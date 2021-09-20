https://ria.ru/20210920/pomosch-1750954636.html

Пострадавшим при стрельбе в Перми помогут священники, заявила епархия

Пострадавшим при стрельбе в Перми помогут священники, заявила епархия - РИА Новости, 20.09.2021

Пострадавшим при стрельбе в Перми помогут священники, заявила епархия

Группа священников Пермской епархии готова оказать помощь пострадавшим при стрельбе в Перми, сообщил РИА Новости руководитель и духовник епархиального отдела... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T13:13

2021-09-20T13:13

2021-09-20T13:13

религия

пермский край

пермь

следственный комитет россии (ск рф)

здоровье - общество

россия

стрельба в пермском госуниверситете

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Группа священников Пермской епархии готова оказать помощь пострадавшим при стрельбе в Перми, сообщил РИА Новости руководитель и духовник епархиального отдела социального служения, священник пермского Свято-Троицкого кафедрального собора Димитрий Таранченко."На данный момент у нас есть контакт с министерством здравоохранения, с уполномоченным по правам человека в Пермском крае Павлом Миковым. При министерстве здравоохранения есть ответственная за чрезвычайную ситуацию – мы с ней поговорили, они меня включают в этот совет. На данный момент и я как священник, и у нас есть еще группа священнослужителей, которые готовы в данную секунду выехать на помощь к родственникам и пострадавшим", - сказал Таранченко."Если мы понадобимся именно сейчас, в данную секунду, то мы поедем туда", - добавил священник.По данным СК РФ, студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли восемь человек. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен. По информации Минздрава, 24-м пострадавшим оказывается медпомощь.

https://ria.ru/20210920/strelba-1750952425.html

пермский край

пермь

россия

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пермский край, пермь, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, россия, стрельба в пермском госуниверситете