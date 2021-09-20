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В Польше заявили о задержании россиянина по запросу Казахстана
В Польше заявили о задержании россиянина по запросу Казахстана - РИА Новости, 20.09.2021
В Польше заявили о задержании россиянина по запросу Казахстана
В Варшаве задержали бывшего руководителя криптовалютной биржи WEX россиянина Дмитрия Васильева, сообщил РИА Новости представитель Окружной прокуратуры города. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T12:10
2021-09-20T12:10
2021-09-20T12:56
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ВАРШАВА, 20 сен — РИА Новости. В Варшаве задержали бывшего руководителя криптовалютной биржи WEX россиянина Дмитрия Васильева, сообщил РИА Новости представитель Окружной прокуратуры города.Он рассказал, что это произошло при участии Интерпола.Собеседник агентства уточнил, что "запрос о выдаче Дмитрия В. (фамилия подозреваемого не называется по польским законам — Прим. ред.) направил Казахстан", его изучают, но решение еще не принято.Сейчас россиянин находится под временным арестом.Ранее стало известно, что Васильева подозревают в причастности к исчезновению 450 миллионов долларов, принадлежащих инвесторам из Европейского союза и других стран.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, польша, интерпол, россия
12:10 20.09.2021 (обновлено: 12:56 20.09.2021)
В Польше заявили о задержании россиянина по запросу Казахстана
Прокуратура Польши заявила о задержании в Варшаве экс-главы криптобиржи WEX Васильева