не американские самолеты, верно?" – спросил Patrick Howell.
"Ребята, да ладно вам. Скажите мне, что ваши парни из пресс-службы выше этого. "Фланкеры"? Действительно?" – возмутился Bob Sanchez.
"На ваших фотографиях силуэты российских истребителей. Исправьте это сейчас же, вы, идиоты", – потребовал Edward Thompson.
"Вашей пресс-службе не сложно было узнать/спросить у кого-нибудь, чем наши собственные самолеты отличаются от наших противников. Это из-за недостатка внимания к деталям", - заметил Chuck Ferguson.
ВВС Соединенных Штатов как отдельный вид войск сформировались 18 сентября 1947 года, до этого они находились в составе американской армии.
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В миреСШАНАТОМинистерство обороны СШАСу-27
 
 
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