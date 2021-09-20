https://ria.ru/20210920/polsha-1750940430.html

В Польше заявили о задержании россиянина по запросу Казахстана

В Польше заявили о задержании россиянина по запросу Казахстана - РИА Новости, 20.09.2021

В Польше заявили о задержании россиянина по запросу Казахстана

В Варшаве задержали бывшего руководителя криптовалютной биржи WEX россиянина Дмитрия Васильева, сообщил РИА Новости представитель Окружной прокуратуры города. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T12:10

2021-09-20T12:10

2021-09-20T12:56

в мире

польша

интерпол

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/realty/40574/46/405744609_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ac0bbbe248c55009374a58325473d0d8.jpg

ВАРШАВА, 20 сен — РИА Новости. В Варшаве задержали бывшего руководителя криптовалютной биржи WEX россиянина Дмитрия Васильева, сообщил РИА Новости представитель Окружной прокуратуры города.Он рассказал, что это произошло при участии Интерпола.Собеседник агентства уточнил, что "запрос о выдаче Дмитрия В. (фамилия подозреваемого не называется по польским законам — Прим. ред.) направил Казахстан", его изучают, но решение еще не принято.Сейчас россиянин находится под временным арестом.Ранее стало известно, что Васильева подозревают в причастности к исчезновению 450 миллионов долларов, принадлежащих инвесторам из Европейского союза и других стран.

https://ria.ru/20210916/franchetti-1750374567.html

польша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, польша, интерпол, россия