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В Польше заявили о задержании россиянина по запросу Казахстана
В Польше заявили о задержании россиянина по запросу Казахстана - РИА Новости, 20.09.2021
В Польше заявили о задержании россиянина по запросу Казахстана
В Варшаве задержали бывшего руководителя криптовалютной биржи WEX россиянина Дмитрия Васильева, сообщил РИА Новости представитель Окружной прокуратуры города. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T12:10
2021-09-20T12:56
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ВАРШАВА, 20 сен — РИА Новости. В Варшаве задержали бывшего руководителя криптовалютной биржи WEX россиянина Дмитрия Васильева, сообщил РИА Новости представитель Окружной прокуратуры города.Он рассказал, что это произошло при участии Интерпола.Собеседник агентства уточнил, что "запрос о выдаче Дмитрия В. (фамилия подозреваемого не называется по польским законам — Прим. ред.) направил Казахстан", его изучают, но решение еще не принято.Сейчас россиянин находится под временным арестом.Ранее стало известно, что Васильева подозревают в причастности к исчезновению 450 миллионов долларов, принадлежащих инвесторам из Европейского союза и других стран.
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в мире, польша, интерпол, россия
12:10 20.09.2021 (обновлено: 12:56 20.09.2021)
 
В Польше заявили о задержании россиянина по запросу Казахстана

Прокуратура Польши заявила о задержании в Варшаве экс-главы криптобиржи WEX Васильева

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкГорода мира. Варшава
Города мира. Варшава - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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ВАРШАВА, 20 сен — РИА Новости. В Варшаве задержали бывшего руководителя криптовалютной биржи WEX россиянина Дмитрия Васильева, сообщил РИА Новости представитель Окружной прокуратуры города.
Он рассказал, что это произошло при участии Интерпола.
Собеседник агентства уточнил, что "запрос о выдаче Дмитрия В. (фамилия подозреваемого не называется по польским законам — Прим. ред.) направил Казахстан", его изучают, но решение еще не принято.
Сейчас россиянин находится под временным арестом.
Ранее стало известно, что Васильева подозревают в причастности к исчезновению 450 миллионов долларов, принадлежащих инвесторам из Европейского союза и других стран.
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