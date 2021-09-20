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Пострадавшим при стрельбе в Перми помогут священники, заявила епархия
Пострадавшим при стрельбе в Перми помогут священники, заявила епархия - РИА Новости, 20.09.2021
Пострадавшим при стрельбе в Перми помогут священники, заявила епархия
Группа священников Пермской епархии готова оказать помощь пострадавшим при стрельбе в Перми, сообщил РИА Новости руководитель и духовник епархиального отдела... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T13:13
2021-09-20T13:13
2021-09-20T13:13
религия
пермский край
пермь
следственный комитет россии (ск рф)
здоровье - общество
россия
стрельба в пермском госуниверситете
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Группа священников Пермской епархии готова оказать помощь пострадавшим при стрельбе в Перми, сообщил РИА Новости руководитель и духовник епархиального отдела социального служения, священник пермского Свято-Троицкого кафедрального собора Димитрий Таранченко."На данный момент у нас есть контакт с министерством здравоохранения, с уполномоченным по правам человека в Пермском крае Павлом Миковым. При министерстве здравоохранения есть ответственная за чрезвычайную ситуацию – мы с ней поговорили, они меня включают в этот совет. На данный момент и я как священник, и у нас есть еще группа священнослужителей, которые готовы в данную секунду выехать на помощь к родственникам и пострадавшим", - сказал Таранченко."Если мы понадобимся именно сейчас, в данную секунду, то мы поедем туда", - добавил священник.По данным СК РФ, студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли восемь человек. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен. По информации Минздрава, 24-м пострадавшим оказывается медпомощь.
https://ria.ru/20210920/strelba-1750952425.html
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пермский край, пермь, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, россия, стрельба в пермском госуниверситете